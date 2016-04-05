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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:10
Hotab написав:
Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
істина як завжди десь по-середині
P.S. Pesikot кидається на багатьох, це тривожний звінок, переживаю за нього
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:14
Hotab написав:
Але для того, щоб роздрібний торговець щось перепродав куплене оптом, треба щоб до нього хтось прийшов з грошима
. Ці гроші - це реальне виробництво , або експорт послуг, як приклад. Інакше барберам і баристам не буде де взяти гроші , бо у клієнта їх нема.
А реальному сектору виробництва не треба, щоб до нього хтось прийшов з грошима
?.. Чи буде на склад працювати як за радянських часів ?
Ринкова теорія каже нам, що потрібним є те, за що готові платити. Навіть якщо це тупі видосики на ютубі... Може особисто вам вони не потрібні, але мільйонам потрібні, і за це платять.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:15
Letusrock написав: Hotab написав:
Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
істина як завжди десь по-середині
P.S. Pesikot кидається на багатьох, це тривожний звінок, переживаю за нього
От бачишь, від тебе ніякої користі
Проте, від тебе - панічні настрої, тянешь сюди інформаційне лайно і дуже, дуже ображаєшься, коли тобі заважають це робити
Я про тебе вже описав, поки що, ти повністю підпадаєшь під мій опис
То ти краще за себе попереживай, гліцін попий, зберись та напиши свої думки
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:15
Letusrock написав: Hotab написав:
Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
істина як завжди десь по-середині
P.S. Pesikot кидається на багатьох, це тривожний звінок, переживаю за нього
Не треба прикриватись кимось.
Якщо маєте що сказати - виходьте і кажіть...
Якщо хочете розповсюдити проросійські наративи про панічні настрої в Україні - також можете це сміливо робити...тільки з уточненням
адреса/індивідуальний податковий...
Я знаю організацію яка вас радо прийме
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:27
Hotab написав:
Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:32
tmp01 написав: Hotab написав:
Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.
+1000
Ну тобто ті барбершопи, шо обслуговують іноземців, найкорисніші люди в країні
А ті, що громадян - трутні й ухилянти
Хоча гроші платять і тим і тим.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:48
sergey_sryvkin написав: tmp01 написав: Hotab написав:
Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.
+1000
Ну тобто ті барбершопи, шо обслуговують іноземців, найкорисніші люди в країні
А ті, що громадян - трутні й ухилянти
Хоча гроші платять і тим і тим.
Ну якщо прям є такі барбершопи, які витягують бабло напряму з іноземців, то круто!! Це прям наче айті)) . Але чи є?)
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Hotab
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:52
Letusrock
,
істина як завжди десь по-середині
Так ви не соромтесь..,у нас тут вірять на слово (але перевіряють
)
Скажіть ваш розмір вкладу.. Може ми ін вейн вас булімо))
От наприклад вітальон не платить (майже) податків і зовсім ні донатів. . Тому і право голоса тут має на рівні ескортниці.
У вас же все не так, вірно? Ви ж справді опора фронту?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 20:03
unicdima написав: stm написав:
И? Порошенко не ОПЗЖ, поэтому Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Пока я очень поддерживаю позицию ПАПа, а суд разберется про наклеп СБУ или Корниенко и нехтування презумпцією невинуватості
до тех пор пока народный депутат не совершил действий приведших к нарушению закона никто не может его останавливать
Річ про те, що коли СБУ заявляла про можливу зустріч Порошенка з Орбаном то вся шобла проплачених блогерів, всі підконтрольні йому ЗМІ почали вищати, що то все брехня, а воно о як вийшло.
А можешь навести приклади цього ?
А то може з тобою щось вийти ...
А з іншого боку, вірити угорцям зараз, які мають явні антиукраїнські погляди - таке собі
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