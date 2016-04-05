Додано: Вів 05 гру, 2023 03:38

Hotab написав: sergey_sryvkin написав: Ринкова теорія каже нам, що потрібним є те, за що готові платити. Навіть якщо це тупі видосики на ютубі... Може особисто вам вони не потрібні, але мільйонам потрібні, і за це платять. Ринкова теорія каже нам, що потрібним є те, за що готові платити. Навіть якщо це тупі видосики на ютубі... Може особисто вам вони не потрібні, але мільйонам потрібні, і за це платять.

Я розумію, про що ви. А оті, хто має прийти в реальний сектор за покупками, де вони мають взяти гроші? Ну припустимо їх нам зараз дають як допомогу чи кредити. Але ж треба їх якось отоварити? (А колись ще і повернути ці борги) Чи реальним сектором, чи експортними послугами. Тому , на мою дилетантську думку, перше і найнеобхідніше - це продаж товарів та послуг за кордон. Ойті, моряки, сільгосп, металурги (частково… бо імпортна складова там дуже суттєва) , ті ж самі заробітчани (без податків, але все ж) , пілоти на закордоні.

Це моя особиста ієрархія корисності. Не претендую на істину.

Я розумію, про що ви. А оті, хто має прийти в реальний сектор за покупками, де вони мають взяти гроші? Ну припустимо їх нам зараз дають як допомогу чи кредити. Але ж треба їх якось отоварити? (А колись ще і повернути ці борги) Чи реальним сектором, чи експортними послугами. Тому , на мою дилетантську думку, перше і найнеобхідніше - це продаж товарів та послуг за кордон. Ойті, моряки, сільгосп, металурги (частково… бо імпортна складова там дуже суттєва) , ті ж самі заробітчани (без податків, але все ж) , пілоти на закордоні.Це моя особиста ієрархія корисності. Не претендую на істину.

"Де вони мають взяти гроші" - це питання на кшталт що з'явилось раніше, яйце чи курка, тобто продавець чи покупецьГроші це по суті просто рейтинг. Однім людям довіряють будь які ресурси, матеріальні блага, підпорядковуються люди. Вони можуть запускати в небо ракети Маска, чи супутники Притули, чи тисячі дронів Стерненка. Іншим не довіряють нічого, вимагають довести що вони того гідні. В перших є гроші, або вони можуть їх діставати у великих кількостях, і взагалі не паритись цим питанням, в других грошей нема, і їм треба бігати і доводити що вони корисні і варті якихось доходів, шукати роботу, місце під сонцем.І навпаки - якщо в когось є гроші, це показник можливостей. Йому вже щось довірили. І якщо ці гроші не наскамлено, значить ця людина була комусь потрібною і важливою, за що їй і платили.Щодо експорту - це пережиток соціалізму, що продаж за валюту важливіший, бо за валюту можна купити мерседес, а за гривні - тавріюГоловне це місце в глобальному ринку. Такі країни як США 90% потреб можуть закривати на внутрішньому ринку, їм той експорт взагалі не так важливий, як нам.Економічна активність на внутрішньому ринку нічим не гірша за зовнішню. Якщо вона ефективна.