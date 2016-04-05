detroytred, Вам не надоело спорить?
Вы человеку всё равно ничего не докажете.
"Есть моё мнение и неправильное".
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Додано: Вів 05 гру, 2023 05:12
detroytred, Вам не надоело спорить?
Вы человеку всё равно ничего не докажете.
"Есть моё мнение и неправильное".
Додано: Вів 05 гру, 2023 05:59
Так. Але ми не маємо інших джерел інформації. Тому змушені з тим чи іншим ступенем довіри сприймати людей так, як вони про себе пишуть.
На деталях і моментах можна звичайно спіймати на брехні. Тому я і заохочую Летусрока «давай, розкажи нам який ти економічний фронт»
Вітальйон вже стільки про себе розповів несумісних речей, що його шмагати не перешмагати ))
Фактично зарив себе , чим я не можу не користуватись.
Додано: Вів 05 гру, 2023 07:47
Концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін для України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Концерн Rheinmetall отримав нове замовлення на постачання Україні артилерійських снарядів на 142 мільйони євро.
Про це повідомляє офіційний сайт німецької компанії.
Замовником десятків тисяч 155 мм снарядів виступила неназвана країна, що входить у НАТО.
Ця країна підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів та надає довгострокову військову допомогу.
У 2024 році Rheinmetall планує масове збільшення виробничих потужностей на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії, забезпечуючи щорічне виробництво до 700 000 артилерійських снарядів.
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:24
Місце в глобальному ринку визначається чим?
Зв'язком цього ринку з іншими зовнішніми ринками.
Через що?)))
Через, як правило, експорт на ці зовнішні ринки. Бо! В себе що продати свій виготовлений товар, свої послуги, що обернути капітал вже стало неможливо. Ресурси росту ринку вичерпалися.
Імпорт з зовнішніх ринків?
Так валюту то, де брати, щоб імпортувати? В тумбочці?
Навіть довіра до друкарського станка виникла, виникає з чого? З експорту...
Бо гарантії дає можливість країни-друкаря грошей віддати (експортувати) замість грошей товар, послугу. Віддати тобі, а не купити в тебе. За свої рупії.
Утрировано:
Бо за твої рупії купляти в тебе може тільки рашка)) І твій опупенно великий внутрішній ринок усім іншим, окрім неї, пофіг.
Але Ви абсолютно праві. Для експорту вкрай необхідна внутрішня економічна активність. Бо товари-послуги-капітал для експорту не з повітря-то виникає.
Експорт же бананів, то таке))))
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Подавайте, Ви з честю виконали свій обов'язок, нехай "професійні віськові мирного часу" на кшталт гадящого тут з ранку і до ночі detroytred виконають свій обов'язок за який держава йому все життя платила, годувала, вдягала, житло на халяву надала.
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