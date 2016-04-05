|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:14
detroytred написав:Мати гроші кожному, щоб скористатись правом-можливістю.
Кожен й так з початку беграмотний...
Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок.
Загального обов'язку лікувати ногу нема))
Так кто "каждому" мешает заработать? -- вроде все логично -- не хочешь зарабатывать -- не зарабатывай...
Я повторюсь: у того "загального обов'язку" исключений -- как у дворовой собаки блох -- вы ту 23ю статью вообще видели?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7354
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:16
beee написав:
🇸🇻 Новости Сальвадора
- За последние 500 дней в стране не зарегистрировано
НИ ОДНОГО УБИЙСТВА! До Президента Букеле Сальвадор был на 1 месте в рейтинге убийств.
- В связи с ростом цены Биткоина, казна заработала 3,5 миллиона долларов. Напоминаю, Букеле сделала Биткоин официальным средством платежа в Сальвадоре.
А вы и дальше слушайте про є «реформы»и «затягнути пояси».
так може ключове - "не зареєстровано"?
це все, що зробила - це біток дозволила - які реформи.
а що з бандами зробила? немає більше банд - це тепер клуби за інтересами? чи тепер в країні все марковано MS?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:18
ЛАД написав:
Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.
брешете як завжди або
возводите напраслину (прикрываясь фразой "Вполне возможно")?
вполне возможно, что вы российский шпион, или агент влияния Медвдечука(Рабиновича)
или кого-то из списка єтого видео
нагадайте, хто з гілки був адептом божевільного чаплиги?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10329
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3206 раз.
- Подякували: 3247 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:26
ЛАД написав: fox767676 написав:
........
Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, без будь-якої освіти, більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції
Повторю, не известно, кто
его раскручивает.
Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.
а хто його розкручує? подивіться на динаміку його ютуб каналу. там все органіка.
для інтеренсу поцікавтесь (через будь яких "знайомих-знайомих") у військах, які працюють із ФПВ, від кого в них дрони? 30% шанс шо стерня, 30% великі фонди, решта - тіж самі вітчизняні постачальники, але дрібні закупки за рахунок прямих донатів на підрозділ та грошей самого підрозділу
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5784
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2634 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:31
ЛАД написав: fox767676 написав:
Пінчук мабуть
ЛАД написав:
................
Повторю, не известно, кто
его раскручивает.
. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко
Почему Пинчук?
И зачем?
Такие как условный Пинчук сразу смекнули,что такие как условный Притула будут в следующем созыве рады и активно начали донатить. Делают два дела
1. Активно финансово помогают для закупок оружия
2. инвестиция в будущих политиков с последующим получением дивидендов. В любом случае вариант беспроигрышный.
Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.
Но, сейчас глубоко плевать откуда берутся донаты, да хоть с торговли к0каином..главное,что на них покупаются нужные вещи для наших военных.
Я не исключаю, что с этого потока делают глоток эти самые волонтёры (бывшая босота и рэкетиры), но сейчас не до этого.
Сейчас ещё можно подискутировать что же эффективней уплата налогов в бюджет, или донаты на эту же сумму в волонтерский фонды.
Востаннє редагувалось hume
в Вів 05 гру, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9262
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:32
trololo написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
........
Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, без будь-якої освіти, більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції
Повторю, не известно, кто
его раскручивает.
Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.
а хто його розкручує? подивіться на динаміку його ютуб каналу. там все органіка.
для інтеренсу поцікавтесь (через будь яких "знайомих-знайомих") у військах, які працюють із ФПВ, від кого в них дрони? 30% шанс шо стерня, 30% великі фонди, решта - тіж самі вітчизняні постачальники, але дрібні закупки за рахунок прямих донатів на підрозділ та грошей самого підрозділу
Вы что такое спрошаете? У ЛАДа и у Фокса только выехавшие патриоты, очень патриотичных что и помогать не грех )))
С днём волонтёра, всех причастных, даже трехкопеечных
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4330
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 658 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:37
hume написав: ЛАД написав: fox767676 написав:Пінчук мабуть
. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко
Почему Пинчук?
И зачем?
Такие как условный Пинчук сразу смекнули,что такие как условный Притула будут в следующем созыве рады и активно начали донатить. Делают два дела
1. Активно финансово помогают для закупок оружия
2. инвестиция в будущих политиков с последующим получением дивидендов. В любом случае вариант беспроигрышный.
Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.
Но, сейчас глубоко плевать откуда берутся донаты, да хоть с торговли к0каином
..главное,что на них покупаются нужные вещи для наших военных.
Я не исключаю, что с этого потока делают глоток эти самые волонтёры (бывшая босота и рэкетиры)
, но сейчас не до этого.
Сейчас ещё можно подискутировать что же эффективней уплата налогов в бюджет, или донаты на эту же сумму в волонтерский фонды.
так нахабно обсирати можуть лише аноніми в інеті...
знаю я таких розумників, які в лютому 2022 як здриснули, так десь тільки літом щось оговталися. й звичайно повчають, як треба було робити весною 2022. й вчать правильно волонтерити людей, які ці вже скоро два роки постійно забезпечують фронт
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:37
hume написав:
Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.
а це хіба великі гроші? якщо є 1 млн більш менш активних донаторів (хоча я думаю більше, вірю в наших) то це 100 - 300 грн з одного в середньому. при ціні батона в 30 гривень, понти.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5784
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2634 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:41
unicdima написав:
СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату
Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.
За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів
, залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта.
-----------------------------------------------------------------------------
чому б це якось не легалізувати?
що саме? боротьбу громадян із беззаконням?
в якому ЗУ є "ухилянт"? це хто? уорвеловський новояз: "Війна - це мир", "Правда - це брехня", "Свобода - це рабство"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33359
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2730 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 05 гру, 2023 15:46
ЛАД написав: fox767676 написав:
Пінчук мабуть
ЛАД написав:
................
Повторю, не известно, кто
его раскручивает.
. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко
Почему Пинчук?
И зачем?
ще плюс один бізнес-стартап-проект, як "Фаріон", "Арестович", "Притула" ... якись та вистрелить і зірве джек-пот
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33359
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2730 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|139501
|
|
|6076
|525498
|
|
|1
|12635
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|