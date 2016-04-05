detroytred написав:З-за війни з дрібною рибою подивіться, як переформатовуються ринки та увесь світ.
Китай воспользовался моментом. Это всё было непредсказуемо. Все думали что Киев падёт до конца февраля и будет разграблен кадыровцами. Война идёт без какого-либо сценария.
Ви шуткуєте? Європа переформатовується, Штати переформатовується... Всі майже.
Якщо б навіть Київ пав, то тут, як і прогнозували американці була б накшалт партизанська війна. З наслідками майже такими, як і зараз - повод для переформатування.
Всім отим мовчавшим (не заступившимся за Україну), а також тим, хто давшї добро, потрібен сам наслідок... А пав, не пав; там лінія, не там ... це вже, як вийде. По ситуації.
Партнери й досі діють по ситуації... Так звідки тоді в нас буде план? Як можна планувати-то з такими розкладами?
Про який крах Штатів може йти мова? Для них навпаки позитив... А от кабанчика Європи регульовано підріжуть. Зайвий жирок. Регульовано і несмертельно. Війна в нас негативно впливає на неї. Саме на неї. Хоча як далеко це зайде не знає ніхто. Всі війни починаються, коли гравці вважають, що процес контрольований. Але потім інколи інша реальність. Розкручування спіралі...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 гру, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ви шуткуєте? Європа переформатовується, Штати переформатовується... Всі майже.
с Китаем перестали торговать? То что русскую нефть покупают у других стран на целое "переформатирование" не тянет. Не преувеличивайте значение нашей войны. В сказку, что мы защищаем Европу, не верят даже на Западе. Причины провала контрнаступления предельно разжеваны, я не хочу (и не имею морального права) их комментировать. Вы лучше меня их знаете.
detroytred написав:Партнери й досі діють по ситуації... Так звідки тоді в нас буде план? Як можна планувати-то з такими розкладами?
не выдумывайте. нельзя "по ситуации" наклепать столько оружия, сколько мы просим. Война - дорогое удовольствие даже для них. Вдобавок, ни США ни Европа не считают эту войну своей. Да им неприятно ... т.д. и т.п. не более. Я уверен, что всё что могло произойти уже произошло. Скажу обтекаемо... теперь все ищут выход.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 23:11, всього редагувалось 5 разів.
trololo написав: ні не бачу. я не думаю, що безугла діє по вказівці із ОП
С канала берёзы. Походу уже все поняли, что с политической верхушкой что-то не то и ради рейтинга они готовы губить не только жизни, но и, скорее всего, страну
Прочитав уважно статті на "Вашингтон Пост" та на УП. Про конфлікт Залужного із Зеленським та хід контрнаступу. І побачив, як от буквально кожне сказане мною слово про все це за останні 1,5 роки - виправдалося.
І те, що Зеленський почав точити зуб на Залужного ще з весни (!) 2022, і що головним застрільником ненависті є особисто єрмак. І як Зеленський вліз в управління армією, створив собі улюбленців і ламає систему, роздув істерику навколо наступальних дій через інфоєрмачню, і як його плавить від того, що Залужний не хоче виконувати піар-забаганки Банкової на крові людей та почав публічно вимагати або ресурсів, або визнання глухого куту.
І про те, як саме Залужний мав сміливість зупинити кривавий наступ по узгоджених планах з американцями, але без надання навіть всієї обіцяної техніки, не кажучи вже про критичні речі, про які він не втомлюється нагадувати - ракети та літаки.
І про те, як миршавим і гнилим в душі є Зеленський, який постійно керується виключно одним - рейтингом і щоб він був недоторканим. І який дозволяє собі тролити Залужного на своїх ставках. Все те, про що у мене язик болить вже говорити. За що мене проклинали всі, кому не лінь, називали агентом кремля та хайпожором.
А тут оп - і таки кожне слово виявилося правдою. Навіть більш огидною, ніж можна уявити - це я про початок накатів на Залужного, коли ще трупи в Бучі не всі опізнали. Через те, що єрмак вирішив, що Залужний має через призму віри в ЗСУ більшу довіру людей за цього злобного клоуна.
І що Залужний ніколи не мав і не має політичних амбіцій. І що вся гнилорота движуха навколо конфлікту ОП і армії - це виключно заслуга і справа рук самого ОП.
І скільки ми людей втратили і втратимо через огидні політичні ігрища Зеленського та його кодли. Типу "успішного комунікаційного кейсу "бахмут", за який полягло стільки людей.
І як Зеленський мріє поміняти Залужного на свого улюбленця Сирського, який у військах має чіткий імідж "м'ясника" з погонялом "генерал 200".
А скільки ж лайна навіть деякі так звані колеги на мене вилили тоді ще, в травні 2022, коли я про це повідомив. Повідфренджували, записали в порохоскот. Ну таке - звик, якось пох. Це той випадок, коли я не радію в стилі "а я ж казав". Ми стрімко несемося до поразки у війні.
І ім'я у цієї поразки - ні, не єрмак. Зеленський - от як правильно. Бо нема ніякого єрмака без зеленського. Єрмак - це просто продовження волі Зеленського, скільки б він не ліпив із себе "сірого кардинала".
І зараз Зе, в угоду своєму дрібному комплексу наполеончика, гробить нам країну остаточно. А щоб ви мене не записали ще раз в агенти кремля, нагадаю - нам не можна зараз влаштовувати бунти. Бо тоді нам точно миттєво кранти. Якось треба змусити цю патороч, що засіла на Банковій, працювати. Нічого кращого, ніж максимальна публічність для знищення його рейтингів і, таким чином, примусу до дій - я не бачу.
Нас очікує вкрай складний час. З невідомим майбутнім. Єдине, що нас може витягти - це армія. Тому підтримуйте все і всіх, хто працює на благо ЗСУ.
І навпаки - всі, хто приносить шкоду армії - справжні вороги.
Єдине ж, чому я зараз радію - це тому, що велика частина людей нарешті починає розуміти, хто ворог армії, а хто - її становий хребет. І буде готова поламати за цей хребет - той-таки хребет. (с) Богдан Буткевич
Востаннє редагувалось hume в Пон 04 гру, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Думаєте, це вона від природи така контужена?
так. вона це довела ще коли до ветерана в лікарню прибігла бичити
так питання в іншому, якщо воно таке контужене, то що воно робить у Верховній Раді ?
І займає посаду - заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року)
Якщо контужене ? то приберіть її
А якщо не прибирають, то це доказ її тявкання на замовлення зеленої команди
Естественно все согласовано. Вся зелёная партия молчит, как будто безугла не из их шайки лейки. Вообще за правления зеленского так повелось,что любая критика тела наказывается увольнениями, а тут целый демарш против Залужного.
detroytred написав:Ви шуткуєте? Європа переформатовується, Штати переформатовується... Всі майже.
с Китаем перестали торговать? То что русскую нефть покупают у других стран на целое "переформатирование" не тянет. Не преувеличивайте значение нашей войны. В сказку, что мы защищаем Европу, не верят даже на Западе. Причины провала контрнаступления предельно разжеваны, я не хочу (и не имею морального права) их комментировать. Вы лучше меня их знаете.
Штати фактично на порядки підвищили свій ВПЛИВ на Європу...
Ким стала Германія? Про яку Мортимер влучно сказав: Германія захопила всю Європу без жодних танків.
Гугліть статтю про переформатування в світі. Я вже не пам'ятаю, але не цього автора. І тим паче стосовно сьогодення.
Але по діагоналі гляньте. Це переформатування від навсього тільки АТО в нас. За 2015 рік стаття: https://www.ar25.org/article/igry-velyk ... a-vorobyov *Зараз війна полягає не в тому, щоб когось завоювати. Йде війна за ринки. Гра йде на всіх рівнях – на рівні політичного тиску, на рівні дипломатії, на рівні бойових дій у зоні АТО, на рівні переговорів в ОПЕК, на рівні договору з Іраном, який був підписаний у Відні 14 липня за участі "шістки" міжнародних посередників (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина). Отже війна йде за капітал, за ринки і ресурси, констатує Воробйов.
США мають дуже складне завдання щодо Росії і України. По суті Україна виконала роль наживки. США хочуть зберегти цілісність РФ і водночас зменшити її експансіоністські апетити. Вони затіяли дуже складну гру – тут і Іран, і Сирія, і Україна, і Куба, і Бразилія.
"Світ маленький насправді, і не помічати інтереси один одного неможливо. Ми маємо грати за одними правилами і дотримуватися одних вироблених норм поведінки. У цій глобальній війні Україні відведена роль форварда", - каже експерт ___________________________________ А тепер повномасштабна... Спіраль. Вона така. Починається зі слів. Штовханина. АТО. Повномасштабна.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 гру, 2023 23:17, всього редагувалось 1 раз.
до берези довіри в мене так само мало, як і до дурачка романа кравця. мені ще цікаво, чому ці всі недоексперти, які із задоволенням жують русняву іпсошку про конфлікт зе-за, не пояснюють, чому зеленський не звільняє залужного, раз йому так хочеться? і чому мовчить сам залужний, адже, якщо вірити цим помийкам, йому не дають працювати, і навіть своїм фактично замам він не довіряє, а просто мовчки сидить і дивиться, як сирський типу йому не підкоряється і типу гробить людей?
detroytred эгоцентризм. Мир не крутится вокруг Украины и рф. Выводы притянуты за уши.
detroytred написав:Йде війна за ринки
А мы тут при чём? нам только перекрыть их (рынки) могут.
detroytred написав:Світ маленький насправді, і не помічати інтереси один одного неможливо.
самому не смешно? когда это наши интересы кого-то интересовали? Посмотрите на поляков заблокировавших границу. Где законы ЕС, это точно законно? А вот если бы мы перекрыли дрогу полякам...такой вой бы стоял.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 23:21, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Естественно все согласовано. Вся зелёная партия молчит, как будто безугла не из их шайки лейки. Вообще за правления зеленского так повелось,что любая критика тела наказывается увольнениями, а тут целый демарш против Залужного.
так коли ж зелена влада реалізує той коварний план по звільненню залужного? 2-3 тижні?хто заважає? таке відчуття, що про наміри звільники залужного знають всі до останньої доярки. крім самого залужного
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 23:21, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.
Самому-то не смішно? Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років,
Ні - не смішно.. Саме це я тобі й пробував пояснити В мене ніхто не питався який в мене бюджет... 10 копійок чи 15.... Я використовував тільки те що маю і ставав успішним( виконував поставлені перед собою задачі) тільки тими ресурсами які сам створив А ти все життя таскався з протягнутою рукою і розповідав що тобі мало дають... А тобі давали а - 2 середніх зарплати по Україні мінімум весь час твоєї служби б - на пенсію ти пішов в 45 а не в 63 як піду я в - і при цьому тобі мало...
Тепер розумієш що твоя вякання це варіація на тему що ТИ БЮДЖЕТНИК працював добре А ті хто тобі платив - ті ПОГАНО , бо ТОБІ МАЛО.
Тепер розумієш хто ти? ПС якби мені дали в 1990 році не 100 грн а 1 млн - то я б також тягався з Коломойським А так маємо те що маємо Ти ж просрав навіть те що тобі дали і тому наша Армія не змогла протистояти в 2014 на рівних..що привело до 2022 року Це тобі зрозуміло ППС До речі саме погана робота вчителів в період 1990-2023 - і є причиною такої кількості невігласів які вірять популістам.. Але ж у вчителів також відмазка - їм мало платили...