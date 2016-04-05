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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:53
detroytred написав:
Поки якийсь дурень не заяве -- забезпечте фізично...
І сам себе і навколо усіх угробить.
я вас успокою, основные цены добавят нолик и мир будет жить как прежде. Проходили много раз. Не переживайте, роль и значение денег в мировой экономике сильно переоценено. В экономике есть 2 базовые ценности - труд и права. А деньги всего лишь мера стоимости. Если их много - вырастут цены. Делов-то.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 04 гру, 2023 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:57
vitaliiangel написав:
день сенсаций и откровений, но кому это интересно? здесь ̶в̶ ̶п̶а̶л̶а̶т̶е̶ на ветке другие проблемы.
Да кому нужно обговаривать войну в ветке про войну. Статья просто шикарна, основные тезисы обговариваются на этой ветке уже с месяц, но собрано и подано очень хорошо.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:59
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Поки якийсь дурень не заяве -- забезпечте фізично...
І сам себе і навколо усіх угробить.
я вас успокою, основные цены добавят нолик и мир будет жить как прежде. Проходили много раз. Не переживайте, роль и значение денег в мировой экономике сильно переоценено. Есть 2 базовые ценности труд и права. А деньги эта только мера стоимости.
Угу.
Китайці хочуть їсти реальне м'ясо, а не і далі дивитись на ріст ноликів та будувати призракі-міста.
Саме тому такий глобальний заміс.
Бо Аєрбаси-Бмв зайві для Боінгів, Черрі))
Поки їм було вигідно вони терпіли.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:02
detroytred написав:
Угу.
Китайці хочуть їсти реальне м'ясо, а не і далі дивитись на ріст роликів та будувати призракі-міста.
Саме тому такий глобальний заміс.
Бо Аєрбаси-Бмв зайві для Боінгів, Черрі))
Поки їм було вигідно вони терпіли.
как то до эпохи заводов гигантов жили? значит и дальше проживут.
никаких катастрофических процессов в мировой экономике не происходит...
viewtopic.php?p=5653163#p5653163
hume написав: vitaliiangel написав:
день сенсаций и откровений, но кому это интересно? здесь ̶в̶ ̶п̶а̶л̶а̶т̶е̶ на ветке другие проблемы.
Да кому нужно обговаривать войну в ветке про войну. Статья просто шикарна, основные тезисы обговариваются на этой ветке уже с месяц, но собрано и подано очень хорошо.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:03
почитав, УП деградувало гірше вже нема куди. бачив раніше пару інтерв'ю кравця - дурак дурачком. стаття по суті - пересказ здогадок якогось невідомого джерела, який чомусь знає, що і як говорить остін американським коллегам
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 04 гру, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:04
В статье есть интересный момент. Все наверное видели фотосессии Зеленского вблизи линии фронта с участием исключительно генерала Сырского, и это было не единожды
""
Поки що з доступних очевидних опцій у Зеленського є кандидатура хіба командувача сухопутних військ генерал-полковника Сирського.
Але попри те, що саме з ним пов'язані такі успішні операції як оборона Києва, битва за Харків та блискучий контрнаступ на Харківщині, у Сирського є дві головні проблеми.
Перша – генерал-полковник не викликає належного медійного зацікавлення, скільки б Зеленський особисто не їздив до нього на позиції, а офісні канали не перепощували його пости. Друга – Сирський ніяк не може позбутись в армії важкого амплуа командира, який не рахується із втратами.""
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:08
trololo написав:
почитав, УП деградувало гірше вже нема куди. бачив раніше пару інтерв'ю кравця - дурак дурачком. стаття по суті - пересказ здогадок якогось невідомого джерела.
Вы серьезно не видите конфликта, который на ровном месте создаёт офис президента?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:08
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Угу.
Китайці хочуть їсти реальне м'ясо, а не і далі дивитись на ріст роликів та будувати призракі-міста.
Саме тому такий глобальний заміс.
Бо Аєрбаси-Бмв зайві для Боінгів, Черрі))
Поки їм було вигідно вони терпіли.
как то до эпохи заводов гигантов жили? значит и дальше проживут.
никаких катастрофических процессов в мировой экономике не происходит...
До чого тут саме гіганти.
Від малого капіталу до великих -- вони вимагають обороту. Прибутку. Коли дійшли до меж розвитку ринку.
І якщо мільярдеру пофіг число нулів (точніше реальність цих нулів, він все не з'їсть), то пенсвклад американського пенса або китайця повинен дати реальний прибуток. Щоб він купив реальне.
Китайці м'яса не бачили століттями, поросячі шкурки -- на свято, а тепер курятина і зазіхання на говядину.
Американцям реальність наслідків відсутності обороту капіталу з-за межі розвитку ринку нагадує постійно м.Детройт...
(Коли фольцвагени-бмв пихтять...)
Все. Я пас. Хоча це і є причина війн...
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 гру, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:17
M-Audio написав: detroytred написав:
Було б інакше, то Штати загородились від усього миру і розвивались до небес.
Але необхідним став експорт капіталу, наприклад, в Китай...
... Особливо після поразки в Афганістані. Тому я зовсім не можу зрозуміти, чому американці настільки зволікають із військовою допомогою.
Адже і бронетехніка, і артилерія, и навіть авіація Україні в основному надавалася європейськими країнами, а США, маючи найбільші запаси всього цього добра, залишаються доволі осторонь процесу.
Так из первого вроде как прямо следует второе? -- не хотят получить еще один "минус в карму" в случае возможной "не победы" -- поэтому и дистанциируются, помогая в основном деньгами ("лишними") и санкциями.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:17
detroytred написав:
Китайці м'яса не бачили століттями, поросячі шкурки -- на свято, а тепер курятина і зазіхання на говядину.
я вас удивлю, хорошо живёт только Юг Китая. Север и внутренняя Монголия бедны как и 1000лет назад.
detroytred написав:
Хоча це і є причина війн...
экономические войны идут давно, ничего нового, а повоевать ракетами только одному долбоёпу захотелось.
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