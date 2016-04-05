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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5726572757285729
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:34

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Мова ж про типовий характер функціонування.
нет никаких типичных ситуаций, иначе бы купили книгу "Как заработать миллион" и заработали строго по инструкции.

Як це нема? Про звичайне підприємництво купа...
Навіть без книжок Успіх заробляє...

А от про мільйон -- це вже с серії великі ризики та деякий авантюризм.

Вкалувати треба всюди, хоч в бізнесі, хоч в держслужбі...
Відмінність останньої лише в одному -- менша конкуренція, ніж в ринку.
Бо зп, доходи нижчі, ніж в бізнесі. Але більш стабільні.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 гру, 2023 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:36

  adeges написав:
  Hotab написав:Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов. Все остальные - это перераспределение кем-то заработанного . Уж кто-кто , а ты мамкин бизнесмен не только ничего не создаешь, но и с доходов фактически ничего не платишь.


ось як воно. особливо ОйТі корисно, бо всі знають як багато податків воно сплачує. фактично утримує пенсіонерів та бюджетників.

а всі інші - то трутні. про концепцію доданої вартості звісно не чув ніхто

ЗІ іноді краще літати, ніж говорити

Можливо я образив вас і вашу діяльність, але…

Сфера послуг, роздрібна торгівля і оте все - це все перерозподіл первинно зароблених кимось грошей. Це все звичайно важливо, але лише у випадку, якщо вони , створюючи додану вартість, наповнюють бюджет. Тобто офіційно зареєстровані, і сплачують податки з тих доходів, де вони створили ту додану вартість. У іншому випадку вони просто годують себе. Як це робить вітальон , який платить в ірпінський бюджет щомісяця 200 грн і вважає себе також економічним фронтом. Але для того, щоб роздрібний торговець щось перепродав куплене оптом, треба щоб до нього хтось прийшов з грошима. Ці гроші - це реальне виробництво , або експорт послуг, як приклад. Інакше барберам і баристам не буде де взяти гроші , бо у клієнта їх нема.
Тому спочатку реальний сектор виробництва, бажано експортно-орієнтований, а тоді перерозподіл цих грошей, створюючи додану вартість, щоб зароблені гроші їм принесли.

Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Експрезидент Петро Порошенко справді хотів зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто; раніше СБУ інформацію про таку зустріч використала як пояснення недопуску Порошенка за кордон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Сійярто на слуханнях в угорському парламенті 4 грудня повідомив, що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.

Він зазначив, що зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка, але тему її обговорювати не став.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:50

unicdima , виходить Зе- команда перешкодила гіпотетично успішним перемовинам По + Орбан? Не даючи навіть шанс?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:51

  vitaliiangel написав:
Расследование The Washington Post просчетов и разногласий в планировании украинского контрнаступления.

Зачем было писать такую "портянку", тем более неполную, ведь вы выложили только 9 частей из 15 - https://t.me/briefsmi/15406 - https://t.me/briefsmi/15418, https://t.me/briefsmi/15420 - https://t.me/briefsmi/15421 ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Гарна історія, але нажаль брехлива ...


небуду суперечити)) - особисто спитайте цю жінку у ФБ, а ще краще позвоніть у СБУ хай за нею виїдуть - викриєте чергового агента кремля

  pesikot написав:что якась людина починає відносити себе до розсудливих та тверезомислячих

я не писав про себе))

  pesikot написав:По-друге, це маркер того, що сам ти до чужої думки відносишься крайне негативно

хто з нас двох кидається на людей з крайнім ступенем нетерпимості, звинуваченнями, підозрами, образами? птання риторичне
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:53

  detroytred написав:Вкалувати треба всюди, хоч в бізнесі, хоч в держслужбі...
Відмінність останньої лише в одному -- менша конкуренції, ніж в ринку.
Так тому і зп, доходи нижчі, ніж в бізнесі.
давайте простой пример. Грузчик грузит цемент 12ч. смена. Зарплата 15тыс грн. Бизнесмен ищет возможности, инвестирует, доход 50 тыс. Кто из них вкалывает и какой толк от этого?

Есть только один критерий - финансовый результат. Если вы на него влияете (в большую сторону) ваша оплата выше. Если не влияете, нехер тут писать о том, как вы много работаете (я не про вас лично). Так что главные отличия совсем не в конкуренции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Держслужбовці, точніше їх праця є необхідністю для держави, для суспільства.
Праця - потрібна
От тільки не менше самої праці потрібна адекватна оцінка результатів цієї праці.
Вчитель -потрібен...
А якщо він за 30 років праці вчителем випустив 90% двійочників, при цьому написавши їм 3 в атестатах ?
Чи можна таку працю вважати потрібною? І чи можна назвати ефективною ?
Чи правильно буде такого вчителя назвати злодієм який
а- вкрав в учнів майбутнє викрививши їх реальні результати
б - вкрав в платників податків гроші - не підготувавши освічену заміну...

Тому не вам , людині яка НІКОЛИ не працювала на кінцевий результат щось розпатякувати про бюджетників.

Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.

Тому на відміну від вас
Будь-який бізнесмен працює з постійним зворотнім звязком...
Я працюю на результат, а результат моєї роботи- це суми грошей які ДОБРОВІЛЬНО в мене залишають мої клієнти.

ПС
Про ПДВ
Яка вам хер різниця як називається податок і що написано в Законі?
В кінці кінців ВСІ податки сплачує той хто купує.
От тільки нюанс
Коли споживач купує в правильного підприємця - то частина ціни йде в Бюджет
А якщо в НЕ ПРАВИЛЬНОГО - то в Бюджет не йде ні копійки.

Питання то чим ПРАВИЛЬНИЙ відрізняється від НЕ ПРАВИЛЬНОГО ?
Товари в них однакові, ціни однакові...тільки розміри сплат різні.
То якщо розміри сплат різні - то має право ПРАВИЛЬНИЙ показати що це ВІН сплатив хуліард як каже долярчик в Бюджет і цим показати що САМЕ його заслуга в тому що Бюджетникам на цілий хуліард можна заплатити більше.
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