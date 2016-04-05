Додано: Вів 05 гру, 2023 01:56

budivelnik написав: detroytred написав: Це в твоєму єралашику кінцевий результат залежить тільки від бажання та дій виконавця. Це в твоєму єралашику кінцевий результат залежить тільки від бажання та дій виконавця. Кінцевий результат залежить від

Адекватної оцінки чого хочеш досягнути з урахуванням наявних ресурсів(як матеріальних так і фізіологічних ) з одночасною корекцією на зміну зовнішніх обставин(конкуренція, економічна політика).



Тому

Те що я не досяг ТОП-10 , і досяг ТОП-2000000 - говорить тільки про те наскільки правильно я ставив собі завдання і наскільки ефективно використав наявні і створені ресурси.

Але при цьому - моя діяльність (після досягнення віку в 25 років)ніколи не була дотованою зовні.

Саме це дозволяє мені чмирити таких як ти.

І якби ти хоча б 30% своєї пенсії( як на мене не заслуженої , але не я приймав рішення про її нарахування) донатив на ЗСУ - то вже ця дія підняла б тебе на віталіаном чи летсуорком..

А раз ти не служиш і не донатиш - то чим ти від них відрізняєшся?

А якщо не відрізняєшся - то чому вирішив що можеш комусь щось путнє порадити? Кінцевий результат залежить відАдекватної оцінки чого хочеш досягнути з урахуванням наявних ресурсів(як матеріальних так і фізіологічних ) з одночасною корекцією на зміну зовнішніх обставин(конкуренція, економічна політика).ТомуТе що я не досяг ТОП-10 , і досяг ТОП-2000000 - говорить тільки про те наскільки правильно я ставив собі завдання і наскільки ефективно використав наявні і створені ресурси.Але при цьому - моя діяльність (після досягнення віку в 25 років)ніколи не була дотованою зовні.Саме це дозволяє мені чмирити таких як ти.І якби ти хоча б 30% своєї пенсії( як на мене не заслуженої , але не я приймав рішення про її нарахування) донатив на ЗСУ - то вже ця дія підняла б тебе на віталіаном чи летсуорком..А раз ти не служиш і не донатиш - то чим ти від них відрізняєшся?А якщо не відрізняєшся - то чому вирішив що можеш комусь щось путнє порадити?

Згенерив нове - що я не доначу.Перекрив брехню брехнею.Як і завжди.Можу більше донатити. Відсудити плюс тисяч 10 перерахунку пенсії, та з них донатити. Хоч і всі ті 10.Мені все рівно. Що так, що так.А зараз навіть гарантовано ці 10 тис. залишаю державі. Кожного місяця.Доначу ж з того, що є.Можу відсудити пайкових та речових тисяч 150+, індексацій - ще під 200. І їх задонатити.Але залишаю державі.Можна ще пошукати, що там мені держава заборгувала...Повір, знайду й суттєво більше.Те, що я тут не бахвалюсь, як ти великий пупер годувальник помічник бізнесмен, не означає, що мені нічого розповісти. Але мені це не потрібно, на відміну від павліна чи півня тебе, мільйонера з комплексом куска ставшого їм.Ще раз повторюю: по мастакам генерити вимоги до інших -- комісари в порівнянні з тобою діти.Що схотілося тобі, ті претензії й суєш.Спробуй з загальноприйнятих законів висувати свої хатєлки.Наполегливо лізеш з порадами до інших ти і Ко.В мене тут обговорення питань, які цікавлять.Це в тебе тут місія, як ти казав мені.І зрозумій, що не чмириш ти мене, а сам зачморюєшся зі своєю місією, претензіями до інших та єралашиками.