trololo написав:

ЛАД написав: Простите, но не очень верю вчерашнему бандиту, который сегодня одел очки (по-моему, с простыми стёклами без диоптрий), чтобы приобрести "интеллигентный" вид. Было бы интересно посмотреть отчёты его фонда - кто вливает миллионы в него.

Из этих ребят я больше всего доверяю Чмуту. Это чистое имхо, возможно, ошибаюсь.

Простите, но не очень верю вчерашнему бандиту, который сегодня одел очки (по-моему, с простыми стёклами без диоптрий), чтобы приобрести "интеллигентный" вид. Было бы интересно посмотреть отчёты его фонда - кто вливает миллионы в него.Из этих ребят я больше всего доверяю Чмуту. Это чистое имхо, возможно, ошибаюсь.

А вообще согласен с freeze - всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.

зрозумів вас. хто вливає мілліони - люди. я за останні тиждень-два йому тисяч 15 тисяч грн відправив, при тому що він далеко не єдиний, кому доначу. звіти він публікує, можна знайти, але мені достатньо що кожного дня він викладає відео звіти від військових, про передані їм ФПВ, і вони часто йому першому скидають відео уражень.в конфлікті труханов-стерненко, мені здається, бандит саме труханов. а стерненко був на стороні катерини гандзюк, і весь час намагався привернути увагу до її вбивства. сподіваюсь до неї у вас питань нема. а його "бандитизм" - це справи по нападу на нього самого. хоча в цілому мені його довоєнна діяльність не цікава, і ролики його трохи примітивні.чмуту я теж довіряю, і на ПЖ доначу, хоча від останнього їх збору 220 млн на сто суперзапакованих снайперів не в захваті, і саме в той проект донатити бажання нема, добре що є можливість вибрати куди, наприклад на підсилення ППО чи ті ж самі ФПВ (збір єдність)так а хто з цим не згоден, всі згодні. але воно поки не дуплиться, а снарядів мало, а підари лізуть і пару сотень фпв здатні зупинити або сповільнити черговий штурм і врятувати наших бійців. в ідеалі і війни то бути неповинно, але маємо шо маємо..