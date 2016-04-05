) До дешевої робочої сили в Китай експортували-то що і хто? Капітал. Американці і Ко.
Чи китайці з повітря усе взяли необхідне для виробництва, сборкі?
Чому американцям став потрібен експорт капіталу? Могли б знайти в себе його застосування. Але не змогли знайти. Виникла потреба експортувати його туди. Куди? Туди, де його можна оборотити. В американців виникла потреба. Мова ж про них. Про їх можливість розвиватись в себе до небес))
Тобто про необхідність розширення ринків А.Сміт. Без цього ринку ніяк. Доходить до межі розвитку швидко. Вимагає розширення...
Тому в Хотаба правильно було ключове - експорт... Як фактор розвитку ринку. Розвиток -- і є користним для країни. При цьому роль внутрішнього виробництва ніхто не умаляє. По суті китайці-то імпортували капітал)) Хоча віддача робсили в найм хоч і в себе американцям - це те ж саме, що експортувати їх в Америку)) Експорт робсили.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 гру, 2023 21:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:) До дешевої робочої сили в Китай експортували-то що і хто? Капітал. Американці і Ко.
Чи китайці з повітря усе взяли необхідне для виробництва, сборкі?
Ну так не треба плутати причину і наслідки. Експортували засоби виробництва для того, щоб можна було задіяти дешеву робочу силу, а не для того, щоб "експортувати капітал". Ідея жити за рахунок нескінченого "експорту капіталу" (читай - емісії) виникла відносно недавно, я б сказав на початку 2000-х. До того капітал не "експортували", а вкладали, маючи на меті отримати з цього прибуток. На відміну від "ескпорту", де прибуток не так важливий, як вкинути у обіг черговий трільон доларів (а замість прибутку можна просто надрукувати ще грошей для себе). Це вже призвело до наслідків у внутрішньому секторі США, де також, замість зрозумілої фінансової стратегії і плануванні доходів, великі компанії зосередились на "зростанні", а грошей завжди можна було позичити під смішні відсотки. Здається, ми ще побачимо веселуху, коли все це почне падати. Хоча, може хоч тоді американцям знадобиться невеличка військова перемога, і у України з'явиться шанс.
Саме Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід Залужного. Наприклад, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським чи Повітряних сил Миколою Олещуком.
Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: "хороші", якими командує Сирський та інші фаворити, і "погані", які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і головне – заважає командувати всією армією", – описує проблему в розмові з УП людина з близького оточення Залужного.
Люди з ОП, які раніше брендували (!) криваву оборону "Фортеці Бахмут", розігнали очікування суспільства через "єдиний марафон", мережу своїх медійних ресурсів та інформкампанії брендованих підрозділів "Гвардії наступу" та інших підрозділів до таких висот, що звичайний обиватель очікував щонайменше звільнення Криму. А з ним – і західні партнери України.
Бо як Зеленський здійснив проникнення у воєнну сферу Залужного, так само головком – нічого, правда, для цього не роблячи, – вторгся на політичне поле Зеленського.
Залужний не виголошує політичних заяв, не має партії чи бодай якогось громадського руху чи фонду. Але ОПУ регулярно замовляє соціологію, а показники Залужного стабільно ростуть і ростуть.
Востаннє редагувалось hume в Пон 04 гру, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:)Чому американцям став потрібен експорт капіталу? Могли б знайти в себе його застосування. Але не змогли знайти. Виникла потреба експортувати його туди. ... Тобто про необхідність розширення ринків А.Сміт. Без цього ринку ніяк.
Так, це велика проблема капіталізму, що в нього не має відповіді як стабільно жити без постійного зростання, або, бодай боже, на падінні. Як тільки -- то одразу кризи або війни. Тому що іншого механізму немає. Ось хто придумає та успішно втілить щось таке в життя першим - буде панувати планетою замість США. Може, звісно, це США і будуть, але малоймовірно, там дуже велику владу мають ті, хто на нинішньому становищі гарно себе почуває, і воні не дадуть нічого змінити. Можливо, в ісламський або мусульманській парадигмі щось таке було б можливим, але в них не виходить ідея якогось розвитку, тільки стабільне прозябання у злиднях.
detroytred написав:)Чому американцям став потрібен експорт капіталу? Могли б знайти в себе його застосування. Але не змогли знайти. Виникла потреба експортувати його туди. ... Тобто про необхідність розширення ринків А.Сміт. Без цього ринку ніяк.
Так, це велика проблема капіталізму, що в нього не має відповіді як стабільно жити без постійного зростання, або, бодай боже, на падінні. Як тільки -- то одразу кризи або війни. Тому що іншого механізму немає. Ось хто придумає та успішно втілить щось таке в життя першим - буде панувати планетою замість США. Може, звісно, це США і будуть, але малоймовірно, там дуже велику владу мають ті, хто на нинішньому становищі гарно себе почуває, і воні не дадуть нічого змінити. Можливо, в ісламський або мусульманській парадигмі щось таке було б можливим, але в них не виходить ідея якогось розвитку, тільки стабільне прозябання у злиднях.
Воно вже втілено!!! Це отой печатний станок (в тому числі у вигляді цифрових грошей), який всі клянуть.
Прибуток капіталістів стає віртуальним))) Як приклад, наші всі вклади --- да фіг вони будуть і апріорі можуть бути забезпечені товаром.
Не всі згодні з таким виходом-рішеням)) проблеми... Тому потрясіння все ж є. І класично руйнуються (фізично знищуються) надлишкові реальні капітали. В тих, хто слабше))