RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5730573157325733>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:16

)
До дешевої робочої сили в Китай експортували-то що і хто?
Капітал. Американці і Ко.

Чи китайці з повітря усе взяли необхідне для виробництва, сборкі?

Чому американцям став потрібен експорт капіталу? Могли б знайти в себе його застосування. Але не змогли знайти. Виникла потреба експортувати його туди. Куди?
Туди, де його можна оборотити.
В американців виникла потреба.
Мова ж про них. Про їх можливість розвиватись в себе до небес))

Тобто про необхідність розширення ринків А.Сміт.
Без цього ринку ніяк.
Доходить до межі розвитку швидко. Вимагає розширення...

Тому в Хотаба правильно було ключове - експорт... Як фактор розвитку ринку. Розвиток -- і є користним для країни.
При цьому роль внутрішнього виробництва ніхто не умаляє. По суті китайці-то імпортували капітал))
Хоча віддача робсили в найм хоч і в себе американцям - це те ж саме, що експортувати їх в Америку))
Експорт робсили.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 гру, 2023 21:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:28

  detroytred написав:)
До дешевої робочої сили в Китай експортували-то що і хто?
Капітал. Американці і Ко.

Чи китайці з повітря усе взяли необхідне для виробництва, сборкі?

Ну так не треба плутати причину і наслідки. Експортували засоби виробництва для того, щоб можна було задіяти дешеву робочу силу, а не для того, щоб "експортувати капітал". Ідея жити за рахунок нескінченого "експорту капіталу" (читай - емісії) виникла відносно недавно, я б сказав на початку 2000-х. До того капітал не "експортували", а вкладали, маючи на меті отримати з цього прибуток. На відміну від "ескпорту", де прибуток не так важливий, як вкинути у обіг черговий трільон доларів (а замість прибутку можна просто надрукувати ще грошей для себе). Це вже призвело до наслідків у внутрішньому секторі США, де також, замість зрозумілої фінансової стратегії і плануванні доходів, великі компанії зосередились на "зростанні", а грошей завжди можна було позичити під смішні відсотки. Здається, ми ще побачимо веселуху, коли все це почне падати. Хоча, може хоч тоді американцям знадобиться невеличка військова перемога, і у України з'явиться шанс.
M-Audio
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 23.03.11
Подякував: 556 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:30

М-Аудіо
Засоби виробництва -- це і є капітал. Одна з його складових.
detroytred
 
Повідомлень: 27178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот это стетейка..
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/

Саме Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід Залужного. Наприклад, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським чи Повітряних сил Миколою Олещуком.

Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: "хороші", якими командує Сирський та інші фаворити, і "погані", які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і головне – заважає командувати всією армією", – описує проблему в розмові з УП людина з близького оточення Залужного.


Люди з ОП, які раніше брендували (!) криваву оборону "Фортеці Бахмут", розігнали очікування суспільства через "єдиний марафон", мережу своїх медійних ресурсів та інформкампанії брендованих підрозділів "Гвардії наступу" та інших підрозділів до таких висот, що звичайний обиватель очікував щонайменше звільнення Криму. А з ним – і західні партнери України.

Бо як Зеленський здійснив проникнення у воєнну сферу Залужного, так само головком – нічого, правда, для цього не роблячи, – вторгся на політичне поле Зеленського.

Залужний не виголошує політичних заяв, не має партії чи бодай якогось громадського руху чи фонду. Але ОПУ регулярно замовляє соціологію, а показники Залужного стабільно ростуть і ростуть.
Востаннє редагувалось hume в Пон 04 гру, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 9252
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:37

  detroytred написав:)Чому американцям став потрібен експорт капіталу? Могли б знайти в себе його застосування. Але не змогли знайти. Виникла потреба експортувати його туди.
...
Тобто про необхідність розширення ринків А.Сміт.
Без цього ринку ніяк.


Так, це велика проблема капіталізму, що в нього не має відповіді як стабільно жити без постійного зростання, або, бодай боже, на падінні. Як тільки -- то одразу кризи або війни. Тому що іншого механізму немає. Ось хто придумає та успішно втілить щось таке в життя першим - буде панувати планетою замість США. Може, звісно, це США і будуть, але малоймовірно, там дуже велику владу мають ті, хто на нинішньому становищі гарно себе почуває, і воні не дадуть нічого змінити. Можливо, в ісламський або мусульманській парадигмі щось таке було б можливим, але в них не виходить ідея якогось розвитку, тільки стабільне прозябання у злиднях.
M-Audio
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 23.03.11
Подякував: 556 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:39

  detroytred написав:М-Аудіо
Засоби виробництва -- це і є капітал. Одна з його складових.

Але не будь-який капітал - це засоби виробництва. Фінансові інструменти займають більшу долю світового капітала, ніж матеріальні засоби.
M-Audio
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 23.03.11
Подякував: 556 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:44

  M-Audio написав:
  detroytred написав:)Чому американцям став потрібен експорт капіталу? Могли б знайти в себе його застосування. Але не змогли знайти. Виникла потреба експортувати його туди.
...
Тобто про необхідність розширення ринків А.Сміт.
Без цього ринку ніяк.


Так, це велика проблема капіталізму, що в нього не має відповіді як стабільно жити без постійного зростання, або, бодай боже, на падінні. Як тільки -- то одразу кризи або війни. Тому що іншого механізму немає. Ось хто придумає та успішно втілить щось таке в життя першим - буде панувати планетою замість США. Може, звісно, це США і будуть, але малоймовірно, там дуже велику владу мають ті, хто на нинішньому становищі гарно себе почуває, і воні не дадуть нічого змінити. Можливо, в ісламський або мусульманській парадигмі щось таке було б можливим, але в них не виходить ідея якогось розвитку, тільки стабільне прозябання у злиднях.

Воно вже втілено!!!
Це отой печатний станок (в тому числі у вигляді цифрових грошей), який всі клянуть.

Прибуток капіталістів стає віртуальним)))
Як приклад, наші всі вклади --- да фіг вони будуть і апріорі можуть бути забезпечені товаром.

Не всі згодні з таким виходом-рішеням)) проблеми...
Тому потрясіння все ж є.
І класично руйнуються (фізично знищуються) надлишкові реальні капітали. В тих, хто слабше))
detroytred
 
Повідомлень: 27178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:48

  hume написав:Вот это стетейка..
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/

день сенсаций и откровений, но кому это интересно? здесь ̶в̶ ̶п̶а̶л̶а̶т̶е̶ на ветке другие проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2330 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:50

  M-Audio написав:
  detroytred написав:М-Аудіо
Засоби виробництва -- це і є капітал. Одна з його складових.

Але не будь-який капітал - це засоби виробництва. Фінансові інструменти займають більшу долю світового капітала, ніж матеріальні засоби.

Звісно.
Капітал - це те, що можна обернути з прибутком. Що дає прибуток.
Станок, який не може дати прибуток -- це не капітал.

Ринок - це обмін з прибутком. Задля прибутку. А не для забезпечення потреб у товарі))

Геніальне рішення віртуаліації прибутку через друкарський станок, а не прив'язка до золота тощо -- дає оборочувати капітал до ...


Поки якийсь дурень не заяве -- забезпечте фізично...
І сам себе і навколо усіх угробить.
detroytred
 
Повідомлень: 27178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:52

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Вот это стетейка..
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/

день сенсаций и откровений, но кому это интересно? на ветке другие проблемы.

Вибачаюсь...
Захопився.
detroytred
 
Повідомлень: 27178
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5730573157325733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139392
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12594
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.