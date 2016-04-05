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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:26
trololo написав:hume
до берези довіри в мене так само мало, як і до дурачка романа кравця. мені ще цікаво, чому ці всі недоексперти, які із задоволенням жують русняву іпсошку про конфлікт зе-за, не пояснюють, чому зеленський не звільняє залужного, раз йому так хочеться? і чому мовчить сам залужний, адже, якщо вірити цим помийкам, йому не дають працювати, і навіть своїм фактично замам він не довіряє, а просто мовчки сидить і дивиться, як сирський типу йому не підкоряється і типу гробить людей?
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:26
detroytred написав:
Доходить до межі розвитку швидко. Вимагає розширення...
Тому в Хотаба правильно було ключове - експорт...
1 Коли ж ти вже заткнешся про РИНКИ...
Всежиттєвий Бюджетник - спеціаліст по ринковій економіці
Ти що все життя мучився в армії бо хотів стати ринковим аналітиком?
2 Самий найкращий спеціаліст по експорту -це йоська кривавий...
Правда його фаховість привела до
а - Голодомору =мінус3 млн життів
б - Другої світової=ще мінус20 млн життів
А все тому що починаючи з експропріатора - доріс до генсека..але так злодієм і залишився.
Тому ти починаючи з нахлєбніка якому мало - тим ким починав тим і залишився, але навіть твого розуму вистарчило зрозуміти що економіст це краще ніж протягувач рук подайте...
Тепер по китайцям
Чисельність населення - приблизно 1 300 млн осіб
Живе краще ніж середньостатистичний українець - 300 млн
Живе гірше ніж найбідніший українець - 700 млн
Живе гірше зека в Україні - 300 млн ( наприклад поцікався чисельністю і рівнем життя уйгурів)
Тому китай - це трошки красивіше поданий-йосиф вісаріонович, або адольф елоїзович
перший за рахунок України виживав
Другий євреїв розкуркулив до Бухенвальду з Аушвіцем...
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:33
vitaliiangel написав:detroytred
эгоцентризм. Мир не крутится вокруг Украины и рф. Выводы притянуты за уши.
detroytred написав:
Йде війна за ринки
А мы тут при чём? нам только перекрыть их (рынки) могут.
detroytred написав:
Світ маленький насправді, і не помічати інтереси один одного неможливо.
самому не смешно? когда это наши интересы кого-то интересовали? Посмотрите на поляков заблокировавших границу. Где законы ЕС, это точно законно? А вот если бы мы перекрыли дрогу полякам...такой вой бы стоял.
Ми про різні предмети говоримо.
Ви про нас, а я про інші країни.
Якщо б поляки не помічали наших інтересів, то їх дії в наш бік були б на порядки гіршими.
Якщо б поляки ще й не блокували (тобто робили тільки добрі справи, тільки в наших інтересах), то вони були мабуть родичами нашими -- рідними батьками))
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:33
trololo написав: hume написав:
Естественно все согласовано. Вся зелёная партия молчит, как будто безугла не из их шайки лейки. Вообще за правления зеленского так повелось,что любая критика тела наказывается увольнениями, а тут целый демарш против Залужного.
так коли ж зелена влада реалізує той коварний план по звільненню залужного? 2-3 тижні?хто заважає? таке відчуття, що про наміри звільники залужного знають всі до останньої доярки. крім самого залужного
Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.
Но в то, что безугла действует от собственной глупости никто точно не верит.
Самая дичь это политику со своими советами лезть в управление войсками, что настойчиво делает наш президент. Поменьше ему нужно сейчас выходить в медийное поле. Простое наблюдение со стороны, большинство его речи просто переключают.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:35
detroytred написав:
Якщо б поляки ще й не блокували (тобто робили тільки добрі справи, тільки в наших інтересах), то вони були мабуть родичами нашими -- рідними батьками))
кто кому брат сват и батька это эмоции . Есть законы. Разрешили значит можно, запретили значит нельзя. А это что?
detroytred написав:
Ми про різні предмети говоримо.
Ви про нас, а я про інші країни.
ветка вроде больше про нас...
hume написав:
большинство его речи просто переключают.
это же невозможно слушать. Людям нужны чёткие ответы на главные вопросы. А не про то с кем он общался по телефону. Он загнал себя этими эфирами в неудобное положение.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 04 гру, 2023 23:43, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:36
hume написав:
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство.
йому є чим зайнятись, крім того, щоб реагувати на вентилятор від безуглої. а сам зеленський ніяких срачів не розводив, хіба що трохи марченка попустив.
в мене прості питання:
1.так йому (залужному) заважають із ОП працювати чи ні?
2.сирський підкоряється залужному чи ігнорує його а виконує тільки команди з ОП?
3. із офіційних джерел ОП була критика залужного чи це наброси "невідомих джерел", яким треба вірити чомусь?
3. якщо заважають, і якщо сирський такий херовий і не підкоряється, гробить солдат - чому він мовчить? йому пофіг? боїться втратити формальну посаду без реально влади? ну херня це все на пісному маслі. нема конфлікту. можуть бути якісь нормальні робочі суперечки, в це вірю. але конфлікту нема і ніхто його звільняти не збирається. поздравим русняву медіа машину з черговою перемогою на інфо фронті
в мене в підписі колись задовго до війни була фраза, що головна російська зброя - це брехня і грамотне іпсо. нічого не змінилось з того часу.
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 04 гру, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:37
hume написав: trololo написав:hume
до берези довіри в мене так само мало, як і до дурачка романа кравця. мені ще цікаво, чому ці всі недоексперти, які із задоволенням жують русняву іпсошку про конфлікт зе-за, не пояснюють, чому зеленський не звільняє залужного, раз йому так хочеться? і чому мовчить сам залужний, адже, якщо вірити цим помийкам, йому не дають працювати, і навіть своїм фактично замам він не довіряє, а просто мовчки сидить і дивиться, як сирський типу йому не підкоряється і типу гробить людей?
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
Воістину
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:39
detroytred написав: vitaliiangel написав:detroytred
эгоцентризм. Мир не крутится вокруг Украины и рф. Выводы притянуты за уши.
detroytred написав:
Йде війна за ринки
А мы тут при чём? нам только перекрыть их (рынки) могут.
detroytred написав:
Світ маленький насправді, і не помічати інтереси один одного неможливо.
самому не смешно? когда это наши интересы кого-то интересовали? Посмотрите на поляков заблокировавших границу. Где законы ЕС, это точно законно? А вот если бы мы перекрыли дрогу полякам...такой вой бы стоял.
Ми про різні предмети говоримо.
Ви про нас, а я про інші країни.
Якщо б поляки не помічали наших інтересів, то їх дії в наш бік були б на порядки гіршими.
Якщо б поляки ще й не блокували (тобто робили тільки добрі справи, тільки в наших інтересах), то вони були мабуть родичами нашими -- рідними батьками))
ще до кінця тижня уряд піса (майже як песікота, каламбур) а там має попустити
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:43
hume написав:
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
Залужный это Ющенко-2.0
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Доходить до межі розвитку швидко. Вимагає розширення...
Тому в Хотаба правильно було ключове - експорт...
1 Коли ж ти вже заткнешся про РИНКИ...
Всежиттєвий Бюджетник - спеціаліст по ринковій економіці
Ти що все життя мучився в армії бо хотів стати ринковим аналітиком?
2 Самий найкращий спеціаліст по експорту -це йоська кривавий...
Правда його фаховість привела до
а - Голодомору =мінус3 млн життів
б - Другої світової=ще мінус20 млн життів
А все тому що починаючи з експропріатора - доріс до генсека..але так злодієм і залишився.
Тому ти починаючи з нахлєбніка якому мало - тим ким починав тим і залишився, але навіть твого розуму вистарчило зрозуміти що економіст це краще ніж протягувач рук подайте...
Тепер по китайцям
Чисельність населення - приблизно 1 300 млн осіб
Живе краще ніж середньостатистичний українець - 300 млн
Живе гірше ніж найбідніший українець - 700 млн
Живе гірше зека в Україні - 300 млн ( наприклад поцікався чисельністю і рівнем життя уйгурів)
Тому китай - це трошки красивіше поданий-йосиф вісаріонович, або адольф елоїзович
перший за рахунок України виживав
Другий євреїв розкуркулив до Бухенвальду з Аушвіцем...
Шарікофф, вивчай фахівців.
Експорт - це інструмент.
Як ніж. Інструментами можна по-різному користуватися.
Експорт зерна - як йоська, як бандит ножем -- лихо, Голодомор.
І як Україна зараз -- валюта в країну, гроші місцевим виробникам та населеню.
По китайцям в тебе така ж арихметика, як вище тільки-но була з відсотками.
Тільки навпаки: ти тепер про відсотки забув, а порівнюєш абсолютні цифри.
Ти подивись з якої бідноти починали розвиток ринку китайці і з якого українці. Рости ринків дивись, клоун економіки.
На скільки зросли китайці завдяки експорту і на скільки ми завдяки вумному підприємцю, тобі.
Вони м'яса не бачили... Чугуній в кожному дворі пекли.
А ми ракети робили та АЄС будували.
Порявняй ріст ринків у відсотках.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 гру, 2023 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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