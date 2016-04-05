RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5739574057415742>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 05:12

detroytred, Вам не надоело спорить?
Вы человеку всё равно ничего не докажете.
"Есть моё мнение и неправильное".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26718
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 05:59

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Letusrock ,
хто з нас двох кидається на людей з крайнім ступенем нетерпимості, звинуваченнями, підозрами, образами? птання риторичне


Щоб на вас не «кидались» , а навіть може пробачали ваші панічні істерики (за які ви регулярно на відпочинку) , може б ви розказали про свій вклад в перемогу? Може слова словами, а на ділі на вас, ваших фінансах, тримається цілий батальйон на нулі, і ваші паніки - це просто переживання, що ви віддаєте останнє, а перемоги все нема? Це так?

Рассказать на форуме может кто угодно и что годно.

Так. Але ми не маємо інших джерел інформації. Тому змушені з тим чи іншим ступенем довіри сприймати людей так, як вони про себе пишуть.
На деталях і моментах можна звичайно спіймати на брехні. Тому я і заохочую Летусрока «давай, розкажи нам який ти економічний фронт» :P
Вітальйон вже стільки про себе розповів несумісних речей, що його шмагати не перешмагати ))
Фактично зарив себе , чим я не можу не користуватись. :P
Hotab
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 07:47

Концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін для України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.
https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-z ... -ukrayiny/
Концерн Rheinmetall отримав нове замовлення на постачання Україні артилерійських снарядів на 142 мільйони євро.

Про це повідомляє офіційний сайт німецької компанії.

Замовником десятків тисяч 155 мм снарядів виступила неназвана країна, що входить у НАТО.

Ця країна підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів та надає довгострокову військову допомогу.
У 2024 році Rheinmetall планує масове збільшення виробничих потужностей на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії, забезпечуючи щорічне виробництво до 700 000 артилерійських снарядів.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11533
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:24

  sergey_sryvkin написав:Щодо експорту - це пережиток соціалізму, що продаж за валюту важливіший, бо за валюту можна купити мерседес, а за гривні - таврію :) Головне це місце в глобальному ринку. Такі країни як США 90% потреб можуть закривати на внутрішньому ринку, їм той експорт взагалі не так важливий, як нам.
Економічна активність на внутрішньому ринку нічим не гірша за зовнішню. Якщо вона ефективна.

Місце в глобальному ринку визначається чим?
Зв'язком цього ринку з іншими зовнішніми ринками.
Через що?)))
Через, як правило, експорт на ці зовнішні ринки. Бо! В себе що продати свій виготовлений товар, свої послуги, що обернути капітал вже стало неможливо. Ресурси росту ринку вичерпалися.

Імпорт з зовнішніх ринків?
Так валюту то, де брати, щоб імпортувати? В тумбочці?
Навіть довіра до друкарського станка виникла, виникає з чого? З експорту...
Бо гарантії дає можливість країни-друкаря грошей віддати (експортувати) замість грошей товар, послугу. Віддати тобі, а не купити в тебе. За свої рупії.

Утрировано:
Бо за твої рупії купляти в тебе може тільки рашка)) І твій опупенно великий внутрішній ринок усім іншим, окрім неї, пофіг.

Але Ви абсолютно праві. Для експорту вкрай необхідна внутрішня економічна активність. Бо товари-послуги-капітал для експорту не з повітря-то виникає.
Експорт же бананів, то таке))))
detroytred
 
Повідомлень: 27200
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще

Подавайте, Ви з честю виконали свій обов'язок, нехай "професійні віськові мирного часу" на кшталт гадящого тут з ранку і до ночі detroytred виконають свій обов'язок за який держава йому все життя платила, годувала, вдягала, житло на халяву надала.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5893
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6743 раз.
Подякували: 3028 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:45

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Начиная с того, что по ст,26, я могу завтра подать рапорт на увольнение вообще

Подавайте, Ви з честю виконали свій обов'язок, нехай "професійні віськові мирного часу" на кшталт гадящого тут з ранку і до ночі detroytred виконають свій обов'язок за який держава йому все життя платила, годувала, вдягала, житло на халяву надала.

Дійде так дійде. Точно також само, як і до тебе та і будь-якого іншого не призваного досі.
Ти-то чого хвилюєшся з цього? Це мене стосується, а не тебе. Чого тебе це бентежить так, що ти окрім цього ні про що не пишеш?
Поясни оцей момент.
Бо твого впливу на процес порядку мобілізації нуль. Тільки імітація твого роздування щік. Держава платила, держава і визначає порядок. Він визначений. Ти-то до мене чого лізеш? Мною розпоряджатися. Ти, що мій пан, а я твій холоп? Окстися...

Ти зі своєї стелі оцінив, що я гажу тут. Я также оцінюю, що ти. І що?
Навіщо ці оцінки-то? Яким боком вони до обговорення питань?

Цікавлю я, так пиши в приват. Я його і читати навіть не буду. Ти мені не цікавий. Точніше що цікавого ти можеш розповісти, зокрема рефлексій та претензій?
Тут місце саме для балачок... Форум для обговорень. Обговорень.

Краще інформуй, чого сам досі до фронту не дійшов. Це буде цікаво хоч трохи. Гадаю, усім.
Тобі ще й допоможуть, якщо є ДОСІ складнощі. Раз тобі один раз відмовили. Хоч тобі допомогу? Виконати обов'язок. Підкажу, де візьмуть миттєво. Ти ж потребуєш цієї допомоги?

За себе відповідай...
І знов почни читати за що платили. В контрактах-то все чітко визначено. Так само, як і в твоїх базарних))
detroytred
 
Повідомлень: 27200
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:06

ЛАД ответил на другой ветке.
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
куда кстати приглашаю detroytred Василь-Рівне и budivelnik
она больше подходит для прений по экономике.
  budivelnik написав:Але при цьому - моя діяльність (після досягнення віку в 25 років)ніколи не була дотованою зовні.
Саме це дозволяє мені чмирити таких як ти.
не дозволяє, чморить кого-то - признак низкого IQ и низкой культуры. Это на зонах норма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 гру, 2023 09:13, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20976
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.

Це якщо бізнесмен розумний і розвивав бізнес на свої кошти. А якщо вліз в кредит? Залишається з купою боргів, які буде платити до смерті.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 29.07.22
Подякував: 328 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:15

  Letusrock написав:внизу допис у ФБ від військового (типовий приклад мобілізації останніх місяців):
Алексей Кушнаренко
Шок…Отримав від держави ніж в спину .Я,батько чотирьох дітей ,дід,пенсіонер,залишив бізнес на сина з інвалідністю ,вже рік в ЗСУ,пішов добровольцем ,донатю на потреби ЗСУ ,як багато інших людей .Бізнес працює ,ореться земля,роститься хліб,платяться податки ,син пільгами не користується !Сьгодні на блокпосту в Закарпатській області робітники межгірівського тцк близько 9.00 ранку зупинили мій грузовий автомобіль рено, який офіційно перевозив груз,водія офіційно оформленого на роботу,матеріально відповідального силою витягнули з кабіни ,запакували ,погрузили в буса,відвезли в тцк,признали за годину годним до служби і відправили в Рівне на навчання ,бо в армії він не служив .Поводилися як зі скотом,забрали документи ,вилучили телефон .Машина з вантажем ,відчинена ,без охорони кинута посередині міста

...
.
.Все буде Україна !!!


в коментарях жінка шукає 2 тижні чоловіка який вже десь в учебці але так і не отримав доступ до свого телефону за цей час


Маячня якась...

Він у ЗСУ, а на роботу найняв якогось ухилянта, що за 21міс не зміг сам дійти у тецека і зробити якусь відмітку у військ.квитку?
І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??

Тецека не дало права зачинити маширу на ключ? Рілллі? :)
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:20

Бобуа
Ріллі - це те, що з Фріізом.
Можливість такого навіть теоретично уявити складно...

А оте, що хоч з водієм, хоч з За --- дрібниці. Цілком природні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 09:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27200
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5739574057415742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139493
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.