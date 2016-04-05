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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57385739574057415742 ... 5768>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 03:22

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Відсоток... не відображає ролі у взаємозв'язаних процесах, де елемент є необхідним.
Тобто без нього ніяк.
% отображает степень полезности данного элемента (если исключить коррупцию, там уже искажения экономической реальности).

Неверно, но доказывать не буду.
  detroytred написав:У Вашому прикладі власник за те, що він несе ризики, робить тітаніческій труд отримує таку ж відповідну тітаніческу)) частку.
это ключевое, кто несёт финансовые риски - обязательный компонент любого бизнеса. Чем рискует госслужащий... быть уволеным? пипец как страшно, а человек вложивший в бизнес-проект миллионы (например построивший частную школу в Мариуполе) рискует потерять всё. Вы же их поставили в один ряд, "бо тот и другой трудятся". Это неверная оценка труда. Нужно всё взвешивать. С остальным согласен.

Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей. Причём, "вложивший" далеко не всегда остаётся с совсем уж пустыми карманами. В отличие от наёмного работника (под наёмным я не имею ввиду Коболева - тоже "госслужащий").

А государство обязано платить зарплаты бюджетникам. Врач/учитель и др. бюджетник может делать свою работу кое как и всё равно получит зарплату.

Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 03:34

  jump написав:.......
а ще 550 тис віськ.пенсіонерів, які саме зараз відсуджують у воюючої держави 42 мільярди нібито недоплачених пенсій :shock:
....

Согласен с detroytred - военные пенсионеры (как и любые другие) обязаны сегодня служить ровно так же, как и все другие граждане Украины. Не меньше, но и не больше.
Остальное у Вас в посте можно обсуждать.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 03:38

  Hotab написав:
  sergey_sryvkin написав:Ринкова теорія каже нам, що потрібним є те, за що готові платити. Навіть якщо це тупі видосики на ютубі... Може особисто вам вони не потрібні, але мільйонам потрібні, і за це платять.

Я розумію, про що ви. А оті, хто має прийти в реальний сектор за покупками, де вони мають взяти гроші? Ну припустимо їх нам зараз дають як допомогу чи кредити. Але ж треба їх якось отоварити? (А колись ще і повернути ці борги) Чи реальним сектором, чи експортними послугами. Тому , на мою дилетантську думку, перше і найнеобхідніше - це продаж товарів та послуг за кордон. Ойті, моряки, сільгосп, металурги (частково… бо імпортна складова там дуже суттєва) , ті ж самі заробітчани (без податків, але все ж) , пілоти на закордоні.
Це моя особиста ієрархія корисності. Не претендую на істину.

"Де вони мають взяти гроші" - це питання на кшталт що з'явилось раніше, яйце чи курка, тобто продавець чи покупець :) Гроші це по суті просто рейтинг. Однім людям довіряють будь які ресурси, матеріальні блага, підпорядковуються люди. Вони можуть запускати в небо ракети Маска, чи супутники Притули, чи тисячі дронів Стерненка. Іншим не довіряють нічого, вимагають довести що вони того гідні. В перших є гроші, або вони можуть їх діставати у великих кількостях, і взагалі не паритись цим питанням, в других грошей нема, і їм треба бігати і доводити що вони корисні і варті якихось доходів, шукати роботу, місце під сонцем.
І навпаки - якщо в когось є гроші, це показник можливостей. Йому вже щось довірили. І якщо ці гроші не наскамлено, значить ця людина була комусь потрібною і важливою, за що їй і платили.

Щодо експорту - це пережиток соціалізму, що продаж за валюту важливіший, бо за валюту можна купити мерседес, а за гривні - таврію :) Головне це місце в глобальному ринку. Такі країни як США 90% потреб можуть закривати на внутрішньому ринку, їм той експорт взагалі не так важливий, як нам.
Економічна активність на внутрішньому ринку нічим не гірша за зовнішню. Якщо вона ефективна.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 03:55

  _hunter написав:
  ЛАД написав:---------------------
Andrey2512
$350-400 мільярдів та 17 мільйонів снарядів потрібно для звільнення окупованих територій, — Генштаб

Таку інформацію озвучив наш Генштаб голові Пентагону Остіну.

Він був шокований, тому що по всьому світу не зібрати стільки снарядів.

Мне такие заявы напоминают Януковича, который за ассоциацию с ЕС просил компенсировать потери - около 150 млрд баксов) Но он плохо закончил....
-----------------------
Мне такие цитаты без ссылок тоже кое-что напоминают. Не буду говорить что.
Вам надо верить на слово, что это не ложь?

конкретно эта ссылка вообще на "раз-два" ищется:
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/
"Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", – розповідає УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони.

верить ли УП и неназванному високопосадовцю -- это, понятное дело, вопрос. Но такой вопрос любой новости можно задать...

Спасибо, но можно было сразу дать ссылку. Даже если легко найти. Заставлять людей тратить время на поиск = неуважение к собеседникам.
Ну и конкретно о данном случае. Статья, по-моему, просто один из признаков продолжающейся (быстро возродившейся после затишья в самом начале войны) политической борьбы. Комментировать не буду.
Но сейчас Вы привели цитату, в которой речь о "17 мільйонах снарядів". А эти "17 мільйонів снарядів" звучат, простите, как "одна баба сказала" - "розповідає УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони".
О "$350-400 мільярдах" в статье не говорится, что они были озвучены Остину - "За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів". Не знаю, откуда такие данные у УП.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:13

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...

Ну не надо так уж примитивно.
Но в Афгане они уже опростоволосились. Вбухали кучу денег, а в результате всё обвалилось, когда они ещё толком оттуда не вышли.
Не хотят повторять горький опыт.
Им нужна уверенность в том, что их деньги на Украину не будут потрачены так же бесполезно.

Т.е. тоже считаете, что Штаты денег больше не дадут? :wink:

Не считаю.
Просто объясняю, откуда у США могут быть сомнения.

А можно ли Афган и текущую "сво" сравнивать? -- там, по сути, гражданская войнушка между "дикарями с палками" была; сейчас идет "сражение со второй армией мира" (с) зеленский...

Сравнивать войны не нужно.
Но для США некоторые аналогии есть.
По данным американского правительства, с 2010 по 2012 год, когда в Афганистане в течение некоторого времени находилось более 100 тысяч солдат, стоимость войны выросла почти до 100 миллиардов долларов в год.
.......
К 2018 году годовые расходы составили около 45 миллиардов долларов, отчитался Конгрессу США в тот год высокопоставленный чиновник Пентагона.

По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.
........
Согласно исследованию Университета Брауна в 2019 году, в котором рассматривались военные расходы как в Афганистане, так и в Пакистане, США потратили около 978 миллиардов долларов (эта оценка также включает деньги, выделенные на 2020 финансовый год).

https://www.bbc.com/russian/features-58204373
+ ещё "по мелочам" Англия и Германия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:21

  Hotab написав:............
Сфера послуг, роздрібна торгівля і оте все - це все перерозподіл первинно зароблених кимось грошей. Це все звичайно важливо, але лише у випадку, якщо вони , створюючи додану вартість, наповнюють бюджет.

Это не единственные отрасли народного хозяйства (не знаю, как нынче правильно назвать).
Вы дальше сами пишете:
Тому спочатку реальний сектор виробництва, бажано експортно-орієнтований, а тоді перерозподіл цих грошей, створюючи додану вартість, щоб зароблені гроші їм принесли.

Причём, "експортно-орієнтований" не обязательно. Это тоже важно, но ориентированный на внутреннее потребление не менее важен. А, может, и более.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:22

  yanyura написав:
  vitaliiangel написав:
Расследование The Washington Post просчетов и разногласий в планировании украинского контрнаступления.

Зачем было писать такую "портянку", тем более неполную, ведь вы выложили только 9 частей из 15 - https://t.me/briefsmi/15406 - https://t.me/briefsmi/15418, https://t.me/briefsmi/15420 - https://t.me/briefsmi/15421 ?

Спасибо за ссылки.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:25

  Hotab написав:Letusrock ,
хто з нас двох кидається на людей з крайнім ступенем нетерпимості, звинуваченнями, підозрами, образами? птання риторичне


Щоб на вас не «кидались» , а навіть може пробачали ваші панічні істерики (за які ви регулярно на відпочинку) , може б ви розказали про свій вклад в перемогу? Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?

Рассказать на форуме может кто угодно и что годно.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:41

  hume написав:
  trololo написав:
  hume написав:Вот это стетейка..
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/


почитав, УП деградувало гірше вже нема куди. бачив раніше пару інтерв'ю кравця - дурак дурачком. стаття по суті - пересказ здогадок якогось невідомого джерела.

Вы серьезно не видите конфликта, который на ровном месте создаёт офис президента?

Возможно, есть конфликт, возможно, и нет. Если и есть, неизвестно, насколько серьёзный.
По сути статьи trololo прав. Больше напоминает клуб ОБС.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:44

  vitaliiangel написав:......
  detroytred написав:Хоча це і є причина війн...
экономические войны идут давно, ничего нового, а повоевать ракетами только одному долбоёпу захотелось.

Очень давно идут и настоящие войны.
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