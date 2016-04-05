Додано: Пон 04 гру, 2023 18:10

detroytred написав: Ризики закладаються у ціну. Ризики закладаються у ціну.

допустим, я сдаю в аренду помещения, с войной цена аренды упала на 30% от довоенной. Объясните мне, какие риски я вложил в текущую цену? Есть рынок и цену диктует он. Я бы с удовольствием её поднял х2 и разницу отдал ЗСУ, только рынок не даёт. Арендатор и слушать не станет кому я хочу отдать 50% выручки, тут же убежит туда, где на 500 грн дешевле. Вы не до конца понимаете, что такое риски и какая сложная работа управлять ими. У вас всё так просто, включили риски в цену и вуаля греби деньги лопатой.