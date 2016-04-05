detroytred, Вам не надоело спорить?
Вы человеку всё равно ничего не докажете.
"Есть моё мнение и неправильное".
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Додано: Вів 05 гру, 2023 05:12
detroytred, Вам не надоело спорить?
Вы человеку всё равно ничего не докажете.
"Есть моё мнение и неправильное".
Додано: Вів 05 гру, 2023 05:59
Так. Але ми не маємо інших джерел інформації. Тому змушені з тим чи іншим ступенем довіри сприймати людей так, як вони про себе пишуть.
На деталях і моментах можна звичайно спіймати на брехні. Тому я і заохочую Летусрока «давай, розкажи нам який ти економічний фронт»
Вітальйон вже стільки про себе розповів несумісних речей, що його шмагати не перешмагати ))
Фактично зарив себе , чим я не можу не користуватись.
Додано: Вів 05 гру, 2023 07:47
Концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін для України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Концерн Rheinmetall отримав нове замовлення на постачання Україні артилерійських снарядів на 142 мільйони євро.
Про це повідомляє офіційний сайт німецької компанії.
Замовником десятків тисяч 155 мм снарядів виступила неназвана країна, що входить у НАТО.
Ця країна підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів та надає довгострокову військову допомогу.
У 2024 році Rheinmetall планує масове збільшення виробничих потужностей на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії, забезпечуючи щорічне виробництво до 700 000 артилерійських снарядів.
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:24
Місце в глобальному ринку визначається чим?
Зв'язком цього ринку з іншими зовнішніми ринками.
Через що?)))
Через, як правило, експорт на ці зовнішні ринки. Бо! В себе що продати свій виготовлений товар, свої послуги, що обернути капітал вже стало неможливо. Ресурси росту ринку вичерпалися.
Імпорт з зовнішніх ринків?
Так валюту то, де брати, щоб імпортувати? В тумбочці?
Навіть довіра до друкарського станка виникла, виникає з чого? З експорту...
Бо гарантії дає можливість країни-друкаря грошей віддати (експортувати) замість грошей товар, послугу. Віддати тобі, а не купити в тебе. За свої рупії.
Утрировано:
Бо за твої рупії купляти в тебе може тільки рашка)) І твій опупенно великий внутрішній ринок усім іншим, окрім неї, пофіг.
Але Ви абсолютно праві. Для експорту вкрай необхідна внутрішня економічна активність. Бо товари-послуги-капітал для експорту не з повітря-то виникає.
Експорт же бананів, то таке))))
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Подавайте, Ви з честю виконали свій обов'язок, нехай "професійні віськові мирного часу" на кшталт гадящого тут з ранку і до ночі detroytred виконають свій обов'язок за який держава йому все життя платила, годувала, вдягала, житло на халяву надала.
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:45
Дійде так дійде. Точно також само, як і до тебе та і будь-якого іншого не призваного досі.
Ти-то чого хвилюєшся з цього? Це мене стосується, а не тебе. Чого тебе це бентежить так, що ти окрім цього ні про що не пишеш?
Поясни оцей момент.
Бо твого впливу на процес порядку мобілізації нуль. Тільки імітація твого роздування щік. Держава платила, держава і визначає порядок. Він визначений. Ти-то до мене чого лізеш? Мною розпоряджатися. Ти, що мій пан, а я твій холоп? Окстися...
Ти зі своєї стелі оцінив, що я гажу тут. Я также оцінюю, що ти. І що?
Навіщо ці оцінки-то? Яким боком вони до обговорення питань?
Цікавлю я, так пиши в приват. Я його і читати навіть не буду. Ти мені не цікавий. Точніше що цікавого ти можеш розповісти, зокрема рефлексій та претензій?
Тут місце саме для балачок... Форум для обговорень. Обговорень.
Краще інформуй, чого сам досі до фронту не дійшов. Це буде цікаво хоч трохи. Гадаю, усім.
Тобі ще й допоможуть, якщо є ДОСІ складнощі. Раз тобі один раз відмовили. Хоч тобі допомогу? Виконати обов'язок. Підкажу, де візьмуть миттєво. Ти ж потребуєш цієї допомоги?
За себе відповідай...
І знов почни читати за що платили. В контрактах-то все чітко визначено. Так само, як і в твоїх базарних))
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:06
ЛАД ответил на другой ветке.
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
куда кстати приглашаю detroytred Василь-Рівне и budivelnik
она больше подходит для прений по экономике.
не дозволяє, чморить кого-то - признак низкого IQ и низкой культуры. Это на зонах норма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 гру, 2023 09:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:15
Маячня якась...
Він у ЗСУ, а на роботу найняв якогось ухилянта, що за 21міс не зміг сам дійти у тецека і зробити якусь відмітку у військ.квитку?
І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??
Тецека не дало права зачинити маширу на ключ? Рілллі?
Додано: Вів 05 гру, 2023 09:20
Бобуа
Ріллі - це те, що з Фріізом.
Можливість такого навіть теоретично уявити складно...
А оте, що хоч з водієм, хоч з За --- дрібниці. Цілком природні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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