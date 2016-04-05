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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5726572757285729>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:08

  _hunter написав:...........
абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...

Ну не надо так уж примитивно.
Но в Афгане они уже опростоволосились. Вбухали кучу денег, а в результате всё обвалилось, когда они ещё толком оттуда не вышли.
Не хотят повторять горький опыт.
Им нужна уверенность в том, что их деньги на Украину не будут потрачены так же бесполезно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:10

  detroytred написав:Ризики закладаються у ціну.
допустим, я сдаю в аренду помещения, с войной цена аренды упала на 30% от довоенной. Объясните мне, какие риски я вложил в текущую цену? Есть рынок и цену диктует он. Я бы с удовольствием её поднял х2 и разницу отдал ЗСУ, только рынок не даёт. Арендатор и слушать не станет кому я хочу отдать 50% выручки, тут же убежит туда, где на 500 грн дешевле. Вы не до конца понимаете, что такое риски и какая сложная работа управлять ими. У вас всё так просто, включили риски в цену и вуаля греби деньги лопатой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 18:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:16

  fler написав:
  adeges написав:
  Hotab написав:Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов.


ось як воно. особливо ОйТі корисно, бо всі знають як багато податків воно сплачує. фактично утримує пенсіонерів та бюджетників.
ЗІ іноді краще літати, ніж говорити

Подивимося ближче:
Обсяг сплачених податків ІТ-сектором до бюджету, млрд. грн:
за 2020 - 31,00
за 2021 - 42,60
за 2022 - 32,20
https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/697208/
"Експорт IT-послуг з України в першому півріччі 2023 року скоротився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 3,38 млрд дол. Однак, частка ІТ-сектору в загальному експорті товарів та послуг України за півтора роки війни зросла з 8.8% до 13.4%. До кінця року обсяг IT-експорту, імовірно, становитиме $6,9-7,1 млрд."

Ключова думка була про експорт...

Внутрішні елементи росту, доходу -- це образно, як Мюнхаузен себе за волосся. Швидко настає межа. Об'єм ринку, обмеженість попиту.
Всі вириваються вперед, значиме просування -- через експорт.

Було б інакше, то Штати загородились від усього миру і розвивались до небес.
Але необхідним став експорт капіталу, наприклад, в Китай...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:18

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ризики закладаються у ціну.
допустим, я сдаю в аренду помещения, с войной цена аренды упала на 30% от довоенной. Объясните мне, какие риски я вложил в текущую цену? Есть рынок и цену диктует он. Я бы с удовольствием её поднял х2 и разницу отдал ЗСУ, только рынок не даёт. Арендатор и слушать не станет кому я хочу отдать 50% денег, тут же убежит туда, где на 500 грн дешевле. Вы не до конца понимаете, что такое риски и какая сложная работа управлять ими. У ваас всё так просто, включили риски в цену и вуаля греби деньги лопатой.

Форс-мажорні обставини, до яких відноситься і війна, є виключенням.

Мова ж про типовий характер функціонування.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:19

  ЛАД написав:
  Andrey2512 написав:
$350-400 мільярдів та 17 мільйонів снарядів потрібно для звільнення окупованих територій, — Генштаб

Таку інформацію озвучив наш Генштаб голові Пентагону Остіну.

Він був шокований, тому що по всьому світу не зібрати стільки снарядів.


Мне такие заявы напоминают Януковича, который за ассоциацию с ЕС просил компенсировать потери - около 150 млрд баксов) Но он плохо закончил....

Мне такие цитаты без ссылок тоже кое-что напоминают. Не буду говорить что.
Вам надо верить на слово, что это не ложь?

конкретно эта ссылка вообще на "раз-два" ищется:
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/
"Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", – розповідає УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони.

верить ли УП и неназванному високопосадовцю -- это, понятное дело, вопрос. Но такой вопрос любой новости можно задать...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:19

  detroytred написав:Мова ж про типовий характер функціонування.
нет никаких типичных ситуаций, иначе бы купили книгу "Как заработать миллион" и заработали строго по инструкции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:19

  ЛАД написав:
  Andrey2512 написав:
$350-400 мільярдів та 17 мільйонів снарядів потрібно для звільнення окупованих територій, — Генштаб

Таку інформацію озвучив наш Генштаб голові Пентагону Остіну.

Він був шокований, тому що по всьому світу не зібрати стільки снарядів.


Мне такие заявы напоминают Януковича, который за ассоциацию с ЕС просил компенсировать потери - около 150 млрд баксов) Но он плохо закончил....

Мне такие цитаты без ссылок тоже кое-что напоминают. Не буду говорить что.
Вам надо верить на слово, что это не ложь?

З допомогою гугла легко знаходиться https://tsn.ua/ato/zaluzhniy-skarzhivsy ... 64126.html
За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів. "Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", – розповідає УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/

Це я так розумію треба 100 снарядів на окупанта.
Але хто що казав і переказував, то навіть з джерелами не зрозуміло. Хоча шапкозакидальством і бахвальством не варто було зловживати, а то тепер великий розрив формується між сформованими переможними настроями в багатьох і жорстокою реальністю.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:23

  _hunter написав:я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
а идею "даём просто так и ничего не хотим взамен" встречали? дайте ссылку.
Я ничего здесь не продвигаю.

Для себя хочу окончания войны вчера и богатую жизнь без чьей либо помощи.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:26

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...

Ну не надо так уж примитивно.
Но в Афгане они уже опростоволосились. Вбухали кучу денег, а в результате всё обвалилось, когда они ещё толком оттуда не вышли.
Не хотят повторять горький опыт.
Им нужна уверенность в том, что их деньги на Украину не будут потрачены так же бесполезно.

Т.е. тоже считаете, что Штаты денег больше не дадут? :wink:

А можно ли Афган и текущую "сво" сравнивать? -- там, по сути, гражданская войнушка между "дикарями с палками" была; сейчас идет "сражение со второй армией мира" (с) зеленский...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:30

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
а идею "даём просто так и ничего не хотим взамен" встречали? дайте ссылку.
Я ничего здесь не продвигаю.

Для себя хочу окончания войны вчера и богатую жизнь без чьей либо помощи.

пожалуйста:
https://www.state.gov/u-s-security-coop ... h-ukraine/
:)
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