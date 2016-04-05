Не віддавали ми. Бо було 3-5% від офіційного ВВП, а ще процентів 40-60 від офіційного ВВП - в тіні.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 20:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не віддавали ми. Бо було 3-5% від офіційного ВВП, а ще процентів 40-60 від офіційного ВВП - в тіні.
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:41
Угорщина, Порошенко, відрядження
Угорщина, Порошенко, відрядження
2unicdima и остальным
1)
Перевод
То есть, временные рамки не названы.
2)
Ось воно як
Тобто, зустріч може і мала бути в листопаді, але було відмовлено у виїзді
На грудень вже таких зустрічей не планувалось
Та і як ? Орбан же не сидить та не чекає, коли до нього Порошенко нарешті доїде
Проте, зеленою командою це було використано, щоб не випустити у грудні на дуже важливі зустрічі у США
І Угорщина цим скористалась, вони отримали аргументи, щодо невступу України в ЄС
Я вважаю, що це "блискуча" дипломатія зеленої команди
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:44
*Мелкий бизнесмен ищет возможности, инвестирует* -- так це і є вкалує.
Щоб на конкурентному ринку таких же бізнесменів змогти правильно!інвестувати та знайти куди -- треба вкалувати НАБАГАТО більше, ніж вантажник. Тільки по різному вкалувати: в одного праця - вантаж тягати; в другого - набиратися знань, досвіду, шукати.
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:45
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:47
типу до цього в них "аргументів" бракувало порошенко навіть теоретично не міг би ні про що домовитись, як мінімум тому, що особисто йому нічого пропонувати тим мудакам, крім пачки барбарисок.
орбан би використав цю зустріч щоб лишній раз підмахнути хуйлу і висловити свої чмошні тези, які всім відомі.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:48
А от тут виходить ще дві властивісти таких як ти
1) цитувати дописи із фейсбуку (з фейсбуку ?), без додавання посилань
2) вмикати дурника, коли спіймали на брехні
Бачишь, як ти ідешь чітко по списку
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:57
Ну я хз, що міг пропонувати їм Порошенко, може Орбан барбариски поважає )
Вже не взнаємо, зустріч не відбулась
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:59
не яйца красят человека, а человек яйца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:04
Самому-то не смішно?
Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років, то ти теж аргументував, що ті, хто витратив ці всі аж 9000 коп., не зміг збудувати армію?
Тобі кажуть, що грошове забезпечення не платили по півроку; що за власні кошти купували для служби техніку, форму, ремонти і т.д.; а ти про збудову армія, яка б дала відсіч агресору.
Да це добре, що оті бригади пройшли вдоль майже усього кордону; що Пастору було кому наказувати нанести авіаудар; що Забродський зробив рейд; і т.д.
Ось на стільки ти сплатив...
Зато мільйонів нахомячив...
Звісно можна вірити у міф про основну роль добробатів з калашами та рушницями...
Ну а за повномасштабного нову армію створював вже Петро Олексійович. І заявляв про гідну відсіч агресору, якщо він спробує напасти.
Претензій до твоїх мільонів нема. Ти їх чесно заробив. Мова про твою чергову арихметику (твій намальований зв'язок відсотків і очікуваного результата).
Це алаверди на твоє "не вам ... розпатякувати".
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:12
Та не експорт капіталу став потрібний, а дешева робоча сила із збирання електроніки та прасок всіляких. На деякий час це спрацювало, але наразі, здається, там вимальовується такая ситуація, що населення вже зовсім втратило навички працювати руками, та й не хоче цього робити, але й навички працювати мізками теж втратило, віддаючи перевагу пошуку всіляких "пригнічених" та захистом їхніх "прав". Там вже бізнес заявляє, що не буде більше стільки уваги приділяти наявності дипломів у потенційних працівників, бо їх там більше вчать протестувати проти порушення якихось прав, ніж дійсно корисним навичкам.
А "ескпорт капіталу" потрібен лише уряду, який, завдяки загальній доларизації світової економики, має можливість друкувати шалені обсяги емісійних доларів, не загяняюси при цьому інфляцію до небес. Долари використовуються на підтримку тих самих "пригнічених", які радісно за це все потім голосують. Ну й себе, звісно, не забувають теж.
Ще деякий час все це могло б ще утримуватись за рахунок ролі найбільшої сили на планеті, якою можна змусити інших грати за своїми правилами. А тут вже зв'язок з подіями в Україні, бо у разі поразки України (поразкою буде й вимушене погодження на відчудження деяких територій) імідж з найбільшої реальної сили може змінитись на образ велетня, що здатен тільки надувати щоки. Особливо після поразки в Афганістані. Тому я зовсім не можу зрозуміти, чому американці настільки зволікають із військовою допомогою. Адже і бронетехніка, і артилерія, и навіть авіація Україні в основному надавалася європейськими країнами, а США, маючи найбільші запаси всього цього добра, залишаються доволі осторонь процесу.
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