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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 05:12
detroytred, Вам не надоело спорить?
Вы человеку всё равно ничего не докажете.
"Есть моё мнение и неправильное".
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ЛАД
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Додано: Вів 05 гру, 2023 05:59
ЛАД написав:
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Hotab написав:Letusrock
,
хто з нас двох кидається на людей з крайнім ступенем нетерпимості, звинуваченнями, підозрами, образами? птання риторичне
Щоб на вас не «кидались» , а навіть може пробачали ваші панічні істерики (за які ви регулярно на відпочинку) , може б ви розказали про свій вклад в перемогу? Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?
может кто угодно и что годно.
Так. Але ми не маємо інших джерел інформації. Тому змушені з тим чи іншим ступенем довіри сприймати людей так, як вони про себе пишуть.
На деталях і моментах можна звичайно спіймати на брехні. Тому я і заохочую Летусрока «давай, розкажи нам який ти економічний фронт»
Вітальйон вже стільки про себе розповів несумісних речей, що його шмагати не перешмагати ))
Фактично зарив себе , чим я не можу не користуватись.
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Hotab
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