_hunter написав:........... абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
Ну не надо так уж примитивно. Но в Афгане они уже опростоволосились. Вбухали кучу денег, а в результате всё обвалилось, когда они ещё толком оттуда не вышли. Не хотят повторять горький опыт. Им нужна уверенность в том, что их деньги на Украину не будут потрачены так же бесполезно.
допустим, я сдаю в аренду помещения, с войной цена аренды упала на 30% от довоенной. Объясните мне, какие риски я вложил в текущую цену? Есть рынок и цену диктует он. Я бы с удовольствием её поднял х2 и разницу отдал ЗСУ, только рынок не даёт. Арендатор и слушать не станет кому я хочу отдать 50% выручки, тут же убежит туда, где на 500 грн дешевле. Вы не до конца понимаете, что такое риски и какая сложная работа управлять ими. У вас всё так просто, включили риски в цену и вуаля греби деньги лопатой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 18:18, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов.
ось як воно. особливо ОйТі корисно, бо всі знають як багато податків воно сплачує. фактично утримує пенсіонерів та бюджетників. ЗІ іноді краще літати, ніж говорити
Подивимося ближче: Обсяг сплачених податків ІТ-сектором до бюджету, млрд. грн: за 2020 - 31,00 за 2021 - 42,60 за 2022 - 32,20 https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/697208/ "Експорт IT-послуг з України в першому півріччі 2023 року скоротився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 3,38 млрд дол. Однак, частка ІТ-сектору в загальному експорті товарів та послуг України за півтора роки війни зросла з 8.8% до 13.4%. До кінця року обсяг IT-експорту, імовірно, становитиме $6,9-7,1 млрд."
Ключова думка була про експорт...
Внутрішні елементи росту, доходу -- це образно, як Мюнхаузен себе за волосся. Швидко настає межа. Об'єм ринку, обмеженість попиту. Всі вириваються вперед, значиме просування -- через експорт.
Було б інакше, то Штати загородились від усього миру і розвивались до небес. Але необхідним став експорт капіталу, наприклад, в Китай...
допустим, я сдаю в аренду помещения, с войной цена аренды упала на 30% от довоенной. Объясните мне, какие риски я вложил в текущую цену? Есть рынок и цену диктует он. Я бы с удовольствием её поднял х2 и разницу отдал ЗСУ, только рынок не даёт. Арендатор и слушать не станет кому я хочу отдать 50% денег, тут же убежит туда, где на 500 грн дешевле. Вы не до конца понимаете, что такое риски и какая сложная работа управлять ими. У ваас всё так просто, включили риски в цену и вуаля греби деньги лопатой.
Форс-мажорні обставини, до яких відноситься і війна, є виключенням.
За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів. "Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", – розповідає УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/
Це я так розумію треба 100 снарядів на окупанта. Але хто що казав і переказував, то навіть з джерелами не зрозуміло. Хоча шапкозакидальством і бахвальством не варто було зловживати, а то тепер великий розрив формується між сформованими переможними настроями в багатьох і жорстокою реальністю.
_hunter написав:........... абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
Ну не надо так уж примитивно. Но в Афгане они уже опростоволосились. Вбухали кучу денег, а в результате всё обвалилось, когда они ещё толком оттуда не вышли. Не хотят повторять горький опыт. Им нужна уверенность в том, что их деньги на Украину не будут потрачены так же бесполезно.
Т.е. тоже считаете, что Штаты денег больше не дадут?
А можно ли Афган и текущую "сво" сравнивать? -- там, по сути, гражданская войнушка между "дикарями с палками" была; сейчас идет "сражение со второй армией мира" (с) зеленский...