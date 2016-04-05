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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:47
hume написав:
Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.
тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.
"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:50
hume написав:
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
в отому рейтингу, на наступного презедента
де
1.Зеленський
2.Залужний
3. Притула
хібашо ще пса Патрона не вистачає для повноти картини
Востаннє редагувалось Xenon
в Пон 04 гру, 2023 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:50
hume написав:
Самая дичь это политику со своими советами лезть в управление войсками, что настойчиво делает наш президент.
які реальні факти є з приводу втручання в керування військами всупереч залужному? чи є хоч один факт, що сирський вибираючи поміж двох різних наказів (із ОП та від залужного), вибрав перший? я не бачив.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:53
700 ДРОНІВ ЗА СЬОГОДНІ!
Так, ми з вами за сьогодні придбали для фронту +700 FPV, і всього 1100 за останні 3 дні!
За ці 3 дні ви задонатили понад 18 мільйонів гривень.
Загалом вже 18 259 дронів🚀
Дронів, які конвертуються у знищеного ворога.
Дронів, які рятують наших солдатів.
Дякую вам!
стерня
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:55
trololo написав: hume написав:
Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.
тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.
"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.
Ти армію хоч через паркан , або по телевізору - бачив?
Ти хоч раз бачив що діючий командир високго рангу виступав проти свого безпосереднього керівника в ЗМІ ?
Це не те що не прийнято , це якщо простіше - западло...
Армія тримається на тому що
Командир -віддав наказ______Підлеглий - виконав наказ.
За обговорення від тюрми до розстрілу...
Тому військові у відставку - йдуть
І тільки після того як вийшли у відставку-починають писати мемуари в яких обговорюють ті чи інші накази.
В Генерала - психологія виконання наказів закладалась з курсанта років 20-25...а тому в нього і думки не виникне обговорювати наказ начальника..бо якщо виникне то виходить що у його підлеглого також може виникнути бажання не виконати наказ ...а це розвал армії..
Тому
Залужний поки Головнокомандувач - не буде виступати проти Верховного.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:56
Хм, подал сегодня рапорт и попросил три дня отпуска, у жены рак, инвалид, надо поддержать человека чисто по человечески. Этот руководящий организм, который уже 10 лет не может продвинуться дальше подполковника, послал мой рапорт нах.
Я очень огорчён. Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще. Но я очень огорчён скотским отношением к людям, которые почти два года хреначат каждый день в скотских условиях. Какие-то военные кадровые пидоры.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:58
trololo написав:
які реальні факти є з приводу втручання в керування військами всупереч залужному?
Давай так
Ти спочатку приведеш нам приклади того чи іншого наказу..правда вони під грифом Таємно
А потім ми обговоримо
При цьому
Якщо ти не приведеш - то ти балабол який ні бельмеса не петрає
або маніпулятор який знає що Наказ з грифом Таємно не може зявитись в ЗМІ...
То хто ти
маніпулятор чи 3,14.дбол?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:59
trololo написав: hume написав:
Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.
тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.
"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.
Общается ли зеленский с некоторыми командирами в обход Залужного? - да. Есть куча фото где Зеленский с генералами в ТЧ с Сырским проводят ставки, это было неоднократно.
Зачем власть заказывает рейтинги кандидатов?
Срочно ищут виновных за неудавшийся контрнаступ, рекламу которого в медиа довели до абсурда.
В интервью Зеленский хотел контрнаступать и особенью и зимой, но потом пришлось давать интервью Залужному, в котором он дал четкий посыл главному контрнаступальщику,что у нас есть проблемы.
И вот тут он стал кровным врагом, ибо реинкарнация Наполеона не терпит любую критику
Сейчас начинают зондировать тему с помощью всяких безуглых, а вся фракция молча смотрит на этот цирк. Человек она не самостоятельный, значит указание было.
Дичь началась тогда, когда политики повезли в военное дело. Русским даже делать ничего не нужно.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:11
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.
Самому-то не смішно?
Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років,
Ні - не смішно..
Саме це я тобі й пробував пояснити
В мене ніхто не питався який в мене бюджет...
10 копійок чи 15....
Я використовував тільки те що маю і ставав успішним( виконував поставлені перед собою задачі) тільки тими ресурсами які сам створив
А ти все життя таскався з протягнутою рукою і розповідав що тобі мало дають...
А тобі давали
а - 2 середніх зарплати по Україні мінімум весь час твоєї служби
б - на пенсію ти пішов в 45 а не в 63 як піду я
в - і при цьому тобі мало...
Тепер розумієш що твоя вякання це варіація на тему що ТИ БЮДЖЕТНИК працював добре
А ті хто тобі платив - ті ПОГАНО , бо ТОБІ МАЛО.
Тепер розумієш хто ти?
ПС
якби мені дали в 1990 році не 100 грн а 1 млн - то я б також тягався з Коломойським
А так
маємо те що маємо
Ти ж просрав навіть те що тобі дали і тому наша Армія не змогла протистояти в 2014 на рівних..що привело до 2022 року
Це тобі зрозуміло
ППС
До речі саме погана робота вчителів в період 1990-2023 - і є причиною такої кількості невігласів які вірять популістам..
Але ж у вчителів також відмазка - їм мало платили...
В твоєму потоку, окрім брехні, що я "все життя таскався з протягнутою рукою і розповідав що тобі мало дають...*, а також як ти став успішним, не зформульовано так в чому власне я завинив?
Зформулюй конкретно.
Твій успіх лише у виграшу конкуренції у інших місцевих підприємців та праці без відпочинку. Все!!! Три-чотири (чи 2?) твоїх банкрутства (тобто програшів у війнах), як показник.
Почекай, моя армія теж виграє в орків. З часом. У зовнішньго гравця, тобто на зовнішньому ринку.
У військовій сфері ігри довгі. Не урівнюй.
З.и. пагане забезпечення ЗСУ тоді - це факт
Про мале моє грошове забезпечення казалось виключно для спростування твердження -- катався як сир в маслі.
Ти, як завжди, забрехався...
А мені спростовуй.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 гру, 2023 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:12
hume написав:
Общается ли зеленский с некоторыми командирами в обход Залужного? - да. Есть куча фото где Зеленский с генералами в ТЧ с Сырским проводят ставки, это было неоднократно.
на цих ставках що вирішували мимо залужного? його туди не пускали? ну шо за бред. фактів на підтвердження конфлікту - НУЛЬ. крім безуглої - дорікнути нічим. ну так давайте ще дубінського послухаєм до кучі, чого стидатись.
є фотки де зеленський в бліндажах спілкується із полканами і майорами - це теж для того, щоб залужного обійти? чи це щоб обійти сирського?
є фотки з кінця липня цього року (через два місяці невдалого контрнаступу), де зеленський із залужним ржуть та обіймаються, при тому що про "конфлікт" русня вже накидувала задовго до цього - на ці факти звертати увагу не будем?
на мої питання, чого залужний терпить ці всі пекельні борошна і мовчки дивиться на те, як сирський кладе солдат - теж відповіді я не почув. а хочеться.
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