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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57295730573157325733>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.

Не віддавали ми. Бо було 3-5% від офіційного ВВП, а ще процентів 40-60 від офіційного ВВП - в тіні.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:41

Угорщина, Порошенко, відрядження

Угорщина, Порошенко, відрядження

2unicdima и остальным

1) Очільник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
Про це пише Telex.

Перевод
После заседания комитета журналисты «444» также поинтересовались у Сийярто, что бы обсудили друг с другом бывший президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . По словам Сийярто, Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств. "Поэтому, если экс-президент Порошенко рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому мешать", - сказал министр. На вопрос журналиста, почему встреча не удалась, он ответил: "Спросите украинцев об этом, и каковы внутренние отношения, и кто что позволяет, с кем и как они хотят свести счеты с другими". К счастью, это не наше дело».

То есть, временные рамки не названы.
Петро Порошенко на брифінгу підтвердив, що дійсно хотів зустрітися з керівниками та головами урядів країн-"скептиків" європейської інтеграції України, передає Еспресо. Серед цих країн була й Угорщина. Однак, такі зустрічі мали відбутись у листопаді та Порошенко не надали дозвіл на виїзд за кордон.
...
"Я просив в листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено. В грудні подібних зустрічей не планувалося", - наголосив Порошенко.

2) В уряді Угорщини відреагували на пояснення СБУ щодо заборони виїзду Порошенка за кордон
«У відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ: Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини і такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському cоюзі», – написав у соцмережі X ввечері 2 грудня представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Ось воно як

Тобто, зустріч може і мала бути в листопаді, але було відмовлено у виїзді

На грудень вже таких зустрічей не планувалось
Та і як ? Орбан же не сидить та не чекає, коли до нього Порошенко нарешті доїде

Проте, зеленою командою це було використано, щоб не випустити у грудні на дуже важливі зустрічі у США

І Угорщина цим скористалась, вони отримали аргументи, щодо невступу України в ЄС

Я вважаю, що це "блискуча" дипломатія зеленої команди
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:44

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Вкалувати треба всюди, хоч в бізнесі, хоч в держслужбі...
Відмінність останньої лише в одному -- менша конкуренції, ніж в ринку.
Так тому і зп, доходи нижчі, ніж в бізнесі.
давайте простой пример. Грузчик грузит цемент 12ч. смена. Зарплата 15тыс грн/мес. Мелкий бизнесмен ищет возможности, инвестирует, ничего не грузит доход 50 тыс/мес. Кто из них вкалывает и какой толк от этого?

Есть только один критерий - финансовый результат. Если вы на него влияете (в большую сторону) ваша оплата выше. Если не влияете, нехер тут писать о том, как вы много работаете (конечно я не про вас лично). Так что главные отличия совсем не в конкуренции.

*Мелкий бизнесмен ищет возможности, инвестирует* -- так це і є вкалує.
Щоб на конкурентному ринку таких же бізнесменів змогти правильно!інвестувати та знайти куди -- треба вкалувати НАБАГАТО більше, ніж вантажник. Тільки по різному вкалувати: в одного праця - вантаж тягати; в другого - набиратися знань, досвіду, шукати.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:45

  Hotab написав:unicdima , виходить Зе- команда перешкодила гіпотетично успішним перемовинам По + Орбан? Не даючи навіть шанс?


угорців від того, щоб перестати бути підарами стримує тільки відсутність команди з боку порошенка? вірим.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:47

  pesikot написав:І Угорщина цим скористалась, вони отримали аргументи, щодо невступу України в ЄС


типу до цього в них "аргументів" бракувало :mrgreen: порошенко навіть теоретично не міг би ні про що домовитись, як мінімум тому, що особисто йому нічого пропонувати тим мудакам, крім пачки барбарисок.

орбан би використав цю зустріч щоб лишній раз підмахнути хуйлу і висловити свої чмошні тези, які всім відомі.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:48

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Гарна історія, але нажаль брехлива ...


небуду суперечити)) - особисто спитайте цю жінку у ФБ, а ще краще позвоніть у СБУ хай за нею виїдуть - викриєте чергового агента кремля

А от тут виходить ще дві властивісти таких як ти

1) цитувати дописи із фейсбуку (з фейсбуку ?), без додавання посилань
2) вмикати дурника, коли спіймали на брехні

Бачишь, як ти ідешь чітко по списку
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:57

  trololo написав:
  pesikot написав:І Угорщина цим скористалась, вони отримали аргументи, щодо невступу України в ЄС


типу до цього в них "аргументів" бракувало :mrgreen: порошенко навіть теоретично не міг би ні про що домовитись, як мінімум тому, що особисто йому нічого пропонувати тим мудакам, крім пачки барбарисок


Ну я хз, що міг пропонувати їм Порошенко, може Орбан барбариски поважає )
Вже не взнаємо, зустріч не відбулась
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:59

  flyman написав:Може в нього на яйцях стоїть штамп "С1" от і міркує так.
не яйца красят человека, а человек яйца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:04

  budivelnik написав:Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.

Самому-то не смішно?
Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років, то ти теж аргументував, що ті, хто витратив ці всі аж 9000 коп., не зміг збудувати армію?

Тобі кажуть, що грошове забезпечення не платили по півроку; що за власні кошти купували для служби техніку, форму, ремонти і т.д.; а ти про збудову армія, яка б дала відсіч агресору.

Да це добре, що оті бригади пройшли вдоль майже усього кордону; що Пастору було кому наказувати нанести авіаудар; що Забродський зробив рейд; і т.д.
Ось на стільки ти сплатив...
Зато мільйонів нахомячив...
Звісно можна вірити у міф про основну роль добробатів з калашами та рушницями...

Ну а за повномасштабного нову армію створював вже Петро Олексійович. І заявляв про гідну відсіч агресору, якщо він спробує напасти.

Претензій до твоїх мільонів нема. Ти їх чесно заробив. Мова про твою чергову арихметику (твій намальований зв'язок відсотків і очікуваного результата).

Це алаверди на твоє "не вам ... розпатякувати".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:12

  detroytred написав:Було б інакше, то Штати загородились від усього миру і розвивались до небес.
Але необхідним став експорт капіталу, наприклад, в Китай...


Та не експорт капіталу став потрібний, а дешева робоча сила із збирання електроніки та прасок всіляких. На деякий час це спрацювало, але наразі, здається, там вимальовується такая ситуація, що населення вже зовсім втратило навички працювати руками, та й не хоче цього робити, але й навички працювати мізками теж втратило, віддаючи перевагу пошуку всіляких "пригнічених" та захистом їхніх "прав". Там вже бізнес заявляє, що не буде більше стільки уваги приділяти наявності дипломів у потенційних працівників, бо їх там більше вчать протестувати проти порушення якихось прав, ніж дійсно корисним навичкам.

А "ескпорт капіталу" потрібен лише уряду, який, завдяки загальній доларизації світової економики, має можливість друкувати шалені обсяги емісійних доларів, не загяняюси при цьому інфляцію до небес. Долари використовуються на підтримку тих самих "пригнічених", які радісно за це все потім голосують. Ну й себе, звісно, не забувають теж.

Ще деякий час все це могло б ще утримуватись за рахунок ролі найбільшої сили на планеті, якою можна змусити інших грати за своїми правилами. А тут вже зв'язок з подіями в Україні, бо у разі поразки України (поразкою буде й вимушене погодження на відчудження деяких територій) імідж з найбільшої реальної сили може змінитись на образ велетня, що здатен тільки надувати щоки. Особливо після поразки в Афганістані. Тому я зовсім не можу зрозуміти, чому американці настільки зволікають із військовою допомогою. Адже і бронетехніка, і артилерія, и навіть авіація Україні в основному надавалася європейськими країнами, а США, маючи найбільші запаси всього цього добра, залишаються доволі осторонь процесу.
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