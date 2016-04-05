budivelnik написав:

detroytred написав: budivelnik написав: Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче. Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче. Самому-то не смішно?

Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років, Самому-то не смішно?Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років,

Ні - не смішно..Саме це я тобі й пробував пояснитиВ мене ніхто не питався який в мене бюджет...10 копійок чи 15....Я використовував тільки те що маю і ставав успішним( виконував поставлені перед собою задачі) тільки тими ресурсами які сам створивА ти все життя таскався з протягнутою рукою і розповідав що тобі мало дають...А тобі давалиа - 2 середніх зарплати по Україні мінімум весь час твоєї службиб - на пенсію ти пішов в 45 а не в 63 як піду яв - і при цьому тобі мало...Тепер розумієш що твоя вякання це варіація на тему що ТИ БЮДЖЕТНИК працював добреА ті хто тобі платив - ті ПОГАНО , бо ТОБІ МАЛО.Тепер розумієш хто ти?ПСякби мені дали в 1990 році не 100 грн а 1 млн - то я б також тягався з КоломойськимА такмаємо те що маємоТи ж просрав навіть те що тобі дали і тому наша Армія не змогла протистояти в 2014 на рівних..що привело до 2022 рокуЦе тобі зрозумілоППСДо речі саме погана робота вчителів в період 1990-2023 - і є причиною такої кількості невігласів які вірять популістам..Але ж у вчителів також відмазка - їм мало платили...