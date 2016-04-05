fox767676 написав:........ Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, без будь-якої освіти, більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції
Повторю, не известно, кто его раскручивает. Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.
ЛАД написав:Простите, но не очень верю вчерашнему бандиту, который сегодня одел очки (по-моему, с простыми стёклами без диоптрий), чтобы приобрести "интеллигентный" вид. Было бы интересно посмотреть отчёты его фонда - кто вливает миллионы в него. Из этих ребят я больше всего доверяю Чмуту. Это чистое имхо, возможно, ошибаюсь.
зрозумів вас. хто вливає мілліони - люди. я за останні тиждень-два йому тисяч 15 тисяч грн відправив, при тому що він далеко не єдиний, кому доначу. звіти він публікує, можна знайти, але мені достатньо що кожного дня він викладає відео звіти від військових, про передані їм ФПВ, і вони часто йому першому скидають відео уражень. в конфлікті труханов-стерненко, мені здається, бандит саме труханов. а стерненко був на стороні катерини гандзюк, і весь час намагався привернути увагу до її вбивства. сподіваюсь до неї у вас питань нема. а його "бандитизм" - це справи по нападу на нього самого. хоча в цілому мені його довоєнна діяльність не цікава, і ролики його трохи примітивні.
чмуту я теж довіряю, і на ПЖ доначу, хоча від останнього їх збору 220 млн на сто суперзапакованих снайперів не в захваті, і саме в той проект донатити бажання нема, добре що є можливість вибрати куди, наприклад на підсилення ППО чи ті ж самі ФПВ (збір єдність)
А вообще согласен с freeze - всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.
так а хто з цим не згоден, всі згодні. але воно поки не дуплиться, а снарядів мало, а підари лізуть і пару сотень фпв здатні зупинити або сповільнити черговий штурм і врятувати наших бійців. в ідеалі і війни то бути неповинно, але маємо шо маємо..
Пока государство расчехлится пидары уже будут под Днепром. Сейчас не время гадать кто кому донатит и с какими целями. Главное это что в короткие сроки закупаются дроны, комплектующие и всё это доходит до адресатов. Это касается Стерненко, Притулу и даже Порошенко. Сейчас главное это любая помощь для армии, потом разберёмся. Так что донатьте кто сколько может, особенно просьба к получателям мат помощи в странах Европы.
fox767676 написав:........ Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, без будь-якої освіти, більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції
Повторю, не известно, кто его раскручивает.
Пінчук мабуть. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко. Усі ці live ефіри засідання суду з банальних титушачих розборок "дякую пане президент за вирок"
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 05 гру, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:......... Пока государство расчехлится пидары уже будут под Днепром. Сейчас не время гадать кто кому донатит и с какими целями. Главное это что в короткие сроки закупаются дроны, комплектующие и всё это доходит до адресатов. Это касается Стерненко, Притулу и даже Порошенко. Сейчас главное это любая помощь для армии, потом разберёмся. Так что донатьте кто сколько может, особенно просьба к получателям мат помощи в странах Европы.
Верно. Ничего не имею против Порошенко. Но есть и, например, united 24.
ЛАД написав:............ 1. Через 10 лет избытка ещё не было. 2. Какая бронь в мирное время?
1. Ну пусть 20 -- всеравно это почти 100 лет назад было -- можно было и исправить. 2. Обычная -- "от армии/военкомата". Или вы про что?
1. 60 лет это не "почти 100 лет назад", хотя, согласен, тоже давно. 2. Я о войне. "от армии/военкомата" была не бронь, а отсрочка. После вуза призывали. Сегодня "бронь" до 27 лет.
1. Смотры куда округлять Но не суть. 2. А "топикстартер" -- о текущем военном положении -- в котором эта отсрочка продолжает действовать -- безо всяких оснований.
>>> После вуза призывали. вы забываете про военную кафедру
С 1960-х годов военные кафедры имелись в 497 из примерно 890 функционировавших в послевоенном СССР институтов (в самом конце 1980-х число кафедр сократилось до 441)[17]. В вузах без военных кафедр ближе к выпуску студенты искали возможность получить отсрочку по здоровью или по семейному положению (многие студенты, особенно в провинциальных вузах, к концу обучения имели семьи и заводили детей).
hume написав:......... Пока государство расчехлится пидары уже будут под Днепром. Сейчас не время гадать кто кому донатит и с какими целями. Главное это что в короткие сроки закупаются дроны, комплектующие и всё это доходит до адресатов. Это касается Стерненко, Притулу и даже Порошенко. Сейчас главное это любая помощь для армии, потом разберёмся. Так что донатьте кто сколько может, особенно просьба к получателям мат помощи в странах Европы.
Верно. Ничего не имею против Порошенко. Но есть и, например, united 24.
Есть еще фонды прямо ассоциированые подразделениями Айдара,Азова,Братства. Там практически нет медийных персоналий, люди просто воюют.
unicdima написав:СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату ... чому б це якось не легалізувати?
Офіційно визнати нерівність можливостей відносно загального обов'язку? Тоді можна піти далі: тарифи на усе інше --- купівля права на невиконання обов'язків дотримання ПДР, на обов'язок шанувати держсимволи, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, і т.д.
Одна справа тарифи на покарання за порушення... Це є. Зовсім інша -- офіційний відкуп від обов'язків.
Тоді треба кожному потенційному призовнику видати по напр. 5 куо. і ввести право відкуплятися за 5 куо.
А от сплатити призваному одноразово 5 куо. - це зовсім інша річ. В принципі, так і повинно зараз бути: кожному призваному одразу одноразова виплата -- 5-12 куо. Раз такий тариф на ринку)))
Кумедно виглядають спроби да й існуюча реалізація совмещенія несумістних "ідейного" та ринкового. Бо ринок -- це надлишок... Виник при поясі тканини за 2 су. Надлишків для добровільного обміну.
Обов'язки - це примус та нестача...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 14:55, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату ... чому б це якось не легалізувати?
Офіційно визнати нерівність можливостей відносно загального обов'язку? ...
Так это неравенство, вроде, давно есть: уже упомянутые студенты -- к ним плюсом всякие бюджетники да гос-служащие + депутаты (из недавней петиции). Ну и не забываем про примерно половину всего населения -- а так да -- загальний обов'язок -- за мааалым исключением