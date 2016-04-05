Додано: Пон 04 гру, 2023 17:30

unicdima написав: freeze написав: То что делает полезного Стерненко никак не отменяет, что он банальный трус и уклонист. Где-то двенадцатое место в моей шкале ценных людей.

Получили от Стерненко лодки с моторами, и я уже 20 тысяч потратил на их ремонт, потратил ли хоть копейку уклонист Стерненко из своих личных заработков я не знаю, очень сильно подозреваю, что нет.

Интересно такой розовощекий хлопец почему не в ЗСУ, вероятно опекун над двоюродной престарелой двоюродной тётушкой.

То что делает полезного Стерненко никак не отменяет, что он банальный трус и уклонист. Где-то двенадцатое место в моей шкале ценных людей.Получили от Стерненко лодки с моторами, и я уже 20 тысяч потратил на их ремонт, потратил ли хоть копейку уклонист Стерненко из своих личных заработков я не знаю, очень сильно подозреваю, что нет.Интересно такой розовощекий хлопец почему не в ЗСУ, вероятно опекун над двоюродной престарелой двоюродной тётушкой.

З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))

На мою думку він звичайний бандюк, який за допомогою певних політичних сил і осіб з органів, використовуючи патріотичну пропаганду зміг піднятися в політиці. Мене якось вразило, що на судовому процесі його захищало 5(п`ять) адвокатів, це у хлопчика з села, з бідної сім`ї, який жодного дня не працював.

Там на обличчі написано, що то разводіла, дивно, що люди ведуться на таких. На мою думку він звичайний бандюк, який за допомогою певних політичних сил і осіб з органів, використовуючи патріотичну пропаганду зміг піднятися в політиці. Мене якось вразило, що на судовому процесі його захищало 5(п`ять) адвокатів, це у хлопчика з села, з бідної сім`ї, який жодного дня не працював.Там на обличчі написано, що то разводіла, дивно, що люди ведуться на таких.

23 лютого 2021 Стерненку винесено вирок у справі про викрадення людини — 7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна[92][93][94]. Вирок стосується справи про викрадення місцевого депутата Сергія Щербіча (про справу див. вище)[95]. Стерненка визнали винним за статтями: ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 ККУ, але від відповідальності за статтею про викрадення людини Сергія звільнили через закінчення строку давності.[96]. Після винесення вироку під судом відбулися сутички з поліціянтами, активісти заблокували вихід із суду, поставили авто та заблокували виїзд[97]. Вирок спровокував акції протесту в різних містах України, які підкреслювали переслідування, відсутність доказів, закритість та заангажованість суду та комуністичні погляди судді Віктора Попревича[98]. Коментуючи вирок, Стерненко вказав, що його було винесено під тиском з боку Офісу президента і що вирок спочатку був виправдальний, але суддя його переписав під тиском замглави ОП Олега Татарова, гепрокурора Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, який «покриває» президента Зеленського[99].



27 лютого та 20 березня 2021 під Офісом президента в Києві пройшли масові протести на підтримку Стерненка[100][101].



9 квітня Одеський Апеляційний суд змінив запобіжний захід для Сергія Стерненка на цілодобовий домашній арешт[102]. 31 травня відбулося останнє засідання Апеляційного суду Одеси щодо справи Сергія Стерненка про викрадення людини — місцевого проросійського депутата Сергія Щербіча (про справу див. вище). Активіста визнали винним за статтями 146 та 263 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовного терміну[103][104].

може для вас це новина, але youtube монетизує перегляди, на цьому можна заробляти 5-10к дол (я про Стерненка), і це немалі кошти як для громадського активиста.фонд Стерненко придбав майже 18к дронiв fpv, ще багато чого корисного для ЗСУ (звіти публікуються що тижня, і частіше)для мене Стерненко, це одеська Катерина Ганзюк(але доки ще живий), як не намагався Труханов (та інші проросійські покидбки),до речі, колишня головна Ген Прокурор Венедиктова (як була банальною лялькою в руках Татарова і Портнова) замість того, що заниматися справами корупції серед депутатів ВР від фракції "СН", сконцентрувала свої зусілля на "звичайного бандюка"? Га?Де Венідиктова і де Стерненко?спробуйте організувати хоч 15-20 персон , які прийдуть під ОП на вашу підтримку.дійно Стерненко не ординарна людина, це дійсно патріот, активист, волонтер, блогер