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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5728572957305731>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?


істина як завжди десь по-середині

P.S. Pesikot кидається на багатьох, це тривожний звінок, переживаю за нього
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:14

  Hotab написав:Але для того, щоб роздрібний торговець щось перепродав куплене оптом, треба щоб до нього хтось прийшов з грошима. Ці гроші - це реальне виробництво , або експорт послуг, як приклад. Інакше барберам і баристам не буде де взяти гроші , бо у клієнта їх нема.

А реальному сектору виробництва не треба, щоб до нього хтось прийшов з грошима?.. Чи буде на склад працювати як за радянських часів ? :)
Ринкова теорія каже нам, що потрібним є те, за що готові платити. Навіть якщо це тупі видосики на ютубі... Може особисто вам вони не потрібні, але мільйонам потрібні, і за це платять.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:15

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?


істина як завжди десь по-середині

P.S. Pesikot кидається на багатьох, це тривожний звінок, переживаю за нього

От бачишь, від тебе ніякої користі

Проте, від тебе - панічні настрої, тянешь сюди інформаційне лайно і дуже, дуже ображаєшься, коли тобі заважають це робити

Я про тебе вже описав, поки що, ти повністю підпадаєшь під мій опис

То ти краще за себе попереживай, гліцін попий, зберись та напиши свої думки
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:15

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
істина як завжди десь по-середині
P.S. Pesikot кидається на багатьох, це тривожний звінок, переживаю за нього

Не треба прикриватись кимось.
Якщо маєте що сказати - виходьте і кажіть...

Якщо хочете розповсюдити проросійські наративи про панічні настрої в Україні - також можете це сміливо робити...тільки з уточненням
адреса/індивідуальний податковий...

Я знаю організацію яка вас радо прийме
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.

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tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:32

  tmp01 написав:
  Hotab написав:Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.

+1000

Ну тобто ті барбершопи, шо обслуговують іноземців, найкорисніші люди в країні :) А ті, що громадян - трутні й ухилянти :) Хоча гроші платять і тим і тим.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:48

  sergey_sryvkin написав:
  tmp01 написав:
  Hotab написав:Ваша іронія щодо ойті незрозуміла. Чи не найкорисніша експортно-орієнтована галузь. Не вимагає імпортного палива чи іншої сировини, створює величезну додану вартість (затрати лише е/е і оргтехніка) за рахунок продажу за кордон послуг.

+1000

Ну тобто ті барбершопи, шо обслуговують іноземців, найкорисніші люди в країні :) А ті, що громадян - трутні й ухилянти :) Хоча гроші платять і тим і тим.

Ну якщо прям є такі барбершопи, які витягують бабло напряму з іноземців, то круто!! Це прям наче айті)) . Але чи є?)
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:49

  stm написав:И? Порошенко не ОПЗЖ, поэтому Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Пока я очень поддерживаю позицию ПАПа, а суд разберется про наклеп СБУ или Корниенко и нехтування презумпцією невинуватості :) до тех пор пока народный депутат не совершил действий приведших к нарушению закона никто не может его останавливать ;)

Річ про те, що коли СБУ заявляла про можливу зустріч Порошенка з Орбаном то вся шобла проплачених блогерів, всі підконтрольні йому ЗМІ почали вищати, що то все брехня, а воно о як вийшло.
unicdima
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Letusrock ,
істина як завжди десь по-середині


Так ви не соромтесь..,у нас тут вірять на слово (але перевіряють :mrgreen: )
Скажіть ваш розмір вкладу.. Може ми ін вейн вас булімо))
От наприклад вітальон не платить (майже) податків і зовсім ні донатів. . Тому і право голоса тут має на рівні ескортниці.
У вас же все не так, вірно? Ви ж справді опора фронту?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:03

  unicdima написав:
  stm написав:И? Порошенко не ОПЗЖ, поэтому Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Пока я очень поддерживаю позицию ПАПа, а суд разберется про наклеп СБУ или Корниенко и нехтування презумпцією невинуватості :) до тех пор пока народный депутат не совершил действий приведших к нарушению закона никто не может его останавливать ;)

Річ про те, що коли СБУ заявляла про можливу зустріч Порошенка з Орбаном то вся шобла проплачених блогерів, всі підконтрольні йому ЗМІ почали вищати, що то все брехня, а воно о як вийшло.

А можешь навести приклади цього ?
А то може з тобою щось вийти ...

А з іншого боку, вірити угорцям зараз, які мають явні антиукраїнські погляди - таке собі
pesikot
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  #<1 ... 5728572957305731>
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