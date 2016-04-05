Додано: Пон 04 гру, 2023 18:54

detroytred написав: Держслужбовці, точніше їх праця є необхідністю для держави, для суспільства. Держслужбовці, точніше їх праця є необхідністю для держави, для суспільства.

Праця - потрібнаОт тільки не менше самої праці потрібна адекватна оцінка результатів цієї праці.Вчитель -потрібен...А якщо він за 30 років праці вчителем випустив 90% двійочників, при цьому написавши їм 3 в атестатах ?Чи можна таку працю вважати потрібною? І чи можна назвати ефективною ?Чи правильно буде такого вчителя назвати злодієм якийа- вкрав в учнів майбутнє викрививши їх реальні результатиб - вкрав в платників податків гроші - не підготувавши освічену заміну...Тому не вам , людині яка НІКОЛИ не працювала на кінцевий результат щось розпатякувати про бюджетників.Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.Тому на відміну від васБудь-який бізнесмен працює з постійним зворотнім звязком...Я працюю на результат, а результат моєї роботи- це суми грошей які ДОБРОВІЛЬНО в мене залишають мої клієнти.ПСПро ПДВЯка вам хер різниця як називається податок і що написано в Законі?В кінці кінців ВСІ податки сплачує той хто купує.От тільки нюансКоли споживач купує в правильного підприємця - то частина ціни йде в БюджетА якщо в НЕ ПРАВИЛЬНОГО - то в Бюджет не йде ні копійки.Питання то чим ПРАВИЛЬНИЙ відрізняється від НЕ ПРАВИЛЬНОГО ?Товари в них однакові, ціни однакові...тільки розміри сплат різні.То якщо розміри сплат різні - то має право ПРАВИЛЬНИЙ показати що це ВІН сплатив хуліард як каже долярчик в Бюджет і цим показати що САМЕ його заслуга в тому що Бюджетникам на цілий хуліард можна заплатити більше.