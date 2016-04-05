Ні риба, ні м'ясо. І вашим, і нашим.
Я за Стерненка президента. Він послідовний в своїй русофобії. Влада у нас досі русофільська.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:39
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:43
Мабуть це найдурніший зі всіх твоїх єралашиків. Просто дурня на дурні.
Ти й досі застряг у совку.
За віконцем усе змінилося.
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:47
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти не завинив
Ти якщо вважаєш що служив в ЗСУ то винуватий в тому стані в якому було ЗСУ на момент закінчення твоєї служби.
Те що мало платили і так далі - це відмазка..
СРСР розвалився того що мало платили населенню.
Тому
Якщо на основному місці праці ти допрацювався до того що з Криму вийшло 8000 з 23000 - то ти просто повинен тихенько сопітии в тряпочку і не відсвічувати + і не примазуватись до ЗСУ зразка 2014-сьогодні...
І на остаток
Писав особисто тобі вже не раз
Так бюджетникам можна платити більше
Так чим більше заплатимо - тим вища ЙМОВІРНІСТЬ того що вони будуть краще працювати...
Так в Європі/США населення живе краще...
Але ми повинні жити виходячи з того чого самі добились а не кивати навколо..
Тому
Ті хто не зміг довести свою ефективність - повинні зникнути з інформаційного поля і не продукувати фантазії на тему
А за бугром такиє вишні....
Те що їм здається елементарним - насправді дуже складне і не вирішується простим вивченням творів карнегі чи леонтьєва
В нас мізерна кількість людей які вміють приймати рішення і нести за це відповідальність - підприємці
Мізерна кількість вузькофахових професіоналів
І натомість
Кількість чиновників і неефективних працівників бюджетної сфери , які не приймають рішення а штампують під копірку законів 1970 року і не несуть відповідальності за кінцевий результат в 5-10 разів більша..
То як з таким підходом можна збудувати щось краще?
Залишається одне
Чекати Тосю яка прийде і доробить, а Ви з своїми прожектами тільки те й робите що стимулююєте очікування, замість того щоб стимулювати приватну ініціативу...
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ну розкажи нам як ти відкрито відмовлявся виконати наказ прямого начальника...
Чи все таки виконував, а потім в кулуарах пробував його переконати що це не правильно..
Чи не виконував? тоді дивно як ти дослужився до когось вищого ніж капітан...
ПС
Армія побудована на Уставі
Устав написаний на крові.
Якщо Устав -відмінити - то армія як єдиний механізм перетвориться в натовп мужиків в зелених шмотках....
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:59
Ти повідомлення читаєш?
Там написано: за віконцем усе змінилося...
Між, як повинно бути, і, як є, різниця.
До того ж почитай бачення того ж Залужного про командира тепер))
Розвивайся-то хоч трохи.
Застряг, що капець))
Додано: Вів 05 гру, 2023 01:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не сотвори собі кумира...
Залужний як перехідна фігура -може й добре..просто втратимо чергове вікно можливостей на економічні перетворення, військові з їх зарегульованістю і побудова ліберальної економічної системи -це прямі антогоністи
Зеленський - і так скочив вище ніж я особисто розраховував, думав буде гірше.., але як при початку був бронзовий-то тепер ще гірше.
Порошенко - хороший варіант на післявоєнний один термін , але токсичний для тих в кого ринок це книжковий термін, а таких у нас 70+%
От і виходить
Що треба
нейтральну фігуру ( своєрідну Яресько/Гонтарєву), яка буде технічним розпорядником коштів від репарацій/донорів і потужну пропаганду
ЗРОБИ ВСЕ САМ І НЕ ЧЕКАЙ НА КОГОСЬ
ну спрацювалаж примітивна кварталівська про кожен Президент..
То чому не повинна спрацювати
Кожен може стати багатим...
Головне щоб сьогоднішніх 5% активно/успішних показали шлях для 15% пасивно/можливих - що можна самостійно змінити своє життя на краще ..тільки не вже і сьогодні а через 5-10 років праці, результатами якої не треба буде ні з ким ділитись і нікому делегувати повноваження по витратам...
Додано: Вів 05 гру, 2023 01:04
Будівельник
По провині.
За стан ЗСУ відповідає той, ті, у кого в обов'язках вказано -- відповідає за стан ЗСУ.
Як я служив ти оцінюєш? По яких параметрах, критеріях, ознаках?
зі стелі...
Як тобі в макітру прийшло.
Я поки не побачив від тебе жодного критерію.
Чекаю далі конкретики.
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