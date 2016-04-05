Додано: Пон 04 гру, 2023 22:45

vitaliiangel написав: detroytred написав: Але Китай, як мінімум, дав йому добро на початок. Але Китай, як мінімум, дав йому добро на початок. я тоже люблю конспирологию. Вряд ли пу нужно было чьё-то "добро". Индия и Китай не препятствовали, это факт. рф китаю интереснее чем мы, поэтому вместо анонсированной встречи, Си помахал Зеле ручкой. Украина слишком мелкая рыба, чтобы о нас беспокоились. я тоже люблю конспирологию. Вряд ли пу нужно было чьё-то "добро". Индия и Китай не препятствовали, это факт. рф китаю интереснее чем мы, поэтому вместо анонсированной встречи, Си помахал Зеле ручкой. Украина слишком мелкая рыба, чтобы о нас беспокоились.

Це більш-менш видно.З-за війни з дрібною рибою подивіться, як переформатовуються ринки та увесь світ.Коли все почалося?Пригадайте, як довбилися в десна з путлом, як вісімку робили.А потім цей дурень вирішив за свої віртуальні гроші від нафти купити реальний "Опель". Йому давали а-ля футклуби, а йому замало -- давай Опеля (технології Опеля, щоб собі узяв і почав конкурувати хоча б в своєму ринку).Йому відлуп дали. Затріщину прилюдно на весь світ...От тоді і пішли пісні про вялічіє, грабують і т.д.От тоді пішло про повернення в сересере.Мюнхеньска річ... Як показ -- я не допущу звуження сфер свого впливу (читай свого ринку капіталу).Вже тоді все стало ясно. Отим на горі та профі.Це тільки до любителів а-ля я тільки-но дійшло.Де корінці і в чому.І фіг хто про це великих дядьок скаже...Якісь комедії та локшину розвішують.