Експрезидент Петро Порошенко справді хотів зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто; раніше СБУ інформацію про таку зустріч використала як пояснення недопуску Порошенка за кордон.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex
Деталі: Сійярто на слуханнях в угорському парламенті 4 грудня повідомив, що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.
Він зазначив, що зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка, але тему її обговорювати не став.
detroytred написав:Вкалувати треба всюди, хоч в бізнесі, хоч в держслужбі... Відмінність останньої лише в одному -- менша конкуренції, ніж в ринку. Так тому і зп, доходи нижчі, ніж в бізнесі.
давайте простой пример. Грузчик грузит цемент 12ч. смена. Зарплата 15тыс грн/мес. Мелкий бизнесмен ищет возможности, инвестирует, ничего не грузит доход 50 тыс/мес. Кто из них вкалывает и какой толк от этого?
Есть только один критерий - финансовый результат. Если вы на него влияете (в большую сторону) ваша оплата выше. Если не влияете, нехер тут писать о том, как вы много работаете (конечно я не про вас лично). Так что главные отличия совсем не в конкуренции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 19:36, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Держслужбовці, точніше їх праця є необхідністю для держави, для суспільства.
Праця - потрібна От тільки не менше самої праці потрібна адекватна оцінка результатів цієї праці. Вчитель -потрібен... А якщо він за 30 років праці вчителем випустив 90% двійочників, при цьому написавши їм 3 в атестатах ? Чи можна таку працю вважати потрібною? І чи можна назвати ефективною ? Чи правильно буде такого вчителя назвати злодієм який а- вкрав в учнів майбутнє викрививши їх реальні результати б - вкрав в платників податків гроші - не підготувавши освічену заміну...
Тому не вам , людині яка НІКОЛИ не працювала на кінцевий результат щось розпатякувати про бюджетників.
Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.
Тому на відміну від вас Будь-який бізнесмен працює з постійним зворотнім звязком... Я працюю на результат, а результат моєї роботи- це суми грошей які ДОБРОВІЛЬНО в мене залишають мої клієнти.
ПС Про ПДВ Яка вам хер різниця як називається податок і що написано в Законі? В кінці кінців ВСІ податки сплачує той хто купує. От тільки нюанс Коли споживач купує в правильного підприємця - то частина ціни йде в Бюджет А якщо в НЕ ПРАВИЛЬНОГО - то в Бюджет не йде ні копійки.
Питання то чим ПРАВИЛЬНИЙ відрізняється від НЕ ПРАВИЛЬНОГО ? Товари в них однакові, ціни однакові...тільки розміри сплат різні. То якщо розміри сплат різні - то має право ПРАВИЛЬНИЙ показати що це ВІН сплатив хуліард як каже долярчик в Бюджет і цим показати що САМЕ його заслуга в тому що Бюджетникам на цілий хуліард можна заплатити більше.
yanyura написав:Зачем было писать такую "портянку"
например у долярчика тг нет. Достаточный для вас аргумент? Если мало, Бывает надо что то найти фразу из той "портянки", у меня 300+ тг каналов, что проще скопипастить с одного места форума или 15 постов того тг канала?. В третьих здесь бывает 5-10 стр. лютого бреда, даже почитать нечего, пусть лучше будут "портянки" но с содержанием.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 19:25, всього редагувалось 9 разів.
хто з нас двох кидається на людей з крайнім ступенем нетерпимості, звинуваченнями, підозрами, образами? птання риторичне
Щоб на вас не «кидались» , а навіть може пробачали ваші панічні істерики (за які ви регулярно на відпочинку) , може б ви розказали про свій вклад в перемогу? Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))
Та кого ви слухаєте... звідки йому знати які там прихильники скільки кому задонатили?.. Але воно певне що воно донатить "більше". У своїх фантазіях...
unicdima написав:Експрезидент Петро Порошенко справді хотів зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто; раніше СБУ інформацію про таку зустріч використала як пояснення недопуску Порошенка за кордон.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex
Деталі: Сійярто на слуханнях в угорському парламенті 4 грудня повідомив, що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.
Він зазначив, що зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка, але тему її обговорювати не став.
И? Порошенко не ОПЗЖ, поэтому Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Пока я очень поддерживаю позицию ПАПа, а суд разберется про наклеп СБУ или Корниенко и нехтування презумпцією невинуватості до тех пор пока народный депутат не совершил действий приведших к нарушению закона никто не может его останавливать