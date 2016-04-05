detroytred написав:Відсоток... не відображає ролі у взаємозв'язаних процесах, де елемент є необхідним. Тобто без нього ніяк.
% отображает степень полезности данного элемента (если исключить коррупцию, там уже искажения экономической реальности).
detroytred написав:У Вашому прикладі власник за те, що він несе ризики, робить тітаніческій труд отримує таку ж відповідну тітаніческу)) частку.
это ключевое, кто несёт финансовые риски - обязательный компонент любого бизнеса. Чем рискует госслужащий... быть уволеным? пипец как страшно, а человек вложивший в бизнес-проект миллионы (например построивший частную школу в Мариуполе) рискует потерять всё. Вы же их поставили в один ряд, "бо тот и другой трудятся". Это неверная оценка труда. Нужно всё взвешивать. С остальным согласен.
detroytred написав:Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
Бо у Вас виходить, що і підприємець живе за рахунок покупця. Покупець же йому платить гроші.
предприниматель живёт за счёт удачной инвестиции и правильной бизнес модели (далеко не у всех она правильная, поэтому разоряются или закрывают бизнесы). Покупатель не обязан у него что либо покупать.
А государство обязано платить зарплаты бюджетникам. Врач/учитель и др. бюжетник может делать свою работу кое как и всё равно получит зарплату. Бизнесмен если начнёт делать бизнес кое как - потеряет рынок сбыта. Чувствуете разницу? Поэтому таки правильнее говорить "за рахунок держави", потому что (в большинстве случаев) зарплата бюджетников не зависит от качества их труда, что неизбежно ведёт к его деградации.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 18:08, всього редагувалось 12 разів.
Закордонна допомога повинна вимірюватись в одиницях військовох техніки, комплекуючих, виробничих лініях для підприємств ОПК, економічних контрактах, а ніякі не транші на проїдання
Фінансова закордонна допомога йде на виплати!! - пенсій, ЗП бюджетникам (лікарі, вчителі...), і тп. у нас дефіцит бюджету 50%
в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:
43 млрд грн на производство БПЛА; 43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия. Средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.
Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, предусмотренного в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн).
На социальную защиту будет направлено около 470 млрд грн. В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году – почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн - на протезирование воинов.
Расходы на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/11/28/707094/ Итого на соцзащиту, ветеранов, медицину и образование - 755 млрд. При внешних заимствованиях 1670 млрд. Так что далеко не вся "фінансова закордонна допомога йде на виплати!! - пенсій, ЗП бюджетникам (лікарі, вчителі...), і тп." 915 млрд идёт на другие нужды. Вы считаете, что пенсии выплачивать не надо, на медицину и образование тоже тратиться не нужно? На что пойдут остальные 915 млрд., если интересн, посмотрите сами.
trololo написав: замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Letusrock написав:раз мова пішла про персональні оцінки то на форумі в лагері скептиків розсудливих та тверезо мислячих побільше ніж у протилежному.
Я на різних форумах вже давно, тому, якщо я читаю, что якась людина починає відносити себе до розсудливих та тверезомислячих, це означає тільки одне - така людина буде нести на форумі дичину та тащити на форум інформаційне лайно. Винятків я ще не бачив
Letusrock написав:Хіба що ви та sashaqbl більш менш толково пишете, інші явно не вміють адекватно реагувати якщо реальність або думка опонента розходяться з їх уявленнями
Ну, по-перше, від тебе думок немає ніяких По-друге, це маркер того, що сам ти до чужої думки відносишься крайне негативно
отлично описана текущая ситуация рекомендую к прочтению
Дуже поверхнева. Чомусь згадана Фаріон, яка ніколи нічого не вирішувала і чиє слово вартує нулю. Але не згадується слова високопосадовців США, які чітко говорили що Україна переможе у цій війні і США будуть її підтримувати до кінця. Високопосадовці США виявились такими собі Арестовичами і я не здивуються якщо вони через пару років напишуть в мемуарах що не збирались вони ніякій Україні серйозно помагати, а це були просто слова підтримки. А слова ці були серйозним аргументом(як мінімум для мене).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 04 гру, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Відсоток... не відображає ролі у взаємозв'язаних процесах, де елемент є необхідним. Тобто без нього ніяк.
% отображает степень полезности данного элемента (если исключить коррупцию, там уже искажения экономической реальности).
detroytred написав:У Вашому прикладі власник за те, що він несе ризики, робить тітаніческій труд отримує таку ж відповідну тітаніческу)) частку.
это ключевое, кто несёт финансовые риски - обязательный компонент любого бизнеса. Чем рискует госслужащий... быть уволеным? пипец как страшно, а человек вложивший в бизнес-проект миллионы (например построивший частную школу в Мариуполе) рискует потерять всё. Вы же их ставили в один ряд, "бо тот и другой трудятся". Это неверная оценка их труда. С остальным согласен.
Ризики закладаються у ціну.
Стосовно користності! Ще Рікардо відокремив потребітельну (яка відображає саме користь) та ринкову (мєновую, тобто ринкову) вартості. Користь (потребітєльна вартість) - це так, можна сказати, для душі, тобто аби знати)) Бородатий Маркс лише взяв цю ідею Рікардо, заретушував і видав за свій труд.
У держави за великим рахунком так, як і у приватника: якщо проблеми, то фіг сплатить бюджетникам ... Виключення звісно є.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 гру, 2023 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов.
ось як воно. особливо ОйТі корисно, бо всі знають як багато податків воно сплачує. фактично утримує пенсіонерів та бюджетників. ЗІ іноді краще літати, ніж говорити
Подивимося ближче: Обсяг сплачених податків ІТ-сектором до бюджету, млрд. грн: за 2020 - 31,00 за 2021 - 42,60 за 2022 - 32,20 https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/697208/ "Експорт IT-послуг з України в першому півріччі 2023 року скоротився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 3,38 млрд дол. Однак, частка ІТ-сектору в загальному експорті товарів та послуг України за півтора роки війни зросла з 8.8% до 13.4%. До кінця року обсяг IT-експорту, імовірно, становитиме $6,9-7,1 млрд."
Чверть мільйона – це лише Нацполіція. А ще є ДБР, СБУ (яка, м’яко кажучи, не вся задіяна на пошуку російських шпигунів, зрадників та диверсантів), НАБУ, НАЗК, прокуратура, фіскальна поліція, митниця, суди, судова охорона та охорона в’язниць, загалом щонайменше пів мільйона здорових мужиків із табельною зброєю.
Ні, я не вважаю, що на час війни треба скасувати захист правопорядку та правосуддя. Але ж кількість правоохоронців мені видається, м’яко кажучи, не відповідною реальним потребам, особливо порівняно з потребою в людях на війні.
На крайньому засіданні судилища над Червінським тільки в залі суду охорону здійснювали 32 бійці, тобто взвод повного складу, а ще два взводи чергували у дворі в «автозаках» – тобто разом була задіяна повна рота (!) особового складу. На фронті зараз складно знайти роту, укомплектовану не те що на 100, а хоча б на 80 відсотків…
Відправка на фронт хоча б третини (не кажучи вже про половину) правоохоронців вирішила б купу проблем у комплектації армії, тим більше, що ми говоримо про людей, які регулярно проходять медкомісії, здають нормативи фізпідготовки, володіють хоча б базовими навичками поводження зі зброєю, тобто мають завідомо кращу підготовку порівняно з середнім цивільним «мобіком». Це так само потенційні сержанти та молодші офіцери, яких так гостро не вистачає на фронті. А щоб можна було зменшити кількість тюремної охорони та відправити воювати вивільнених бійців (а отут ми говоримо саме про бійців у повному сенсі, дуже непогано навчених та озброєних)