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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5739574057415742
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.msn.com/en-us/news/world/ukraine-official-accuses-zelensky-of-lying-about-the-war/ar-AA1kZRsh
Kyiv Mayor Vitali Klitschko has accused Ukrainian President Volodymyr Zelensky of lying about how Ukraine is faring in its ongoing war with Russia.

Klitschko said during a recent interview with Swiss newspaper 20 Minuten that he agreed with the assessment of General Valerii Zaluzhnyi, the Ukrainian military's commander-in-chief, who said during an interview with The Economist last month that the conflict had gone "into a stalemate."
....
"[Zaluzhnyi] told the truth," Klitschko said. "Sometimes people don't want to hear the truth...Of course, we can euphorically lie to our people and our partners. But you can't do that forever. Some of our politicians have criticized Zaluzhnyi for the clear words—wrongly. I stand behind him."
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:48

  trololo написав:
  hume написав:Вот это стетейка..
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/4/7431489/


почитав, УП деградувало гірше вже нема куди. бачив раніше пару інтерв'ю кравця - дурак дурачком. стаття по суті - пересказ здогадок якогось невідомого джерела, який чомусь знає, що і як говорить остін американським коллегам :)


УП вже давно не варто читати, заангажироване СМІ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:06

  Ukrainian написав:США вважають неправильним розподіл українських сил приблизно 50 на 50 між півднем та сходом, вони хочуть, щоб більше сил було направлено на південь, пише видання та зазначає, що оцінити підхід Києва та переконати змінити його було "делікатним завданням".
При цьому, за даними співрозмовників ЗМІ, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний протягом всієї кампанії спілкувався з генералом Марком Міллі, який тоді очолював Об'єднаний комітет начальників штабів США. Каволі, як пише видання, частину літа – під час критичної фази контрнаступу – не міг зв'язатися з Залужним.

Міллі, який спочатку висловлювався оптимістично щодо контрнаступу, до серпня почав висловлювати своє розчарування і, як сказав співрозмовник видання в адміністрації президента США, заявив головкому ЗСУ: "Що ти робиш?".

Отакої :roll:


коли бід Купянськом москалі зібрали достатньо сил для наступу (середина липня), то був величезний ризик не втримати фронт (і втратити Купяньск і Ліман), Сирьскому особисто довелось відвідувати бригади і вводити резерви під Синьківкою і Ліманом першим.
В статті WP йдется по втрати до 40% (а якщо вони прорахувались і реальні втрати в перший тиждень становили 50%+?), то треба було дотиснути? і залишитись потім без армії (це не футбольний матч, другий тайм 89хв). Стосовно техніки-я більш довіряю нашим генералам (що "техніка" була покрашена перед поставкою і може там поміняли масло і тормозну рідину, і не більше). На судні перевозив HMMWV і було з десяток таких що відпадало переднє колесо, так американці завозили їх на вилах Кальмаром (головне загрузити), возив тех французки армійські вантажівки, у тих часто відмовляли гальма (водій на пандусі вистрибував з кабіни) і вантажівка котилась до рампи в натовп негрів
Коли Амбрамси прибули до України?

25 січня 2023 року президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.1
8 місяців, а в Ізраїль за 8 днів :mrgreen:
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