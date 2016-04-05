budivelnik написав:

fox767676 написав: може дамо країні останній шанс. об'єднана коаліція пенс патрон + фаріон для русофобії може дамо країні останній шанс. об'єднана коаліція пенс патрон + фаріон для русофобії

Не сотвори собі кумира.....просто втратимо чергове вікно можливостей на економічні перетворення, військові з їх зарегульованістю і побудова ліберальної економічної системи -це прямі антогоністи- і так скочив вище ніж я особисто розраховував, думав буде гірше.., але як при початку був бронзовий-то тепер ще гірше.- хороший варіант на післявоєнний один термін , але токсичний для тих в кого ринок це книжковий термін, а таких у нас 70+%От і виходитьЩо требанейтральну фігуру (), яка буде технічним розпорядником коштів від репарацій/донорів і потужну пропагандуну спрацювалаж примітивна кварталівська про кожен Президент..То чому не повинна спрацюватиКожен може стати багатим...Головне щоб сьогоднішніх 5% активно/успішних показали шлях для 15% пасивно/можливих - що можна самостійно змінити своє життя на краще ..тільки не вже і сьогодні а через 5-10 років праці, результатами якої не треба буде ні з ким ділитись і нікому делегувати повноваження по витратам...