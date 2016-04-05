Politico: Усилия Запада по ограничению доходов России от продажи нефти провалились через год после их согласования. Не то чтобы ограничение цен не имело никакого эффекта. За последний год эта схема стоила Кремлю 34 млрд евро экспортных доходов. Но это гораздо меньше, чем рассчитывали. Кроме того, воздействие наиболее сильно ощущалось в первой половине 2023 года, а затем ослабло. Сейчас российская нефть постоянно продается дороже 60 долларов. Западные страны не смогли устранить лазейки в санкциях, говорит аналитик CREA Айзек Леви. Трейдеры просто игнорируют потолок цен, говорится в докладе CREA, и российская нефть продается примерно по 70 долларов за баррель. Около 48% российских нефтяных грузов перевозились на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и ЕС. Теоретически предельная цена должна распространяться на эти суда, но на практике под удар попали лишь немногие операторы. Лазейки для нефтепереработки также подрывают усилия Запада. Индия дешево покупает огромные объемы российской нефти, перерабатывают ее и затем продают всем желающим без ограничений. Это означает, что европейские потребители могут неосознанно использовать бензин, дизельное и авиационное топливо, произведенное из российской нефти, одновременно финансируя вооруженные силы Москвы. Данные подтверждают это подозрение. За последний год Дели увеличил импорт российской нефти на 134%, на его долю приходится почти половина российской морской торговли сырой нефтью. Одновременно резко вырос индийский экспорт топливных продуктов в ЕС
The New York Times: Заключенными, завербованными для участия в конфликте на Украине, часто движет чувство искупления и возможность вернуть собственное достоинство (https://t.me/briefsmi/15438). Средний возраст таких новобранцев – 33 года, и они чаще всего сидели за торговлю наркотиками.
The New York Times: Заключенными, завербованными для участия в конфликте на Украине, часто движет чувство искупления и возможность вернуть собственное достоинство (https://t.me/briefsmi/15438). Средний возраст таких новобранцев – 33 года, и они чаще всего сидели за торговлю наркотиками.
як на мене, маячня. рухають ними гроші й можливість вийти.
бо гадаю фраза, що російські зони - це різновид пекла не дуже далекі від правди. люди готові ризикнути померти, але вирватися звідти
«Питання майже вирішене»: назвали категорії військових, яких демобілізують 01 ГРУДНЯ 2023 18:20 Чи мобілізуватимуть студентів «у віці» та здобувачів другої та третьої освіти ?
В Україні ведуться обговорення щодо періоду служби військовослужбовців, які здійснюють обов'язкову військову службу. Народний депутат Михайло Цимбалюк стверджує, що триває дискусія про те, який термін має бути встановлений для мобілізації - 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.
Він переконаний, що необхідно чітко роз’яснити терміни мобілізації для громадян і громадянок України, яких призивають на військову службу. Про це депутат повідомив в ефірі на телеканалі Еспресо, пише видання Главред.
За його словами, важливо ретельно інформувати всіх громадян і громадянок, які можуть бути викликані на військову службу, про терміни цієї служби - 16, 24 або 36 місяців. Це питання ще потребує обговорення з військовими.
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
— Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація.
Мова йде поки що про здобувачів другої, третьої вищої та іншої освіти.
Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження.
І це те, що майже вже вирішено, - сказав Михайло Цимбалюк.
Демобілізація строковиків
Цимбалюк також зазначив, що розглядається питання демобілізації військовослужбовців, які вже відслужили свої терміни. Крім цього, слід розробити механізм, який запобігатиме їхньому повторному призову після демобілізації.
— Також йде дискусія щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Усі вони вже відслужили свої терміни.
І тут питання майже вирішено.
Ми хочемо продумати наступний крок - як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації, - додав народний депутат.
Демобілізація онкохворих та осіб з інвалідністю
За словами депутата, особи з першою та другою групами інвалідності, які фактично є членами військових підрозділів, але перебувають на лікуванні, мають бути демобілізовані. Також хворих на онкологічні захворювання слід звільнити від служби. Однак, чинне законодавство не передбачає можливості демобілізації таких осіб.
— Мова йде про демобілізацію всіх осіб з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні служать, вони практично у штаті, але лікуються.
І їх потрібно демобілізувати, щоб вони продовжили лікування.
А також потрібно демобілізувати осіб, які є онкохворими.
А сьогоднішнє законодавство не дозволяє це зробити, - зауважив Цимбалюк.
The New York Times: Заключенными, завербованными для участия в конфликте на Украине, часто движет чувство искупления и возможность вернуть собственное достоинство (https://t.me/briefsmi/15438). Средний возраст таких новобранцев – 33 года, и они чаще всего сидели за торговлю наркотиками.
як на мене, маячня. рухають ними гроші й можливість вийти.
бо гадаю фраза, що російські зони - це різновид пекла не дуже далекі від правди. люди готові ризикнути померти, але вирватися звідти
журналист не был бы журналистом, если бы не приукрасил кучку гауна вишенкой
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