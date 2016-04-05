Hotab написав:Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов. Все остальные - это перераспределение кем-то заработанного . Уж кто-кто , а ты мамкин бизнесмен не только ничего не создаешь, но и с доходов фактически ничего не платишь.
ось як воно. особливо ОйТі корисно, бо всі знають як багато податків воно сплачує. фактично утримує пенсіонерів та бюджетників.
а всі інші - то трутні. про концепцію доданої вартості звісно не чув ніхто
ЗІ іноді краще літати, ніж говорити
Можливо я образив вас і вашу діяльність, але…
Сфера послуг, роздрібна торгівля і оте все - це все перерозподіл первинно зароблених кимось грошей. Це все звичайно важливо, але лише у випадку, якщо вони , створюючи додану вартість, наповнюють бюджет. Тобто офіційно зареєстровані, і сплачують податки з тих доходів, де вони створили ту додану вартість. У іншому випадку вони просто годують себе. Як це робить вітальон , який платить в ірпінський бюджет щомісяця 200 грн і вважає себе також економічним фронтом. Але для того, щоб роздрібний торговець щось перепродав куплене оптом, треба щоб до нього хтось прийшов з грошима. Ці гроші - це реальне виробництво , або експорт послуг, як приклад. Інакше барберам і баристам не буде де взяти гроші , бо у клієнта їх нема. Тому спочатку реальний сектор виробництва, бажано експортно-орієнтований, а тоді перерозподіл цих грошей, створюючи додану вартість, щоб зароблені гроші їм принесли.
Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.
Експрезидент Петро Порошенко справді хотів зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто; раніше СБУ інформацію про таку зустріч використала як пояснення недопуску Порошенка за кордон.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex
Деталі: Сійярто на слуханнях в угорському парламенті 4 грудня повідомив, що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.
Він зазначив, що зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка, але тему її обговорювати не став.
detroytred написав:Вкалувати треба всюди, хоч в бізнесі, хоч в держслужбі... Відмінність останньої лише в одному -- менша конкуренції, ніж в ринку. Так тому і зп, доходи нижчі, ніж в бізнесі.
давайте простой пример. Грузчик грузит цемент 12ч. смена. Зарплата 15тыс грн. Бизнесмен ищет возможности, инвестирует, доход 50 тыс. Кто из них вкалывает и какой толк от этого?
Есть только один критерий - финансовый результат. Если вы на него влияете (в большую сторону) ваша оплата выше. Если не влияете, нехер тут писать о том, как вы много работаете (я не про вас лично). Так что главные отличия совсем не в конкуренции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Держслужбовці, точніше їх праця є необхідністю для держави, для суспільства.
Праця - потрібна От тільки не менше самої праці потрібна адекватна оцінка результатів цієї праці. Вчитель -потрібен... А якщо він за 30 років праці вчителем випустив 90% двійочників, при цьому написавши їм 3 в атестатах ? Чи можна таку працю вважати потрібною? І чи можна назвати ефективною ? Чи правильно буде такого вчителя назвати злодієм який а- вкрав в учнів майбутнє викрививши їх реальні результати б - вкрав в платників податків гроші - не підготувавши освічену заміну...
Тому не вам , людині яка НІКОЛИ не працювала на кінцевий результат щось розпатякувати про бюджетників.
Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.
Тому на відміну від вас Будь-який бізнесмен працює з постійним зворотнім звязком... Я працюю на результат, а результат моєї роботи- це суми грошей які ДОБРОВІЛЬНО в мене залишають мої клієнти.
ПС Про ПДВ Яка вам хер різниця як називається податок і що написано в Законі? В кінці кінців ВСІ податки сплачує той хто купує. От тільки нюанс Коли споживач купує в правильного підприємця - то частина ціни йде в Бюджет А якщо в НЕ ПРАВИЛЬНОГО - то в Бюджет не йде ні копійки.
Питання то чим ПРАВИЛЬНИЙ відрізняється від НЕ ПРАВИЛЬНОГО ? Товари в них однакові, ціни однакові...тільки розміри сплат різні. То якщо розміри сплат різні - то має право ПРАВИЛЬНИЙ показати що це ВІН сплатив хуліард як каже долярчик в Бюджет і цим показати що САМЕ його заслуга в тому що Бюджетникам на цілий хуліард можна заплатити більше.