Додано: Пон 04 гру, 2023 21:28

detroytred написав: )

До дешевої робочої сили в Китай експортували-то що і хто?

Капітал. Американці і Ко.



Чи китайці з повітря усе взяли необхідне для виробництва, сборкі? До дешевої робочої сили в Китай експортували-то що і хто?Капітал. Американці і Ко.Чи китайці з повітря усе взяли необхідне для виробництва, сборкі?

Ну так не треба плутати причину і наслідки. Експортували засоби виробництва для того, щоб можна було задіяти дешеву робочу силу, а не для того, щоб "експортувати капітал". Ідея жити за рахунок нескінченого "експорту капіталу" (читай - емісії) виникла відносно недавно, я б сказав на початку 2000-х. До того капітал не "експортували", а вкладали, маючи на меті отримати з цього прибуток. На відміну від "ескпорту", де прибуток не так важливий, як вкинути у обіг черговий трільон доларів (а замість прибутку можна просто надрукувати ще грошей для себе). Це вже призвело до наслідків у внутрішньому секторі США, де також, замість зрозумілої фінансової стратегії і плануванні доходів, великі компанії зосередились на "зростанні", а грошей завжди можна було позичити під смішні відсотки. Здається, ми ще побачимо веселуху, коли все це почне падати. Хоча, може хоч тоді американцям знадобиться невеличка військова перемога, і у України з'явиться шанс.