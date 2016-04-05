Hotab написав:Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов. Все остальные - это перераспределение кем-то заработанного . Уж кто-кто , а ты мамкин бизнесмен не только ничего не создаешь, но и с доходов фактически ничего не платишь.
ось як воно. особливо ОйТі корисно, бо всі знають як багато податків воно сплачує. фактично утримує пенсіонерів та бюджетників.
а всі інші - то трутні. про концепцію доданої вартості звісно не чув ніхто
freeze написав:То что делает полезного Стерненко никак не отменяет, что он банальный трус и уклонист. Где-то двенадцатое место в моей шкале ценных людей. Получили от Стерненко лодки с моторами, и я уже 20 тысяч потратил на их ремонт, потратил ли хоть копейку уклонист Стерненко из своих личных заработков я не знаю, очень сильно подозреваю, что нет. Интересно такой розовощекий хлопец почему не в ЗСУ, вероятно опекун над двоюродной престарелой двоюродной тётушкой.
З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював ))) На мою думку він звичайний бандюк, який за допомогою певних політичних сил і осіб з органів, використовуючи патріотичну пропаганду зміг піднятися в політиці. Мене якось вразило, що на судовому процесі його захищало 5(п`ять) адвокатів, це у хлопчика з села, з бідної сім`ї, який жодного дня не працював. Там на обличчі написано, що то разводіла, дивно, що люди ведуться на таких.
може для вас це новина, але youtube монетизує перегляди, на цьому можна заробляти 5-10к дол (я про Стерненка), і це немалі кошти як для громадського активиста. фонд Стерненко придбав майже 18к дронiв fpv, ще багато чого корисного для ЗСУ (звіти публікуються що тижня, і частіше) для мене Стерненко, це одеська Катерина Ганзюк(але доки ще живий), як не намагався Труханов (та інші проросійські покидбки), до речі, колишня головна Ген Прокурор Венедиктова (як була банальною лялькою в руках Татарова і Портнова) замість того, що заниматися справами корупції серед депутатів ВР від фракції "СН", сконцентрувала свої зусілля на "звичайного бандюка"? Га? Де Венідиктова і де Стерненко?
23 лютого 2021 Стерненку винесено вирок у справі про викрадення людини — 7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна[92][93][94]. Вирок стосується справи про викрадення місцевого депутата Сергія Щербіча (про справу див. вище)[95]. Стерненка визнали винним за статтями: ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 ККУ, але від відповідальності за статтею про викрадення людини Сергія звільнили через закінчення строку давності.[96]. Після винесення вироку під судом відбулися сутички з поліціянтами, активісти заблокували вихід із суду, поставили авто та заблокували виїзд[97]. Вирок спровокував акції протесту в різних містах України, які підкреслювали переслідування, відсутність доказів, закритість та заангажованість суду та комуністичні погляди судді Віктора Попревича[98]. Коментуючи вирок, Стерненко вказав, що його було винесено під тиском з боку Офісу президента і що вирок спочатку був виправдальний, але суддя його переписав під тиском замглави ОП Олега Татарова, гепрокурора Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, який «покриває» президента Зеленського[99].
27 лютого та 20 березня 2021 під Офісом президента в Києві пройшли масові протести на підтримку Стерненка[100][101].
9 квітня Одеський Апеляційний суд змінив запобіжний захід для Сергія Стерненка на цілодобовий домашній арешт[102]. 31 травня відбулося останнє засідання Апеляційного суду Одеси щодо справи Сергія Стерненка про викрадення людини — місцевого проросійського депутата Сергія Щербіча (про справу див. вище). Активіста визнали винним за статтями 146 та 263 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовного терміну[103][104].
trololo написав:............ замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Совершенно разные люди с абсолютно разными мотивами. Нельзя и не нужно ставить их в один ряд.
поясніть будь ласка. я доначу всім трьом, саме тому що вони роблять ту ж саму справу.
fox767676 написав: То разові pr-акції політпроектів, споносорвані олігархами а не трьохкопійчиними. Фонди повинні асоціюватися не з молодими ухилянтами з обкладинки Форбс, а з військовими
Как много вы задонатили личным друзьям или их детям на передке?
ad-hoc допомога на "монобанку" мобілізованим віртуально знайомим з ІТ десь 10% відсотків від загальної, тобто 3-4 тис на місяць. невіртуальні - хто залишив країну в різні часи, хто якось викручується, хоча більшість типа "офіцери" та "патріоти"
Это всё отлично, т.е. Вы помогаете тем кто как-то покинул страну? А внутри выпендрёж У (унайтэд24, это стёб с самого начала был мой типа панкакэйкс). Я заценила, что хотя бы не врали )))
adeges написав:ЗІ іноді краще літати, ніж говорити
там бесполезно, IQ как у пэтэушника. оно не понимает чем больше людей вовлечено в экономику, тем лучше для неё. Лучше снять по $20 с миллиона человек, чем по $200 с нескольких тысяч. В его мире должны остаться одни айтишники.
vitaliiangel написав:за счёт "собственного труда" это когда вы откроете свою школу, поликлинику, или купите свой вертолёт. Если это дал вам кто-то другой, ни о чём "своём" речь не идёт. Где был бы врач без поликлиники?
так тогда все наемные работники - иждевенцы, исходя из вашей логики. так как никто из них не строит офис и не покупает комп. они просто приходят и работают. я в шоке от ваших фантазий.
trololo написав: замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
detroytred написав:Трохи)) не так. Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
за счёт "собственного труда" это когда вы откроете свою школу, поликлинику, или купите свой вертолёт. Если это дал вам кто-то другой, ни о чём "своём" речь не идёт. Где был бы врач без поликлиники? где была бы поликлиника без налогов, которые мы с зеброй платим? Не нужно искажать реальность. Либо покупаем всё своё, несём риски и героически пишем про большой титанический труд. Либо признаём что все бюджетники - иждивенцы у налогоплательщиков и ваш труд это 3-5% в структуре общих затрат (то есть ничто).
Відсоток... не відображає ролі у взаємозв'язаних процесах, де елемент є необхідним. Тобто без нього ніяк.
Держслужбовці, точніше їх праця є необхідністю для держави, для суспільства. У Вашому прикладі власник за те, що він несе ризики, робить тітаніческій труд отримує таку ж відповідну тітаніческу)) частку.
Те, що власник надає орудіє труда -- теж враховується йому. Не на халяву він дає найманому.
І останнє: держслужбовець продає свій труд державі; Ви сплачуєте державі, а не напряму держслужбовцю. Це як з газом: купляти орківський газ у європейців - це зовсім інше, ніж купляти його ж у орків))) Тобто з орками ми справ не маємо, оркам гроші не сплачуємо, не утримуємо їх. Так і платник податків має справу, сплачує державі. Утримує державу. А не держслужбовців, бюджетників.
trololo написав: замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".