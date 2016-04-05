Додано: Пон 04 гру, 2023 20:14

WP: США та Україна мали розбіжності щодо стратегії контрнаступу, Залужний змінив плани на 4-й день



Американське видання опублікувало аналіз про підготовку до українського контрнаступу, де повідомляють про розбіжності між українською стратегією та баченням США та Заходу.



Як пише The Washington Post, Захід та США заявляли про необхідність проводити точковий контрнаступ, зокрема, щоб відрізати Росію від Криму. А ось головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наполягав на операціях на всій лінії фронту.



Видання зазначає, що по результатам перших тижнів, контрнаступ обговорювався 15 червня 2023 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Там були присутні голова Пентагону Ллойд Остін і військове командування США, що вискнуло, головком ЗСУ Валерій Залужний, голова Міноборони Олексій Резніков та інші представники Києва.



"У кімнаті панувала атмосфера розчарування", - зазначає WP.



Повідомляється, що Остін запитав Резнікова про те, чому українські війська при контрнаступі не використовують західну техніку для розмінування, адже це дозволило б провести масштабніший механізований наступ. Також він цікавився, чому ЗСУ не використовують дим для приховування просування. Глава Пентагону заявив, що незважаючи на потужні лінії оборони, війська РФ не були непереможними.



Резніков сказав, що ці рішення ухвалювали українські військові командири, зазначивши, що українська бронетехніка знищувалася російськими гелікоптерами, безпілотниками та артилерією при кожній спробі просування вперед.



Він додав, що єдиним варіантом за відсутності підтримки з повітря було застосування артилерії для обстрілу позицій окупантів, висаджування з бронетехніки та продовження руху пішки.



Видання взяло інтерв'ю у понад 30 чиновників з України, США та країн Європи та провело аналіз контрнаступу ЗСУ.



Цей звіт поділено на дві частини. Друга описує битви на місцях влітку та восени, а також поглиблення розбіжностей між Вашингтоном та Києвом. При цьому деякі чиновники погодилися надати свою оцінку на умовах анонімності при обговоренні делікатних питань.



Зазначається, що з наближенням зими, коли лінія фронту завмирає, найвищі військові чиновники України визнають, що війна зайшла в глухий кут.



Аналітики також вважають, що Вашингтон прорахувався з тим, наскільки армія України може трансформуватися в армію західного зразка за короткий період, без передачі Києву авіації.



Пентагон почав наполягати на початку контрнаступу у квітні, щоб не дати Росії сильніше зміцнити свої позиції, а українська сторона наполягала на тому, що вона не готова без тренувань та додаткового озброєння.



Американські військові були впевнені, що механізована фронтальна атака на російську лінію фронту можлива з тими військами та зброєю, які має Україна, а моделювання показало, що сили Києва, у кращому разі, можуть досягти Азовського моря та відрізати російські війська на півдні за 60-90. днів.



США виступали за сфокусований наступ уздовж цієї південної осі. Американська розвідка оцінювала шанси успіху наступу як 50 на 50.



При цьому у звіті зазначається, що моральний дух в Україні слабшає, а увага міжнародної спільноти переключається на Близький Схід.



Майже на кожній ділянці фронту очікування та результати розійшлися: "Всі ці фактори роблять перемогу України набагато менш імовірною, ніж роки війни та руйнувань".



Пізно восени 2022 року Остін провів телефонну конференцію із Залужним, під час якої запитав, що йому потрібно для контрнаступу навесні.



Головком ЗСУ відповів, що йому потрібно 1000 бронемашин та 9 нових бригад, підготовлених у Німеччині та готових до ведення бою. Однак Остін відповів, що це майже неможливо.



Західні чиновники заявляли, що Україна має сконцентруватися на одній меті -масованій атаці через території, що утримуються Росією, до Азовського моря, перерізавши сухопутний шлях Кремля з Росії до Криму. На це за найоптимістичнішим сценарієм відводилося 60-90 днів. Причому передбачалася важка та кривава битва із втратами солдатів і техніки на рівні 30-40%.



На Заході вважали, що якщо конфлікт перетвориться на затяжну війну, то в результаті загине більше солдатів, ніж за такого наступу.



Зазначається, що західні воєначальники модулювали контрнаступ, провівши 8 настільних ігор, проте високопоставлений український чиновник у коментарі виданню зазначив, що воєнні ігри "не працюють".



"Українські солдати ведуть війну, не схожу на все, що доводилося бачити силам НАТО: великий звичайний конфлікт, з окопами у стилі Першої світової війни, перекритими всюдисущими дронами та іншими футуристичними інструментами - і без переваги у повітрі, яке американські військові мали в кожному сучасному конфлікті, в якому вони брали участь", - зазначив він.



Крім того, США та Україна по-різному оцінювали необхідність утримання Бахмута. Видання наголошує, що Залужний утримував під Бахмутом більше сил, ніж на півдні. При цьому розчаруванням стало те, що на цій ділянці фронту знаходилися найдосвідченіші підрозділи.



За словами високопоставленого британського чиновника, Залужний планував створити проблему для Росії через величезну довжину фронту, розтягнувши сили окупантів на незнайомій місцевості. Ситуація мала доповнитися падінням морального духу росіян та проблем із логістикою.



Західні офіційні особи побачили проблеми із таким підходом. Західна військова доктрина диктувала концентрований поштовх.



Однак американці та Захід поступилися. Один з високопосадовців американських чиновників сказав: "Вони знають місцевість. Вони знають росіян. Це не наша війна. І нам довелося змиритися з цим.



У лютому Джейк Салліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, зібрав найвищих посадових осіб адміністрації з питань національної безпеки, щоб переглянути план контрнаступу.



Також проводилися консультації щодо того, чи зможуть США та союзники підготувати Україну до прориву оборони РФ. Американські воєначальники показали потенційні напрямки контрнаступу, пояснивши вибір тим, що Україні потрібно воювати по-іншому, аби досягти успіху.



У США та на Заході були стурбовані, що контрнаступ не розпочався у травні, що дозволило росіянам побудувати розгалужену лінію оборони.



Водночас, в Україні наростало розчарування іншого. Для контрнаступу у травні не було доставлено необхідне обладнання, а те, що прибуло, виявилося непридатним.



А ось американські офіційні особи рішуче заперечували, що українці не отримали всього озброєння, яке їм обіцяли.



Також у США визнали, що список побажань України міг бути набагато більшим, але до початку наступу вони отримали близько двох десятків MCLC, понад 40 мінних ковзанок та екскаваторів, 1000 торпед "Бангалор" та понад 80 000 димових гранат. Крім того, замість 1000 бронемашин, що їх просив Залужний, було поставлено 1500.



У квітні на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині заступник Залужного, Михайло Забродський, емоційно звернувся до Остіна і присутнім: «Нам шкода, але деякі з отриманих нами машин непридатні для ведення бойових дій. "Бредлі" та "Леопарди" мали зламані чи відсутні гусениці. У німецьких бойових машинах "Мардер" не було радіостанцій; вони були не більше ніж залізними коробками з гусеницями.



Остін подивився на генерала Крістофера Каволі, головнокомандувача Збройних Сил США в Європі, і генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, голову Групи сприяння безпеці в Україні, які сиділи поряд з ним. Вони сказали, що перевірять.



У результаті в Пентагоні дійшли висновку, що українські військові не змогли належним чином поводитися з отриманим обладнанням.



Контрнаступ нарешті розпочався у перші дні червня. Деякі українські підрозділи швидко досягли невеликих успіхів, відвоювавши села Запорізької області на південь від Великої Новосілки, але в інших місцях навіть західна зброя та вишкіл не могли повністю захистити українські сили.



В той же час, видання пише, що 70% військових 47-ї бригади, яка мала розпочати наступ, вступили в бій, не маючи бойового досвіду. Щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очікування, втрати людей та техніки були надто великі, багато бійців "вперше переживали шок від бою" і відходили на перегрупування, щоб знову вступати у кривавий бій.



На 4-й день генерал Залужний побачив згорілу західну військову техніку: американські БМП "Бредлі", німецькі танки "Леопард", машини розмінування покривали поле бою. Кількість загиблих та поранених підірвала бойовий дух.



За словами високопоставленого українського військового, Залужний наказав своїм військам призупинити атаку до того, як буде знищено все обмежене українське озброєння.



Видання заявляє, що замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою атакою за підтримки артилерії, як радили його американські колеги, Залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими групами по 10 людей.