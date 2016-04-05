Додано: Пон 04 гру, 2023 21:12

detroytred написав: Було б інакше, то Штати загородились від усього миру і розвивались до небес.

Але необхідним став експорт капіталу, наприклад, в Китай... Було б інакше, то Штати загородились від усього миру і розвивались до небес.Але необхідним став експорт капіталу, наприклад, в Китай...

Та не експорт капіталу став потрібний, а дешева робоча сила із збирання електроніки та прасок всіляких. На деякий час це спрацювало, але наразі, здається, там вимальовується такая ситуація, що населення вже зовсім втратило навички працювати руками, та й не хоче цього робити, але й навички працювати мізками теж втратило, віддаючи перевагу пошуку всіляких "пригнічених" та захистом їхніх "прав". Там вже бізнес заявляє, що не буде більше стільки уваги приділяти наявності дипломів у потенційних працівників, бо їх там більше вчать протестувати проти порушення якихось прав, ніж дійсно корисним навичкам.А "ескпорт капіталу" потрібен лише уряду, який, завдяки загальній доларизації світової економики, має можливість друкувати шалені обсяги емісійних доларів, не загяняюси при цьому інфляцію до небес. Долари використовуються на підтримку тих самих "пригнічених", які радісно за це все потім голосують. Ну й себе, звісно, не забувають теж.Ще деякий час все це могло б ще утримуватись за рахунок ролі найбільшої сили на планеті, якою можна змусити інших грати за своїми правилами. А тут вже зв'язок з подіями в Україні, бо у разі поразки України (поразкою буде й вимушене погодження на відчудження деяких територій) імідж з найбільшої реальної сили може змінитись на образ велетня, що здатен тільки надувати щоки. Особливо після поразки в Афганістані. Тому я зовсім не можу зрозуміти, чому американці настільки зволікають із військовою допомогою. Адже і бронетехніка, і артилерія, и навіть авіація Україні в основному надавалася європейськими країнами, а США, маючи найбільші запаси всього цього добра, залишаються доволі осторонь процесу.