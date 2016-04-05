триває дискусія про те, який термін має бути встановлений для мобілізації - 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.

«Питання майже вирішене»: назвали категорії військових, яких демобілізують01 ГРУДНЯ 2023 18:20Чи мобілізуватимуть студентів «у віці» та здобувачів другої та третьої освіти ?В Україні ведуться обговорення щодо періоду служби військовослужбовців, які здійснюють обов'язкову військову службу. Народний депутат Михайло Цимбалюк стверджує, щоВін переконаний, що необхідно чітко роз’яснити терміни мобілізації для громадян і громадянок України, яких призивають на військову службу. Про це депутат повідомив в ефірі на телеканалі Еспресо, пише видання Главред.За його словами, важливо ретельно інформувати всіх громадян і громадянок, які можуть бути викликані на військову службу, про терміни цієї служби - 16, 24 або 36 місяців. Це питання ще потребує обговорення з військовими.Мобілізація студентівОднією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.— Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація.Мова йде поки що про здобувачів другої, третьої вищої та іншої освіти.Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження.І це те, що майже вже вирішено, - сказав Михайло Цимбалюк.Демобілізація строковиківЦимбалюк також зазначив, що розглядається питання демобілізації військовослужбовців, які вже відслужили свої терміни. Крім цього, слід розробити механізм, який запобігатиме їхньому повторному призову після демобілізації.— Також йде дискусія щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Усі вони вже відслужили свої терміни.І тут питання майже вирішено.Ми хочемо продумати наступний крок - як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації, - додав народний депутат.Демобілізація онкохворих та осіб з інвалідністюЗа словами депутата, особи з першою та другою групами інвалідності, які фактично є членами військових підрозділів, але перебувають на лікуванні, мають бути демобілізовані. Також хворих на онкологічні захворювання слід звільнити від служби. Однак, чинне законодавство не передбачає можливості демобілізації таких осіб.— Мова йде про демобілізацію всіх осіб з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні служать, вони практично у штаті, але лікуються.І їх потрібно демобілізувати, щоб вони продовжили лікування.А також потрібно демобілізувати осіб, які є онкохворими.А сьогоднішнє законодавство не дозволяє це зробити, - зауважив Цимбалюк.Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: