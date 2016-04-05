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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:03
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.
Це якщо бізнесмен розумний і розвивав бізнес на свої кошти. А якщо вліз в кредит? Залишається з купою боргів, які буде платити до смерті.
Не будет.
Объявит себя банкротом.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:21
🇸🇻 Новости Сальвадора
- За последние 500 дней в стране не зарегистрировано НИ ОДНОГО УБИЙСТВА! До Президента Букеле Сальвадор был на 1 месте в рейтинге убийств.
- В связи с ростом цены Биткоина, казна заработала 3,5 миллиона долларов. Напоминаю, Букеле сделала Биткоин официальным средством платежа в Сальвадоре.
А вы и дальше слушайте про є «реформы»и «затягнути пояси».
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:26
Bobua написав:
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
Я от не розумію, чому взагалі студенти повинні мати відстрочку? Це ж 200-300тис молодих солдат.
Поясніть, чому їх не хочуть призивати?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:29
unicdima написав: Bobua написав:
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
Я от не розумію, чому взагалі студенти повинні мати відстрочку? Це ж 200-300тис молодих солдат.
Поясніть, чому їх не хочуть призивати?
Это ещё с советских времён. Тогда это имело смысл.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:30
unicdima написав: Bobua написав:
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
Я от не розумію, чому взагалі студенти повинні мати відстрочку? Це ж 200-300тис молодих солдат.
Поясніть, чому їх не хочуть призивати?
хоча би тому що нема стану війни,
хоча з іншого боку, як колись, ще можна відправляти помогати колгоспам "копати бурак" (копати траншеї та заливати бетон)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 05 гру, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:32
unicdima написав: Bobua написав:
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
Я от не розумію, чому взагалі студенти повинні мати відстрочку? Це ж 200-300тис молодих солдат.
Поясніть, чому їх не хочуть призивати?
Типа "будущее нации"
Но да, как ЛАД выше написал -- тяжелое наследие царской раисси, с которой половина законов цельностянута
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:44
_hunter написав:
.........
Типа "будущее нации"
Но да, как ЛАД выше написал -- тяжелое наследие царской раисси, с которой половина законов цельностянута
Не "тяжелое наследие".
Тогда не хватало инженеров и вообще людей с высшим образованием. В "ту" войну была понятна бронь для инженеров и студентов (особенно технических специальностей) - они нужны были на оборонных заводах. Сегодня таких заводов почти нет.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:48
unicdima написав: Bobua написав:
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
Я от не розумію, чому взагалі студенти повинні мати відстрочку? Це ж 200-300тис молодих солдат.
Поясніть, чому їх не хочуть призивати?
в комуністичній системі була нехватка людей з вищою освітою. На початку сорокових серед молоді було багато людей з неповною середньою освітою. Серед старших взагалі були неписьменні, щоб будувати промисловість спеціалістів за валюту завозили з америки й європи. Зараз це лиш лазєйка для ухилянства. повно людей з дипломами працюють продавцями грузчиками і охоронцями.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:50
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Типа "будущее нации"
Но да, как ЛАД выше написал -- тяжелое наследие царской раисси, с которой половина законов цельностянута
Не "тяжелое наследие".
Тогда не хватало инженеров и вообще людей с высшим образованием. В "ту" войну была понятна бронь для инженеров и студентов (особенно технических специальностей) - они нужны были на оборонных заводах. Сегодня таких заводов почти нет.
уже лет через 10 после "той" войны что инжинеров что студентов наступил избыток -- и самый обычный слесарь на самом обычном заводе имел большую зарплату, но бронь (особенно для нетехнических специальностей) почему-то никуда не делась...
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:54
budivelnik написав: fox767676 написав:
може дамо країні останній шанс. об'єднана коаліція пенс патрон + фаріон для русофобії
Не сотвори собі кумира...Залужний як перехідна фігура -може й добре
..просто втратимо чергове вікно можливостей на економічні перетворення, військові з їх зарегульованістю і побудова ліберальної економічної системи -це прямі антогоністиЗеленський
- і так скочив вище ніж я особисто розраховував, думав буде гірше.., але як при початку був бронзовий-то тепер ще гірше.Порошенко
- хороший варіант на післявоєнний один термін , але токсичний для тих в кого ринок це книжковий термін, а таких у нас 70+%
От і виходить
Що треба
нейтральну фігуру ( своєрідну Яресько/Гонтарєву
), яка буде технічним розпорядником коштів від репарацій/донорів і потужну пропагандуЗРОБИ ВСЕ САМ І НЕ ЧЕКАЙ НА КОГОСЬ
ну спрацювалаж примітивна кварталівська про кожен Президент..
То чому не повинна спрацювати
Кожен може стати багатим...
Головне щоб сьогоднішніх 5% активно/успішних показали шлях для 15% пасивно/можливих - що можна самостійно змінити своє життя на краще ..тільки не вже і сьогодні а через 5-10 років праці, результатами якої не треба буде ні з ким ділитись і нікому делегувати повноваження по витратам...
Силовики зазвичай якзо приходять до влади то це всерйоз і дуже надовго.
Навіть ті хто не має до них жодного відношення, намагається стилістично закосити, щоб обгрунтувати свою затримку на верхніх щаблях влади
С т.з економіки теж не все так однозначно. Піночет кришував ультраліберальних чикаго бойз, Пак Чон дійсно реформував країну.
Щодо Залужного нічого не можу сказати - який є такий є, інші інституції викликають ще менше довіри
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Bukka
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