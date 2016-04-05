Додано: Вів 05 гру, 2023 08:45

Василь-Рівне написав: freeze написав: Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще

Подавайте, Ви з честю виконали свій обов'язок, нехай "професійні віськові мирного часу" на кшталт гадящого тут з ранку і до ночі detroytred виконають свій обов'язок за який держава йому все життя платила, годувала, вдягала, житло на халяву надала. Подавайте, Ви з честю виконали свій обов'язок, нехай "професійні віськові мирного часу" на кшталт гадящого тут з ранку і до ночі detroytred виконають свій обов'язок за який держава йому все життя платила, годувала, вдягала, житло на халяву надала.

Дійде так дійде. Точно також само, як і до тебе та і будь-якого іншого не призваного досі.Ти-то чого хвилюєшся з цього? Це мене стосується, а не тебе. Чого тебе це бентежить так, що ти окрім цього ні про що не пишеш?Поясни оцей момент.Бо твого впливу на процес порядку мобілізації нуль. Тільки імітація твого роздування щік. Держава платила, держава і визначає порядок. Він визначений. Ти-то до мене чого лізеш? Мною розпоряджатися. Ти, що мій пан, а я твій холоп? Окстися...Ти зі своєї стелі оцінив, що я гажу тут. Я также оцінюю, що ти. І що?Навіщо ці оцінки-то? Яким боком вони до обговорення питань?Цікавлю я, так пиши в приват. Я його і читати навіть не буду. Ти мені не цікавий. Точніше що цікавого ти можеш розповісти, зокрема рефлексій та претензій?Тут місце саме для балачок... Форум для обговорень. Обговорень.Краще інформуй, чого сам досі до фронту не дійшов. Це буде цікаво хоч трохи. Гадаю, усім.Тобі ще й допоможуть, якщо є ДОСІ складнощі. Раз тобі один раз відмовили. Хоч тобі допомогу? Виконати обов'язок. Підкажу, де візьмуть миттєво. Ти ж потребуєш цієї допомоги?За себе відповідай...І знов почни читати за що платили. В контрактах-то все чітко визначено. Так само, як і в твоїх базарних))