RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5736573757385739>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:39

  flyman написав:Залужный это Ющенко-2.0

в смислі "флєгматік"?

Ні риба, ні м'ясо. І вашим, і нашим.
Я за Стерненка президента. Він послідовний в своїй русофобії. Влада у нас досі русофільська.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12493
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2671 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:43

  budivelnik написав:
  trololo написав:
  hume написав:Смелости не хватит убрать Залужного. Боюсь военные могут не понять.
тобто хоче звільнити, але боїться. в той же час не боїться провокувати публічний конфлікт. логіка залізна. залужний же тупий і не бачить, як його типу гімном поливають, і залишаючись на посаді без реальної влади, але із відповідальністю за невдалий наступ, не може виступити із заявою, що зеленський скотина така етака, а сирський - мясник, тим самим реалізувавши всі кошмари зеленського, прибивши його рейтинг і тд.
"берите власть в свои руки"(с) ВВХ. не відчуваєте аналогій? з першого дня війни русня намагається вбити клин між політичним та військовим керівництвом. зрозуміло для чого. але для чого це підхоплюють наші - загадка. хоча не загадка - їм треба конфлікт, щоб "захистити" залужного і набрати собі трохи очок в очах виборців.
Ти армію хоч через паркан , або по телевізору - бачив?
Ти хоч раз бачив що діючий командир високго рангу виступав проти свого безпосереднього керівника в ЗМІ ?
Це не те що не прийнято , це якщо простіше - западло...

Армія тримається на тому що
Командир -віддав наказ______Підлеглий - виконав наказ.
За обговорення від тюрми до розстрілу...

Тому військові у відставку - йдуть
І тільки після того як вийшли у відставку-починають писати мемуари в яких обговорюють ті чи інші накази.
В Генерала - психологія виконання наказів закладалась з курсанта років 20-25...а тому в нього і думки не виникне обговорювати наказ начальника..бо якщо виникне то виходить що у його підлеглого також може виникнути бажання не виконати наказ ...а це розвал армії..

Тому
Залужний поки Головнокомандувач - не буде виступати проти Верховного.

Мабуть це найдурніший зі всіх твоїх єралашиків. Просто дурня на дурні.
Ти й досі застряг у совку.
За віконцем усе змінилося.
detroytred
 
Повідомлень: 27197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:47

  Zebra написав:
  flyman написав:Залужный это Ющенко-2.0

в смислі "флєгматік"?

Ні риба, ні м'ясо. І вашим, і нашим.
Я за Стерненка президента. Він послідовний в своїй русофобії. Влада у нас досі русофільська.

може дамо країні останній шанс. об'єднана коаліція пенс патрон + фаріон для русофобії
fox767676
 
Повідомлень: 973
З нами з: 13.06.20
Подякував: 283 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вкажи чим я завинив отією своєю службою.
Ти не завинив
Ти якщо вважаєш що служив в ЗСУ то винуватий в тому стані в якому було ЗСУ на момент закінчення твоєї служби.
Те що мало платили і так далі - це відмазка..
СРСР розвалився того що мало платили населенню.

Тому
Якщо на основному місці праці ти допрацювався до того що з Криму вийшло 8000 з 23000 - то ти просто повинен тихенько сопітии в тряпочку і не відсвічувати + і не примазуватись до ЗСУ зразка 2014-сьогодні...
І на остаток
Писав особисто тобі вже не раз
Так бюджетникам можна платити більше
Так чим більше заплатимо - тим вища ЙМОВІРНІСТЬ того що вони будуть краще працювати...
Так в Європі/США населення живе краще...

Але ми повинні жити виходячи з того чого самі добились а не кивати навколо..
Тому
Ті хто не зміг довести свою ефективність - повинні зникнути з інформаційного поля і не продукувати фантазії на тему
А за бугром такиє вишні....
Те що їм здається елементарним - насправді дуже складне і не вирішується простим вивченням творів карнегі чи леонтьєва
В нас мізерна кількість людей які вміють приймати рішення і нести за це відповідальність - підприємці
Мізерна кількість вузькофахових професіоналів
І натомість
Кількість чиновників і неефективних працівників бюджетної сфери , які не приймають рішення а штампують під копірку законів 1970 року і не несуть відповідальності за кінцевий результат в 5-10 разів більша..
То як з таким підходом можна збудувати щось краще?
Залишається одне
Чекати Тосю яка прийде і доробить, а Ви з своїми прожектами тільки те й робите що стимулююєте очікування, замість того щоб стимулювати приватну ініціативу...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мабуть це найдурніший зі всіх твоїх єралашиків. Просто дурня на дурні.
Ти й досі застряг у совку.
За віконцем усе змінилося.
А ну розкажи нам як ти відкрито відмовлявся виконати наказ прямого начальника...
Чи все таки виконував, а потім в кулуарах пробував його переконати що це не правильно..
Чи не виконував? тоді дивно як ти дослужився до когось вищого ніж капітан...

ПС
Армія побудована на Уставі
Устав написаний на крові.

Якщо Устав -відмінити - то армія як єдиний механізм перетвориться в натовп мужиків в зелених шмотках....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мабуть це найдурніший зі всіх твоїх єралашиків. Просто дурня на дурні.
Ти й досі застряг у совку.
За віконцем усе змінилося.
А ну розкажи нам як ти відкрито відмовлявся виконати наказ прямого начальника...
Чи все таки виконував, а потім в кулуарах пробував його переконати що це не правильно..
Чи не виконував? тоді дивно як ти дослужився до когось вищого ніж капітан...

ПС
Армія побудована на Уставі
Устав написаний на крові.

Якщо Устав -відмінити - то армія як єдиний механізм перетвориться в натовп мужиків в зелених шмотках....

Ти повідомлення читаєш?
Там написано: за віконцем усе змінилося...

Між, як повинно бути, і, як є, різниця.
До того ж почитай бачення того ж Залужного про командира тепер))

Розвивайся-то хоч трохи.
Застряг, що капець))
detroytred
 
Повідомлень: 27197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:може дамо країні останній шанс. об'єднана коаліція пенс патрон + фаріон для русофобії
Не сотвори собі кумира...
Залужний як перехідна фігура -може й добре..просто втратимо чергове вікно можливостей на економічні перетворення, військові з їх зарегульованістю і побудова ліберальної економічної системи -це прямі антогоністи
Зеленський - і так скочив вище ніж я особисто розраховував, думав буде гірше.., але як при початку був бронзовий-то тепер ще гірше.
Порошенко - хороший варіант на післявоєнний один термін , але токсичний для тих в кого ринок це книжковий термін, а таких у нас 70+%

От і виходить
Що треба
нейтральну фігуру ( своєрідну Яресько/Гонтарєву), яка буде технічним розпорядником коштів від репарацій/донорів і потужну пропаганду
ЗРОБИ ВСЕ САМ І НЕ ЧЕКАЙ НА КОГОСЬ
ну спрацювалаж примітивна кварталівська про кожен Президент..
То чому не повинна спрацювати
Кожен може стати багатим...
Головне щоб сьогоднішніх 5% активно/успішних показали шлях для 15% пасивно/можливих - що можна самостійно змінити своє життя на краще ..тільки не вже і сьогодні а через 5-10 років праці, результатами якої не треба буде ні з ким ділитись і нікому делегувати повноваження по витратам...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:04

Будівельник
По провині.

За стан ЗСУ відповідає той, ті, у кого в обов'язках вказано -- відповідає за стан ЗСУ.

Як я служив ти оцінюєш? По яких параметрах, критеріях, ознаках?
зі стелі...
Як тобі в макітру прийшло.
Я поки не побачив від тебе жодного критерію.

Чекаю далі конкретики.
detroytred
 
Повідомлень: 27197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До того ж почитай бачення того ж Залужного про командира тепер
Всі оповідання про ініціативу і так далі - я читав/слухав ще в совковій армії..
Але ні тоді
Ні сьогодні від Залужного я не читав що відданий наказ можна обговорювати...
Чому всюди залишилось так як було від царя Гороха
спочатку виконай - потім обговорюй..

Чи ти можеш привести інші варіанти?
Інші варіанти є - в бізнесі, коли в тебе відповідальність тільки перед податковою , але податкова не має права тобі розповідати що ти повинен робити...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За стан ЗСУ відповідає той, ті, у кого в обов'язках вказано -- відповідає за стан ЗСУ.
А можеш привести свої обовязки в ЗСУ...
І я відразу знайду там пунктики по яким
ТИ ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати всі свої обовязки не залежно від того чи виконали перед тобою свої обовязки інші...
а ти не знайдеш пунктика де
ЯК ТОБІ ЗАПЛАТИЛИ-ТАК МОЖЕШ ПРАЦЮВАТИ.

Тому
Для мене
Є Фірма Мерседес, яка продала мені авто, мені по барабану хто на конвеєрі прикрутив не те що треба, мені достатньо прийти до простого приймальника сервісу Мерседеса і просто передавши йому ключі, поцікавитись коли буде виправлена проблема.
І ти знаєш - я навіть не буду слухати його лепетання про те що якби я за Мерседес заплатив на 20% більше то мені б поставили запчастину з Німеччини а не з Китаю...
Тобто він перед мною відповідає за ВСЮ КАМПАНІЮ.

Точно так само і ти
Пенсіонер ЗСУ відповідаєш перед мною за всі ті 3% які з сплачених мною податків за 30 років йшли на утримання ЗСУ.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5736573757385739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139449
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.