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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:12
Будівельник
Не про ініціативу і т.д., а про лідера замість фундаментального отого савецького "командир-наказ, тому виконуй".
Ти вивчай-вивчай нове))
Побачиш мужиків у зелених шмотках))
Нью запоріжська січ...
І це не образлива оцінка -- це реальні нові принципи.
І я їх не оцінюю, а вірю на слово, що ефективні. Так стверджують))
З підлеглими фактично домовляються)). На практиці.
Зате залишилося, що командир може відмовити підлеглому. Це без проблем))
От тільки я репу чухаю: звідки тоді сержати а-ля американські з'являться? Де стільки лідерів до нашкребти?
Да і офіцерів-хиленьких повно...
Де лідерів-то узяти?
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detroytred
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:19
detroytred написав:
З підлеглими фактично домовляються
В мене був взодний, який прийшов з Афгану..потім став ротним...
Він пояснював чому в бойових умовах краще домовлятись ніж тиснути наказом..
Але ж мова не про це.
Стержень армії в тому й полягає(відрізняється від цивільного життя)
Командир -має право
наказати
Підлеглий -зобовязаний
наказ виконати
А те що для того , щоб в бойових завданнях не потрібно було проводити дебати і домовлятись
Виховується в тилу на підготовці до бою.
Тому ще раз по суті
Ти будеш заперечувати що Залужний як справжній Главком не буде сперичатись з Верховним в ЗМІ до моменту поки буде Главкомом?
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budivelnik
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:22
budivelnik написав: detroytred написав:
За стан ЗСУ відповідає той, ті, у кого в обов'язках вказано -- відповідає за стан ЗСУ.
А можеш привести свої обовязки в ЗСУ...
І я відразу знайду там пунктики по яким
ТИ ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати всі свої обовязки не залежно від того чи виконали перед тобою свої обовязки інші...
а ти не знайдеш пунктика де
ЯК ТОБІ ЗАПЛАТИЛИ-ТАК МОЖЕШ ПРАЦЮВАТИ.
Тому
Для мене
Є Фірма Мерседес, яка продала мені авто, мені по барабану хто на конвеєрі прикрутив не те що треба, мені достатньо прийти до простого приймальника сервісу Мерседеса і просто передавши йому ключі, поцікавитись коли буде виправлена проблема.
І ти знаєш - я навіть не буду слухати його лепетання про те що якби я за Мерседес заплатив на 20% більше то мені б поставили запчастину з Німеччини а не з Китаю...
Тобто він перед мною відповідає за ВСЮ КАМПАНІЮ.
Точно так само і ти
Пенсіонер ЗСУ відповідаєш перед мною за всі ті 3% які з сплачених мною податків за 30 років йшли на утримання ЗСУ.
Не підмінюй предмет.
Зобов'язаний виконувати свої обов'язки -- свої. На відповідає за - стан ЗСУ.
До того ж - виконувати, а не виконати.
Так скажи, хто оцінює, як я виконую, виконував?
Ти-то звідки взяв критерії?
І з якого перепугу не враховуються обставини виконання?
Не вигадуй...
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detroytred
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:27
budivelnik написав: detroytred написав:
З підлеглими фактично домовляються
В мене був взодний, який прийшов з Афгану..потім став ротним...
Він пояснював чому в бойових умовах краще домовлятись ніж тиснути наказом..
Але ж мова не про це.
Стержень армії в тому й полягає(відрізняється від цивільного життя)
Командир -має право
наказати
Підлеглий -зобовязаний
наказ виконати
А те що для того , щоб в бойових завданнях не потрібно було проводити дебати і домовлятись
Виховується в тилу на підготовці до бою.
Тому ще раз по суті
Ти будеш заперечувати що Залужний як справжній Главком не буде сперичатись з Верховним в ЗМІ до моменту поки буде Главкомом?
Навіщо ти розповідаєш, як повинно бути за царя Гороха? Про права, обов'язки?
ГК може буде сперечатися, може не буде - хз.
Фактично ота стаття - це вже сперечання. До того ж публічне.
На добраніч.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 гру, 2023 01:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:29
detroytred написав:
До того ж - виконувати, а не виконати.
А я тобі що?
Ти зобовязаний імітувати діяльність і робив це 30 років за мої гроші
А я був зобовязаний досягнути результату щоб мати з чого тебе утримувати.
От і виходить
Коли дєятєль/імітатор починає щось розповідати тому хто все життя працював на кінцевий результат - то в останнього відразу зявляється бажання дати дєятельному імітатору фейсом по тейблу.
Тому
Ти як військовий для сьогоднішньої ЗСУ - ніхто і звати тебе ніяк
Як робітник в економічній сфері - людина яка живе на дотації з Бюджету під назвою пенсія..
І чого ти хочеш когось навчити?
Як 30 років діяти без обовязку зробити?
Так таких 73%...
Ти точно хочеш щоб Україна збереглась?
Чи думаєш що педерація твою пенсію збереже як признання твоїх заслуг по розвалу ЗСУ
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budivelnik
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:34
США вважають неправильним розподіл українських сил приблизно 50 на 50 між півднем та сходом, вони хочуть, щоб більше сил було направлено на південь, пише видання та зазначає, що оцінити підхід Києва та переконати змінити його було "делікатним завданням".
При цьому, за даними співрозмовників ЗМІ, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний протягом всієї кампанії спілкувався з генералом Марком Міллі, який тоді очолював Об'єднаний комітет начальників штабів США. Каволі, як пише видання, частину літа – під час критичної фази контрнаступу – не міг зв'язатися з Залужним.
Міллі, який спочатку висловлювався оптимістично щодо контрнаступу, до серпня почав висловлювати своє розчарування і, як сказав співрозмовник видання в адміністрації президента США, заявив головкому ЗСУ: "Що ти робиш?
".
Отакої
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:36
budivelnik написав: detroytred написав:
До того ж - виконувати, а не виконати.
А я тобі що?
Ти зобовязаний імітувати діяльність і робив це 30 років за мої гроші
А я був зобовязаний досягнути результату щоб мати з чого тебе утримувати.
От і виходить
Коли дєятєль/імітатор починає щось розповідати тому хто все життя працював на кінцевий результат - то в останнього відразу зявляється бажання дати дєятельному імітатору фейсом по тейблу.
Тому
Ти як військовий для сьогоднішньої ЗСУ - ніхто і звати тебе ніяк
Як робітник в економічній сфері - людина яка живе на дотації з Бюджету під назвою пенсія..
І чого ти хочеш когось навчити?
Як 30 років діяти без обовязку зробити?
Так таких 73%...
Ти точно хочеш щоб Україна збереглась?
Чи думаєш що педерація твою пенсію збереже як признання твоїх заслуг по розвалу ЗСУ
І коли я розповідав, що працював на кінцевий результат?
Тобто окочурився від роботи без зупинки на службі, бо треба виконати за будь-яку ціну. Позики в банку узяти та закупити на службу.
Нирку продати.І т.д.
До речі, і до того ж все рівно результат не отримав.
От що ти вигадуєш? Куди перестрибуєш?
Йося в порівнянні з твоїми вимогами до мене відпочиває...
Цирк та й годі.
Це в твоєму єралашику кінцевий результат залежить тільки від бажання та дій виконавця.
Ти визначся-то:
бо твої прензії чому ти не на фронті існують одночасно з ти ніхто і ніяк до ЗСУ.
Ну і в твоєму єралашику сьогоднішні ЗСУ з нуля виникли. У 2014-му.
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detroytred
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:47
detroytred написав:
Це в твоєму єралашику кінцевий результат залежить тільки від бажання та дій виконавця.
Кінцевий результат залежить від
Адекватної оцінки чого хочеш досягнути з урахуванням наявних ресурсів(як матеріальних так і фізіологічних ) з одночасною корекцією на зміну зовнішніх обставин(конкуренція, економічна політика).
Якщо бачиш що кошти які на тебе витрачає суспільство більші від користі яку створюєш - то ти злодій, при чому злодій рецедевист з тридцятилітнім стажем
Тому
Те що я не досяг ТОП-10 , і досяг ТОП-2000000 - говорить тільки про те наскільки правильно я ставив собі завдання і наскільки ефективно використав наявні і створені ресурси.
Але при цьому - моя діяльність (після досягнення віку в 25 років)ніколи не була дотованою зовні.
Саме це дозволяє мені чмирити таких як ти.
І якби ти хоча б 30% своєї пенсії( як на мене не заслуженої , але не я приймав рішення про її нарахування) донатив на ЗСУ - то вже ця дія підняла б тебе на віталіаном чи летсуорком..
А раз ти не служиш і не донатиш - то чим ти від них відрізняєшся?
А якщо не відрізняєшся - то чому вирішив що можеш комусь щось путнє порадити?
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budivelnik
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:56
budivelnik написав: detroytred написав:
Це в твоєму єралашику кінцевий результат залежить тільки від бажання та дій виконавця.
Кінцевий результат залежить від
Адекватної оцінки чого хочеш досягнути з урахуванням наявних ресурсів(як матеріальних так і фізіологічних ) з одночасною корекцією на зміну зовнішніх обставин(конкуренція, економічна політика).
Тому
Те що я не досяг ТОП-10 , і досяг ТОП-2000000 - говорить тільки про те наскільки правильно я ставив собі завдання і наскільки ефективно використав наявні і створені ресурси.
Але при цьому - моя діяльність (після досягнення віку в 25 років)ніколи не була дотованою зовні.
Саме це дозволяє мені чмирити таких як ти.
І якби ти хоча б 30% своєї пенсії( як на мене не заслуженої , але не я приймав рішення про її нарахування) донатив на ЗСУ - то вже ця дія підняла б тебе на віталіаном чи летсуорком..
А раз ти не служиш і не донатиш - то чим ти від них відрізняєшся?
А якщо не відрізняєшся - то чому вирішив що можеш комусь щось путнє порадити?
Згенерив нове - що я не доначу.
Перекрив брехню брехнею.
Як і завжди.
Можу більше донатити. Відсудити плюс тисяч 10 перерахунку пенсії, та з них донатити. Хоч і всі ті 10.
Мені все рівно. Що так, що так.
А зараз навіть гарантовано ці 10 тис. залишаю державі. Кожного місяця.
Доначу ж з того, що є.
Можу відсудити пайкових та речових тисяч 150+, індексацій - ще під 200. І їх задонатити.
Але залишаю державі.
Можна ще пошукати, що там мені держава заборгувала...
Повір, знайду й суттєво більше.
Те, що я тут не бахвалюсь, як ти великий пупер годувальник помічник бізнесмен, не означає, що мені нічого розповісти. Але мені це не потрібно, на відміну від павліна чи півня тебе, мільйонера з комплексом куска ставшого їм.
Ще раз повторюю: по мастакам генерити вимоги до інших -- комісари в порівнянні з тобою діти.
Що схотілося тобі, ті претензії й суєш.
Спробуй з загальноприйнятих законів висувати свої хатєлки.
Наполегливо лізеш з порадами до інших ти і Ко.
В мене тут обговорення питань, які цікавлять.
Це в тебе тут місія, як ти казав мені.
І зрозумій, що не чмириш ти мене, а сам зачморюєшся зі своєю місією, претензіями до інших та єралашиками.
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detroytred
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Додано: Вів 05 гру, 2023 03:07
trololo написав: ЛАД написав: trololo написав:
............
замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим
в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Совершенно разные люди с абсолютно разными мотивами.
Нельзя и не нужно ставить их в один ряд.
поясніть будь ласка. я доначу всім трьом, саме тому що вони роблять ту ж саму справу.
Разные люди могут делать одно и то же дело.
Но при этом их мотивы могут быть совершено разными. Казалось бы, какая разница, главное, что человек делает своё дело и делает хорошо. Но проблема в том, что при изменении ситуации может измениться и поведение человека.
Не буду об этих ребятах.
Но вот пример пресловутой Фарион. Коммунистка. И не очень рядовая. "Характеристику-рекомендацию для вступления в коммунистическую партию подписал С. И. Кубив, на то время член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ
". Не какой-то рядовой коммунист, по тем временам довольно приличная шишка. Поступила в 23 года перед окончанием университета - в то время почти нереальная ситуация. До 2013 она категорически отрицала своё членство в партии. Сейчас ярая националистка.
Вот совсем не уверен, что при изменении ситуации она так же быстро не перекрасится во что-то другое.
Простите, но не очень верю вчерашнему бандиту, который сегодня одел очки (по-моему, с простыми стёклами без диоптрий), чтобы приобрести "интеллигентный" вид. Было бы интересно посмотреть отчёты его фонда - кто вливает миллионы в него.
Из этих ребят я больше всего доверяю Чмуту. Это чистое имхо, возможно, ошибаюсь.
А вообще согласен с freeze
- всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.
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