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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:56
Banderlog написав:
........ в комуністичній системі була нехватка людей з вищою освітою. На початку сорокових серед молоді було багато людей з неповною середньою освітою. Серед старших взагалі були неписьменні, щоб будувати промисловість спеціалістів за валюту завозили з америки й європи. Зараз це лиш лазєйка для ухилянства. повно людей з дипломами працюють продавцями грузчиками і охоронцями.
Не хватало, но это не связано с "коммунистической системой". Просто ещё не успели подготовить. + проредили в 30-е.
К началу 40-х неписьменних уже практически не осталось. Завозить спеціалістів за валюту з америки й європи уже перестали. Но и своих ещё, действительно, не хватало. Тем более, в условиях резкого роста оборонки во время войны.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 13:57
ЛАД написав:
Простите, но не очень верю вчерашнему бандиту, который сегодня одел очки (по-моему, с простыми стёклами без диоптрий), чтобы приобрести "интеллигентный" вид. Было бы интересно посмотреть отчёты его фонда - кто вливает миллионы в него.
Из этих ребят я больше всего доверяю Чмуту. Это чистое имхо, возможно, ошибаюсь.
зрозумів вас. хто вливає мілліони - люди. я за останні тиждень-два йому тисяч 15 тисяч грн відправив, при тому що він далеко не єдиний, кому доначу. звіти він публікує, можна знайти, але мені достатньо що кожного дня він викладає відео звіти від військових, про передані їм ФПВ, і вони часто йому першому скидають відео уражень.
в конфлікті труханов-стерненко, мені здається, бандит саме труханов. а стерненко був на стороні катерини гандзюк, і весь час намагався привернути увагу до її вбивства. сподіваюсь до неї у вас питань нема. а його "бандитизм" - це справи по нападу на нього самого. хоча в цілому мені його довоєнна діяльність не цікава, і ролики його трохи примітивні.
чмуту я теж довіряю, і на ПЖ доначу, хоча від останнього їх збору 220 млн на сто суперзапакованих снайперів не в захваті, і саме в той проект донатити бажання нема, добре що є можливість вибрати куди, наприклад на підсилення ППО чи ті ж самі ФПВ (збір єдність)
А вообще согласен с freeze - всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.
так а хто з цим не згоден, всі згодні. але воно поки не дуплиться, а снарядів мало, а підари лізуть і пару сотень фпв здатні зупинити або сповільнити черговий штурм і врятувати наших бійців. в ідеалі і війни то бути неповинно, але маємо шо маємо..
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:00
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:01
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Типа "будущее нации"
Но да, как ЛАД выше написал -- тяжелое наследие царской раисси, с которой половина законов цельностянута
Не "тяжелое наследие".
Тогда не хватало инженеров и вообще людей с высшим образованием. В "ту" войну была понятна бронь для инженеров и студентов (особенно технических специальностей) - они нужны были на оборонных заводах. Сегодня таких заводов почти нет.
уже лет через 10 после "той" войны что инженеров что студентов наступил избыток -- и самый обычный слесарь на самом обычном заводе имел большую зарплату, но бронь (особенно для нетехнических специальностей) почему-то никуда не делась...
1. Через 10 лет избытка ещё не было.
2. Какая бронь в мирное время?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:06
trololo написав:
.........
А вообще согласен с freeze - всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.
так а хто з цим не згоден, всі згодні. але воно поки не дуплиться, а снарядів мало, а підари лізуть і пару сотень фпв здатні зупинити або сповільнити черговий штурм і врятувати наших бійців. в ідеалі і війни то бути неповинно, але маємо шо маємо..
Так, может, лучше сосредоточить силы на том, чтобы заставить государство этим заниматься?
Думаю, государство с удовольствием пошло бы на многое, если бы видело, что общество к этому готово. К сожалению, "маємо що маємо".
"пару сотень
фпв" погоды не сделают. Хотя слегка помогут.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:07
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Не "тяжелое наследие".
Тогда не хватало инженеров и вообще людей с высшим образованием. В "ту" войну была понятна бронь для инженеров и студентов (особенно технических специальностей) - они нужны были на оборонных заводах. Сегодня таких заводов почти нет.
уже лет через 10 после "той" войны что инженеров что студентов наступил избыток -- и самый обычный слесарь на самом обычном заводе имел большую зарплату, но бронь (особенно для нетехнических специальностей) почему-то никуда не делась...
1. Через 10 лет избытка ещё не было.
2. Какая бронь в мирное время?
1. Ну пусть 20 -- всеравно это почти 100 лет назад было -- можно было и исправить.
2. Обычная -- "от армии/военкомата". Или вы про что?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:09
trololo написав:
в конфлікті труханов-стерненко, мені здається, бандит саме труханов. а стерненко був на стороні катерини гандзюк, і весь час намагався привернути увагу до її вбивства. сподіваюсь до неї у вас питань нема. а його "бандитизм" - це справи по нападу на нього самого. хоча в цілому мені його довоєнна діяльність не цікава, і ролики його трохи примітивні.
А то ти не знав, що він рекетом займався? )))
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:13
ЛАД написав: trololo написав:
.........
А вообще согласен с freeze - всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.
так а хто з цим не згоден, всі згодні. але воно поки не дуплиться, а снарядів мало, а підари лізуть і пару сотень фпв здатні зупинити або сповільнити черговий штурм і врятувати наших бійців. в ідеалі і війни то бути неповинно, але маємо шо маємо..
Так, может, лучше сосредоточить силы на том, чтобы заставить государство этим заниматься?
Думаю, государство с удовольствием пошло бы на многое, если бы видело, что общество к этому готово. К сожалению, "маємо що маємо".
"пару сотень
фпв" погоды не сделают. Хотя слегка помогут.
Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, [ ̶б̶е̶з̶ ̶б̶у̶д̶ь̶-̶я̶к̶о̶ї̶ ̶о̶с̶в̶і̶т̶и̶], більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 05 гру, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:15
_hunter написав: ЛАД написав:
............
1. Через 10 лет избытка ещё не было.
2. Какая бронь в мирное время?
1. Ну пусть 20 -- всеравно это почти 100 лет назад было -- можно было и исправить.
2. Обычная -- "от армии/военкомата". Или вы про что?
1. 60 лет это не "почти 100 лет назад", хотя, согласен, тоже давно.
2. Я о войне. "от армии/военкомата" была не бронь, а отсрочка. После вуза призывали.
Сегодня "бронь" до 27 лет.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:16
СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату
Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.
За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.
Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта.
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чому б це якось не легалізувати?
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