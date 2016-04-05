detroytred написав:Відсоток... не відображає ролі у взаємозв'язаних процесах, де елемент є необхідним. Тобто без нього ніяк.
% отображает степень полезности данного элемента (если исключить коррупцию, там уже искажения экономической реальности).
Неверно, но доказывать не буду.
detroytred написав:У Вашому прикладі власник за те, що він несе ризики, робить тітаніческій труд отримує таку ж відповідну тітаніческу)) частку.
это ключевое, кто несёт финансовые риски - обязательный компонент любого бизнеса. Чем рискует госслужащий... быть уволеным? пипец как страшно, а человек вложивший в бизнес-проект миллионы (например построивший частную школу в Мариуполе) рискует потерять всё. Вы же их поставили в один ряд, "бо тот и другой трудятся". Это неверная оценка труда. Нужно всё взвешивать. С остальным согласен.
Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей. Причём, "вложивший" далеко не всегда остаётся с совсем уж пустыми карманами. В отличие от наёмного работника (под наёмным я не имею ввиду Коболева - тоже "госслужащий").
А государство обязано платить зарплаты бюджетникам. Врач/учитель и др. бюджетник может делать свою работу кое как и всё равно получит зарплату.
Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять.
jump написав:....... а ще 550 тис віськ.пенсіонерів, які саме зараз відсуджують у воюючої держави 42 мільярди нібито недоплачених пенсій ....
Согласен с detroytred - военные пенсионеры (как и любые другие) обязаны сегодня служить ровно так же, как и все другие граждане Украины. Не меньше, но и не больше. Остальное у Вас в посте можно обсуждать.
sergey_sryvkin написав:Ринкова теорія каже нам, що потрібним є те, за що готові платити. Навіть якщо це тупі видосики на ютубі... Може особисто вам вони не потрібні, але мільйонам потрібні, і за це платять.
Я розумію, про що ви. А оті, хто має прийти в реальний сектор за покупками, де вони мають взяти гроші? Ну припустимо їх нам зараз дають як допомогу чи кредити. Але ж треба їх якось отоварити? (А колись ще і повернути ці борги) Чи реальним сектором, чи експортними послугами. Тому , на мою дилетантську думку, перше і найнеобхідніше - це продаж товарів та послуг за кордон. Ойті, моряки, сільгосп, металурги (частково… бо імпортна складова там дуже суттєва) , ті ж самі заробітчани (без податків, але все ж) , пілоти на закордоні. Це моя особиста ієрархія корисності. Не претендую на істину.
"Де вони мають взяти гроші" - це питання на кшталт що з'явилось раніше, яйце чи курка, тобто продавець чи покупець Гроші це по суті просто рейтинг. Однім людям довіряють будь які ресурси, матеріальні блага, підпорядковуються люди. Вони можуть запускати в небо ракети Маска, чи супутники Притули, чи тисячі дронів Стерненка. Іншим не довіряють нічого, вимагають довести що вони того гідні. В перших є гроші, або вони можуть їх діставати у великих кількостях, і взагалі не паритись цим питанням, в других грошей нема, і їм треба бігати і доводити що вони корисні і варті якихось доходів, шукати роботу, місце під сонцем. І навпаки - якщо в когось є гроші, це показник можливостей. Йому вже щось довірили. І якщо ці гроші не наскамлено, значить ця людина була комусь потрібною і важливою, за що їй і платили.
Щодо експорту - це пережиток соціалізму, що продаж за валюту важливіший, бо за валюту можна купити мерседес, а за гривні - таврію Головне це місце в глобальному ринку. Такі країни як США 90% потреб можуть закривати на внутрішньому ринку, їм той експорт взагалі не так важливий, як нам. Економічна активність на внутрішньому ринку нічим не гірша за зовнішню. Якщо вона ефективна.
$350-400 мільярдів та 17 мільйонів снарядів потрібно для звільнення окупованих територій, — Генштаб
Таку інформацію озвучив наш Генштаб голові Пентагону Остіну.
Він був шокований, тому що по всьому світу не зібрати стільки снарядів.
Мне такие заявы напоминают Януковича, который за ассоциацию с ЕС просил компенсировать потери - около 150 млрд баксов) Но он плохо закончил.... ----------------------- Мне такие цитаты без ссылок тоже кое-что напоминают. Не буду говорить что. Вам надо верить на слово, что это не ложь?
"Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", – розповідає УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони.
верить ли УП и неназванному високопосадовцю -- это, понятное дело, вопрос. Но такой вопрос любой новости можно задать...
Спасибо, но можно было сразу дать ссылку. Даже если легко найти. Заставлять людей тратить время на поиск = неуважение к собеседникам. Ну и конкретно о данном случае. Статья, по-моему, просто один из признаков продолжающейся (быстро возродившейся после затишья в самом начале войны) политической борьбы. Комментировать не буду. Но сейчас Вы привели цитату, в которой речь о "17 мільйонах снарядів". А эти "17 мільйонів снарядів" звучат, простите, как "одна баба сказала" - "розповідає УП не під записодин із високопосадовців Сил оборони". О "$350-400 мільярдах" в статье не говорится, что они были озвучены Остину - "За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів". Не знаю, откуда такие данные у УП.
_hunter написав:........... абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
Ну не надо так уж примитивно. Но в Афгане они уже опростоволосились. Вбухали кучу денег, а в результате всё обвалилось, когда они ещё толком оттуда не вышли. Не хотят повторять горький опыт. Им нужна уверенность в том, что их деньги на Украину не будут потрачены так же бесполезно.
Т.е. тоже считаете, что Штаты денег больше не дадут?
Не считаю. Просто объясняю, откуда у США могут быть сомнения.
А можно ли Афган и текущую "сво" сравнивать? -- там, по сути, гражданская войнушка между "дикарями с палками" была; сейчас идет "сражение со второй армией мира" (с) зеленский...
Сравнивать войны не нужно. Но для США некоторые аналогии есть.
По данным американского правительства, с 2010 по 2012 год, когда в Афганистане в течение некоторого времени находилось более 100 тысяч солдат, стоимость войны выросла почти до 100 миллиардов долларов в год. ....... К 2018 году годовые расходы составили около 45 миллиардов долларов, отчитался Конгрессу США в тот год высокопоставленный чиновник Пентагона.
По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов. ........ Согласно исследованию Университета Брауна в 2019 году, в котором рассматривались военные расходы как в Афганистане, так и в Пакистане, США потратили около 978 миллиардов долларов (эта оценка также включает деньги, выделенные на 2020 финансовый год).
Hotab написав:............ Сфера послуг, роздрібна торгівля і оте все - це все перерозподіл первинно зароблених кимось грошей. Це все звичайно важливо, але лише у випадку, якщо вони , створюючи додану вартість, наповнюють бюджет.
Это не единственные отрасли народного хозяйства (не знаю, как нынче правильно назвать). Вы дальше сами пишете:
Тому спочатку реальний сектор виробництва, бажано експортно-орієнтований, а тоді перерозподіл цих грошей, створюючи додану вартість, щоб зароблені гроші їм принесли.
Причём, "експортно-орієнтований" не обязательно. Это тоже важно, но ориентированный на внутреннее потребление не менее важен. А, может, и более.
хто з нас двох кидається на людей з крайнім ступенем нетерпимості, звинуваченнями, підозрами, образами? птання риторичне
Щоб на вас не «кидались» , а навіть може пробачали ваші панічні істерики (за які ви регулярно на відпочинку) , може б ви розказали про свій вклад в перемогу? Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
Рассказать на форуме может кто угодно и что годно.