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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:21
hume написав: trololo написав:
почитав, УП деградувало гірше вже нема куди. бачив раніше пару інтерв'ю кравця - дурак дурачком. стаття по суті - пересказ здогадок якогось невідомого джерела.
Вы серьезно не видите конфликта, который на ровном месте создаёт офис президента?
ні не бачу. я не думаю, що безугла діє по вказівці із ОП
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:25
vitaliiangel написав:
а повоевать ракетами только одному долбоёпу захотелось.
Але Китай, як мінімум, дав йому добро на початок.
Джонсон вголос визнав, що не все зробили для зупинки.
Так тому і війна почалася, бо дурень, якого взяли у товариство, за свою нафтуігаз схотів реальних грошей!!!!!!!!!
Не погодився грати за правилами усіх.
Інші погодилися на обмежений процес руйнувань від цього ушлепка.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 гру, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:28
trololo написав: hume написав: trololo написав:
почитав, УП деградувало гірше вже нема куди. бачив раніше пару інтерв'ю кравця - дурак дурачком. стаття по суті - пересказ здогадок якогось невідомого джерела.
Вы серьезно не видите конфликта, который на ровном месте создаёт офис президента?
ні не бачу. я не думаю, що безугла діє по вказівці із ОП
Думаєте, це вона від природи така контужена?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:28
detroytred написав:
Але Китай, як мінімум, дав йому добро на початок.
я тоже люблю конспирологию. Вряд ли пу нужно было чьё-то "добро". Индия и Китай не препятствовали, это факт. рф китаю интереснее чем мы, поэтому вместо анонсированной встречи, Си помахал Зеле ручкой. Украина слишком мелкая рыба, чтобы о нас беспокоились.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:33
Faceless написав:
Думаєте, це вона від природи така контужена?
так. вона це довела ще коли до ветерана в лікарню прибігла бичити
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:40
trololo написав: Faceless написав:
Думаєте, це вона від природи така контужена?
так. вона це довела ще коли до ветерана в лікарню прибігла бичити
Нажаль, є ще тисячі таких само контужених - виборців, що обрали цю тп по мажоритарці
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:45
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але Китай, як мінімум, дав йому добро на початок.
я тоже люблю конспирологию. Вряд ли пу нужно было чьё-то "добро". Индия и Китай не препятствовали, это факт. рф китаю интереснее чем мы, поэтому вместо анонсированной встречи, Си помахал Зеле ручкой. Украина слишком мелкая рыба, чтобы о нас беспокоились.
Це більш-менш видно.
З-за війни з дрібною рибою подивіться, як переформатовуються ринки та увесь світ.
Коли все почалося?
Пригадайте, як довбилися в десна з путлом, як вісімку робили.
А потім цей дурень вирішив за свої віртуальні гроші від нафти купити реальний "Опель". Йому давали а-ля футклуби, а йому замало -- давай Опеля (технології Опеля, щоб собі узяв і почав конкурувати хоча б в своєму ринку).
Йому відлуп дали. Затріщину прилюдно на весь світ...
От тоді і пішли пісні про вялічіє, грабують і т.д.
От тоді пішло про повернення в сересере.
Мюнхеньска річ... Як показ -- я не допущу звуження сфер свого впливу (читай свого ринку капіталу).
Вже тоді все стало ясно. Отим на горі та профі.
Це тільки до любителів а-ля я тільки-но дійшло.
Де корінці і в чому.
І фіг хто про це великих дядьок скаже...
Якісь комедії та локшину розвішують.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 гру, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:46
trololo написав: Faceless написав:
Думаєте, це вона від природи така контужена?
так. вона це довела ще коли до ветерана в лікарню прибігла бичити
так питання в іншому, якщо воно таке контужене, то що воно робить у Верховній Раді ?
І займає посаду - заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року)
Якщо контужене ? то приберіть її
А якщо не прибирають, то це доказ її тявкання на замовлення зеленої команди
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:49
detroytred написав:
З-за війни з дрібною рибою подивіться, як переформатовуються ринки та увесь світ.
Китай воспользовался моментом. Это всё было непредсказуемо. Все думали что Киев падёт до конца февраля и будет разграблен кадыровцами. Война идёт без какого-либо сценария. русская армия оказалась не такой сильной, как на парадах. Отношение к рф уже другое, серьёзным игроком её больше не считают, а как себя ведут со странами 3го мира? Выдавливают из них все ресурсы. Тоже ничего нового. Если Украина проиграет мировой авторитет США может пошатнуться. Но это не точно. Пока мировая торговля идёт в долларах, в крахе США (кроме нескольких стран) не заинтересован никто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 04 гру, 2023 22:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:52
pesikot написав: trololo написав: Faceless написав:
Думаєте, це вона від природи така контужена?
так. вона це довела ще коли до ветерана в лікарню прибігла бичити
так питання в іншому, якщо воно таке контужене, то що воно робить у Верховній Раді ?
І займає посаду - заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року)
Якщо контужене ? то приберіть її
А якщо не прибирають, то це доказ її тявкання на замовлення зеленої команди
ну нажаль вона не одна кончена в "слузі". той же дубінський чи бужанський нічим не краще. чи той хабарник із комітету по корупції, якого хлопнули недавно.
сподіваюсь, її скоро попруть з комітету,а можливо і з фракції. якщо зеленський надумав звільнити залужного, йому для цього ця тварина не потрібна, бо довіри до неї нуль незважаючи на політичні вподобання. захоче - звільнить за день. але цим розмовам вже рік, і жодного кривого слова від зеленського чи єрмака в сторону залужного я не бачив. так само і не було критики залужного в сторону ОП чи того ж сирського. просто всі люблять захищати його честь, коли він сам цього не просить. всі хочуть причепитись хоч як до його рейтингу.
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