Додано: Пон 04 гру, 2023 23:36

hume написав: В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство.

йому є чим зайнятись, крім того, щоб реагувати на вентилятор від безуглої. а сам зеленський ніяких срачів не розводив, хіба що трохи марченка попустив.в мене прості питання:1.так йому (залужному) заважають із ОП працювати чи ні?2.сирський підкоряється залужному чи ігнорує його а виконує тільки команди з ОП?3. із офіційних джерел ОП була критика залужного чи це наброси "невідомих джерел", яким треба вірити чомусь?3. якщо заважають, і якщо сирський такий херовий і не підкоряється, гробить солдат - чому він мовчить? йому пофіг? боїться втратити формальну посаду без реально влади? ну херня це все на пісному маслі. нема конфлікту. можуть бути якісь нормальні робочі суперечки, в це вірю. але конфлікту нема і ніхто його звільняти не збирається. поздравим русняву медіа машину з черговою перемогою на інфо фронтів мене в підписі колись задовго до війни була фраза, що головна російська зброя - це брехня і грамотне іпсо. нічого не змінилось з того часу.