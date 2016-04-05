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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:17
hume написав:
В интервью Зеленский хотел контрнаступать и особенью и зимой, но потом пришлось давать интервью Залужному, в котором он дал четкий посыл главному контрнаступальщику,что у нас есть проблемы.
И вот тут он стал кровным врагом,
ви реально вірите що в них настільки все погано, що вони через інтервью спілкуються? ну бредятина ж. але я втомився вже. хочеться вірить - вірте.
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trololo
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:22
Фриз, мне действительно жаль, что так оно все((
Мне это все понять можно, но конечно привычно несколько иное отношение .
В любом случае, вы всегда можете рассчитывать…
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Hotab
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:22
freeze написав:
Хм, подал сегодня рапорт и попросил три дня отпуска, у жены рак, инвалид, надо поддержать человека чисто по человечески. Этот руководящий организм, который уже 10 лет не может продвинуться дальше подполковника, послал мой рапорт нах.
Я очень огорчён. Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще. Но я очень огорчён скотским отношением к людям, которые почти два года хреначат каждый день в скотских условиях. Какие-то военные кадровые пидоры.
Нема слів...
Щось це таке неочікуване навіть для мене, а я за стільки років різних негараздів бачив.
Да ну нах...
З ЗАКВО до матері, коли трапилось лихо, а частина-вмістечко стояла в обороні від банд і кожен штик на рахунку, без бамажек відпустили тропами. Коли повернувся, то в усіх очі на лоб лізли, що повернувся. Родина це святе...
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detroytred
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:22
detroytred написав:
Почекай, моя армія теж виграє в орків. З часом.
Я на те й працюю щоб вона перемогла...Моє останнє банкрутство було 20 років тому, при чому це не було банкрутство в мінус...Це було проста втрата коштів в одному з напрямків бізнесу...інші працювали
Але яке відношення до перемоги ЗСУ будеш мати ти?
Ти воююєш сьогодні?
Передаєш свій досвід сьогодні?
Відмовився від частини пенсії шляхом перечислення в ЗСУ ?
Ні
Ти тепер вирішив побути експертом з економіки..
Тобто
Те чим 20-30 років займався - зломав
Тепер вирішив повякати в темі якою НІКОЛИ не займався...
Ти думаєш що можна зрозуміти бізнес- прочитавши три книжки?
Так я тобі нагадаю
Мемуари Жукова ти швидше за все читав - але Генералісімусом так і не став.
Поясниш чому, в справі якій віддав все життя-ти практично ніхто , але при цьому вважаєш що можеш бути корисним в справі якою не займався жодної хвилини?
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budivelnik
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:24
Zebra написав: hume написав:
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
Залужный это Ющенко-2.0
в смислі "флєгматік"?
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:26
Xenon написав: hume написав:
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
в отому рейтингу, на наступного презедента
де
1.Зеленський
2.Залужний
3. Притула
хібашо ще пса Патрона не вистачає для повноти картини
думаю, що він останній, хто має опупєнні повноваження, 31 березня пост перетворюється в тикву, а потім внесуть зміни і буде мати номінально як Штангенмаєр в Германіях, можна і Притулу, щоб фейсом торгував та посміхався на камеру
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 05 гру, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:30
flyman написав: Zebra написав: hume написав:
В украинской правде было написано, что Залужный хочет дистанцироваться от этого срача, и старается не выходить в медийное пространство. Но в офисе президента зачем то заказывают опросы и рейтинги на которых отчётливо видно рост рейтинга Залужного. Ответ прост, когда ты исполняешь полнейшую дичь то у твоего оппонента будет расти рейтинг не зависимо не от чего. То есть офис президента придумал себе конкурента, и благодаря бездарным действиям власти этот придуманный конкурент (Залужный) только поднимает свой рейтинг, ему нужно просто молчать, Зеленский сам всё сделает.
Залужный это Ющенко-2.0
в смислі "флєгматік"?
мабуть в сенсі "боярин у кої-то віки хороший а цар поганий"
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fox767676
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Почекай, моя армія теж виграє в орків. З часом.
Я на те й працюю щоб вона перемогла...Моє останнє банкрутство було 20 років тому, при чому це не було банкрутство в мінус...Це було проста втрата коштів в одному з напрямків бізнесу...інші працювали
Але яке відношення до перемоги ЗСУ будеш мати ти?
Ти воююєш сьогодні?
Передаєш свій досвід сьогодні?
Відмовився від частини пенсії шляхом перечислення в ЗСУ ?
Ні
Ти тепер вирішив побути експертом з економіки..
Тобто
Те чим 20-30 років займався - зломав
Тепер вирішив повякати в темі якою НІКОЛИ не займався...
Ти думаєш що можна зрозуміти бізнес- прочитавши три книжки?
Так я тобі нагадаю
Мемуари Жукова ти швидше за все читав - але Генералісімусом так і не став.
Поясниш чому, в справі якій віддав все життя-ти практично ніхто , але при цьому вважаєш що можеш бути корисним в справі якою не займався жодної хвилини?
Почекай. Не підмінюй предмети і не генерить нового. Не стрибай.
Вкажи чим я завинив отією своєю службою.
Потім може дійдемо до інших предметів, які ти згенерив в претезіях.
Мені тепер після Василя, Прохожого, кота від твоїх претензій та потоку брехні відбиватися?
Потім наступний вистрибне.
З.и. по економіці ми з тобою вже роки чубимося...
І я не вчу тебе підприємництву, але коли ти елементарні дурниці пишеш, то їх навіть школяр побачить. Де відсотки, а де абсолютні цифри потрібні. Де в підручнику ВВП - ЦЕ сумма доданих вартостей, а в тебе фахівця -- сума цін! товарів.
І т.д.
В мене теж у школі була золота медаль та червоний диплом вишу, я прості доступні речі осилити-то можу.
Побачити твої єралашики.
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detroytred
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:34
Faceless написав:
Думаєте, це вона від природи така контужена?
Недойоб як і у Фаріон.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:34
flyman ,ти протримався до півночі.
Медалі нема. Гарних слів також нема…
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