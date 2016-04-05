RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 57355736573757385739>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:47

  hume написав:Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.


тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.

"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:50

  hume написав:В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.

в отому рейтингу, на наступного презедента
де
1.Зеленський
2.Залужний
3. Притула

хібашо ще пса Патрона не вистачає для повноти картини
Востаннє редагувалось Xenon в Пон 04 гру, 2023 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 4223
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:50

  hume написав:Самая дичь это политику со своими советами лезть в управление войсками, что настойчиво делает наш президент.


які реальні факти є з приводу втручання в керування військами всупереч залужному? чи є хоч один факт, що сирський вибираючи поміж двох різних наказів (із ОП та від залужного), вибрав перший? я не бачив.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:53

700 ДРОНІВ ЗА СЬОГОДНІ!

Так, ми з вами за сьогодні придбали для фронту +700 FPV, і всього 1100 за останні 3 дні!
За ці 3 дні ви задонатили понад 18 мільйонів гривень.

Загалом вже 18 259 дронів🚀

Дронів, які конвертуються у знищеного ворога.
Дронів, які рятують наших солдатів.

Дякую вам!


стерня :twisted:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:55

  trololo написав:
  hume написав:Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.
тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.
"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.
Ти армію хоч через паркан , або по телевізору - бачив?
Ти хоч раз бачив що діючий командир високго рангу виступав проти свого безпосереднього керівника в ЗМІ ?
Це не те що не прийнято , це якщо простіше - западло...

Армія тримається на тому що
Командир -віддав наказ______Підлеглий - виконав наказ.
За обговорення від тюрми до розстрілу...

Тому військові у відставку - йдуть
І тільки після того як вийшли у відставку-починають писати мемуари в яких обговорюють ті чи інші накази.
В Генерала - психологія виконання наказів закладалась з курсанта років 20-25...а тому в нього і думки не виникне обговорювати наказ начальника..бо якщо виникне то виходить що у його підлеглого також може виникнути бажання не виконати наказ ...а це розвал армії..

Тому
Залужний поки Головнокомандувач - не буде виступати проти Верховного.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26801
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хм, подал сегодня рапорт и попросил три дня отпуска, у жены рак, инвалид, надо поддержать человека чисто по человечески. Этот руководящий организм, который уже 10 лет не может продвинуться дальше подполковника, послал мой рапорт нах.
Я очень огорчён. Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще. Но я очень огорчён скотским отношением к людям, которые почти два года хреначат каждый день в скотских условиях. Какие-то военные кадровые пидоры.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20371
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:58

  trololo написав:які реальні факти є з приводу втручання в керування військами всупереч залужному?
Давай так
Ти спочатку приведеш нам приклади того чи іншого наказу..правда вони під грифом Таємно
А потім ми обговоримо
При цьому
Якщо ти не приведеш - то ти балабол який ні бельмеса не петрає
або маніпулятор який знає що Наказ з грифом Таємно не може зявитись в ЗМІ...

То хто ти
маніпулятор чи 3,14.дбол?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26801
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:59

  trololo написав:
  hume написав:Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.


тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.

"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.

Общается ли зеленский с некоторыми командирами в обход Залужного? - да. Есть куча фото где Зеленский с генералами в ТЧ с Сырским проводят ставки, это было неоднократно.

Зачем власть заказывает рейтинги кандидатов?

Срочно ищут виновных за неудавшийся контрнаступ, рекламу которого в медиа довели до абсурда.

В интервью Зеленский хотел контрнаступать и особенью и зимой, но потом пришлось давать интервью Залужному, в котором он дал четкий посыл главному контрнаступальщику,что у нас есть проблемы.

И вот тут он стал кровным врагом, ибо реинкарнация Наполеона не терпит любую критику

Сейчас начинают зондировать тему с помощью всяких безуглых, а вся фракция молча смотрит на этот цирк. Человек она не самостоятельный, значит указание было.

Дичь началась тогда, когда политики повезли в военное дело. Русским даже делать ничего не нужно.
hume
 
Повідомлень: 9259
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Як би то не було , але 3-5% ми на оборону віддавали 30 років..і який результиат? Пуйло на нас напало бо ті хто витратив наші гроші не зміг збудувати армію яка б показала агресору що нападати собі дорожче.
Самому-то не смішно?
Я якщо бюджет був 10 копійок і 9 (тобто аж 90%) ви віддавали хоч 1000 років,
Ні - не смішно..
Саме це я тобі й пробував пояснити
В мене ніхто не питався який в мене бюджет...
10 копійок чи 15....
Я використовував тільки те що маю і ставав успішним( виконував поставлені перед собою задачі) тільки тими ресурсами які сам створив
А ти все життя таскався з протягнутою рукою і розповідав що тобі мало дають...
А тобі давали
а - 2 середніх зарплати по Україні мінімум весь час твоєї служби
б - на пенсію ти пішов в 45 а не в 63 як піду я
в - і при цьому тобі мало...

Тепер розумієш що твоя вякання це варіація на тему що ТИ БЮДЖЕТНИК працював добре
А ті хто тобі платив - ті ПОГАНО , бо ТОБІ МАЛО.

Тепер розумієш хто ти?
ПС
якби мені дали в 1990 році не 100 грн а 1 млн - то я б також тягався з Коломойським
А так
маємо те що маємо
Ти ж просрав навіть те що тобі дали і тому наша Армія не змогла протистояти в 2014 на рівних..що привело до 2022 року
Це тобі зрозуміло
ППС
До речі саме погана робота вчителів в період 1990-2023 - і є причиною такої кількості невігласів які вірять популістам..
Але ж у вчителів також відмазка - їм мало платили...


В твоєму потоку, окрім брехні, що я "все життя таскався з протягнутою рукою і розповідав що тобі мало дають...*, а також як ти став успішним, не зформульовано так в чому власне я завинив?
Зформулюй конкретно.

Твій успіх лише у виграшу конкуренції у інших місцевих підприємців та праці без відпочинку. Все!!! Три-чотири (чи 2?) твоїх банкрутства (тобто програшів у війнах), як показник.

Почекай, моя армія теж виграє в орків. З часом. У зовнішньго гравця, тобто на зовнішньому ринку.
У військовій сфері ігри довгі. Не урівнюй.

З.и. пагане забезпечення ЗСУ тоді - це факт
Про мале моє грошове забезпечення казалось виключно для спростування твердження -- катався як сир в маслі.
Ти, як завжди, забрехався...
А мені спростовуй.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 00:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27191
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:12

  hume написав:Общается ли зеленский с некоторыми командирами в обход Залужного? - да. Есть куча фото где Зеленский с генералами в ТЧ с Сырским проводят ставки, это было неоднократно.


на цих ставках що вирішували мимо залужного? його туди не пускали? ну шо за бред. фактів на підтвердження конфлікту - НУЛЬ. крім безуглої - дорікнути нічим. ну так давайте ще дубінського послухаєм до кучі, чого стидатись.

є фотки де зеленський в бліндажах спілкується із полканами і майорами - це теж для того, щоб залужного обійти? чи це щоб обійти сирського?

є фотки з кінця липня цього року (через два місяці невдалого контрнаступу), де зеленський із залужним ржуть та обіймаються, при тому що про "конфлікт" русня вже накидувала задовго до цього - на ці факти звертати увагу не будем?

на мої питання, чого залужний терпить ці всі пекельні борошна і мовчки дивиться на те, як сирський кладе солдат - теж відповіді я не почув. а хочеться.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 57355736573757385739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139440
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.