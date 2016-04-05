ЛАД написав:Это ещё с советских времён. Тогда это имело смысл.
призывали 4 года: 1980-81-82-83 в 1984 отменили брони студентам и начали призывать всех первокурсников на весенний призыв, так получалось, что они не успевали по времени сдать весеннюю сессию и закрыть первый курс, потом часть из них у кого не пропало желание (после Афгана) учится снова шли на первый курс(восстанавливались , так сказать)
ЛАД написав:Так, может, лучше сосредоточить силы на том, чтобы заставить государство этим заниматься? .
тобто перестати донатити і зайнятись писаниною і репостами в соцмережах, а військові нехай вмирають? ні, це не діло. той же стерненко майже в кожному відео наголошує, що підари до теми фпв вже давно підключили державні ресурси, і нам це треба робити терміново, пару днів назад записав велике звернення до посадовців, просив поширювати і репостити. так що по цьому напрямку теж робота йде, і поки держава не включилась нормально, треба підтримувати своїми грошима
"пару сотень фпв" погоды не сделают. Хотя слегка помогут
пару сотень на день на певній ділянці, цілком можуть стримувати штурмові дії середнього масштабу.
не можу завантажити скрін одного гарного осінтера, який аналізує доступні фото відео докази уражень техніки, як нашої, так і підарської. це за вчора. і так кожен день. зверніть увагу на співвідношення фпв. хто після цього скаже, що фпв нічого не вирішує на фронті - дурак або ворог. навіть 100 грн з людини - це вагомо. бо снаряд 155 чи ракету хаймарса не купиш, навіть маючи гроші. донатьте на ФПВ.
unicdima написав:.. Тоді треба кожному потенційному призовнику видати по напр. 5 куо. і ввести право відкуплятися за 5 куо. ...
вот тут логику не совсем понял: значит ли это, что всех граждан Украины нужно "поступить" в ВУЗ (право на бесплатное высшее образование)? И всем гражданам Украины, например, нужно сломать ногу (право на бесплатную медицину)?
detroytred написав:Офіційно визнати нерівність можливостей відносно загального обов'язку? Тоді можна піти далі: тарифи на усе інше --- купівля права на невиконання обов'язків дотримання ПДР, на обов'язок шанувати держсимволи, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, і т.д.
Одна справа тарифи на покарання за порушення... Це є. Зовсім інша -- офіційний відкуп від обов'язків.
Тоді треба кожному потенційному призовнику видати по напр. 5 куо. і ввести право відкуплятися за 5 куо.
А от сплатити призваному одноразово 5 куо. - це зовсім інша річ. В принципі, так і повинно зараз бути: кожному призваному одразу одноразова виплата -- 5-12 куо. Раз такий тариф на ринку)))
Почав за упокой але закінчив за здравіє ))) З грошовим забезпеченням треба щось робити, бо більшість навіть на Сході отримує +30, а це дуже мало. Треба хоч паритет з росіянами.
unicdima написав:СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату ... чому б це якось не легалізувати?
Офіційно визнати нерівність можливостей відносно загального обов'язку? ...
Так это неравенство, вроде, давно есть: уже упомянутые студенты -- к ним плюсом всякие бюджетники да гос-служащие + депутаты (из недавней петиции). Ну и не забываем про примерно половину всего населения -- а так да -- загальний обов'язок -- за мааалым исключением
unicdima написав:.. Тоді треба кожному потенційному призовнику видати по напр. 5 куо. і ввести право відкуплятися за 5 куо. ...
вот тут логику не совсем понял: значит ли это, что всех граждан Украины нужно "поступить" в ВУЗ (право на бесплатное высшее образование)? И всем гражданам Украины, например, нужно сломать ногу (право на бесплатную медицину)?
Мати гроші кожному, щоб скористатись правом-можливістю.
Кожен й так з початку беграмотний... Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок. Загального обов'язку лікувати ногу нема))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 15:01, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Пока государство расчехлится пидары уже будут под Днепром. Сейчас не время гадать кто кому донатит и с какими целями. Главное это что в короткие сроки закупаются дроны, комплектующие и всё это доходит до адресатов. Это касается Стерненко, Притулу и даже Порошенко. Сейчас главное это любая помощь для армии, потом разберёмся. Так что донатьте кто сколько может, особенно просьба к получателям мат помощи в странах Европы.
+100500. завжди можна знайти, кому допомогти, навіть якщо не довіряєш великим фондам/волонтерам. мабуть нема зараз в Україні людини, у якої б не було знайомого/родича у волонтерці чи в ЗСУ. було б бажання і розуміння.
detroytred написав:Офіційно визнати нерівність можливостей відносно загального обов'язку? ...
Так это неравенство, вроде, давно есть: уже упомянутые студенты -- к ним плюсом всякие бюджетники да гос-служащие + депутаты (из недавней петиции). Ну и не забываем про примерно половину всего населения -- а так да -- загальний обов'язок -- за мааалым исключением
Уточню-додам -- за гроші.
Это и так понятно было Что именно это меняет -- что "за гроші"? -- закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). Чем эта "отмазка" отличается от н-го поступления в ВУЗ или какого-нить формального устройства на работу "слесарем электросетей 1-го разряда на пол-ставки"?
А вообще согласен с freeze - всем этим должно заниматься государство, а не волонтёры.
так а хто з цим не згоден, всі згодні. але воно поки не дуплиться, а снарядів мало, а підари лізуть і пару сотень фпв здатні зупинити або сповільнити черговий штурм і врятувати наших бійців. в ідеалі і війни то бути неповинно, але маємо шо маємо..
Так, может, лучше сосредоточить силы на том, чтобы заставить государство этим заниматься? Думаю, государство с удовольствием пошло бы на многое, если бы видело, что общество к этому готово. К сожалению, "маємо що маємо". "пару сотень фпв" погоды не сделают. Хотя слегка помогут.
суспільство не готове??? держава не готова.
бо загальне питання якості бюджетників будь-якого рівня. хто піде працювати на мінімалку? знамо хто.
тому волонтери закривають те, що держава тільки но розчехляється.. й велика їм за це шана. це й становлення нашого громадського суспільства - не чекаєш, що хтось зробить, а береш та робиш. й державу потім цей активний прошарок людей навчить. й тому так, чиновників треба скорочувати, але зп піднімати. оці всі мрії що ефективні люди мають працювати за 20 т грн - забудьте. люба ефективна людина років через 5 може отримувати від 50 т грн, а більш досвідчені - від 100 т грн й до ... - й це зп.
ще зараз - оті люди які зараз волонтерять, вони й державу потім змусять. а хто лише пише на форум з дивану, той й буде далі писати.