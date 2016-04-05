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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5740574157425743
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.

Це якщо бізнесмен розумний і розвивав бізнес на свої кошти. А якщо вліз в кредит? Залишається з купою боргів, які буде платити до смерті.

Не будет.
Объявит себя банкротом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🇸🇻 Новости Сальвадора

- За последние 500 дней в стране не зарегистрировано НИ ОДНОГО УБИЙСТВА! До Президента Букеле Сальвадор был на 1 месте в рейтинге убийств.

- В связи с ростом цены Биткоина, казна заработала 3,5 миллиона долларов. Напоминаю, Букеле сделала Биткоин официальным средством платежа в Сальвадоре.

А вы и дальше слушайте про є «реформы»и «затягнути пояси».
beee
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