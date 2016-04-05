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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5745574657475748>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:14

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:

вот тут логику не совсем понял: значит ли это, что всех граждан Украины нужно "поступить" в ВУЗ (право на бесплатное высшее образование)? И всем гражданам Украины, например, нужно сломать ногу (право на бесплатную медицину)? :lol:

Мати гроші кожному, щоб скористатись правом-можливістю.

Кожен й так з початку беграмотний...
Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок.
Загального обов'язку лікувати ногу нема))

Так кто "каждому" мешает заработать? -- вроде все логично -- не хочешь зарабатывать -- не зарабатывай...
Я повторюсь: у того "загального обов'язку" исключений -- как у дворовой собаки блох -- вы ту 23ю статью вообще видели?
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:16

  beee написав:🇸🇻 Новости Сальвадора

- За последние 500 дней в стране не зарегистрировано НИ ОДНОГО УБИЙСТВА! До Президента Букеле Сальвадор был на 1 месте в рейтинге убийств.

- В связи с ростом цены Биткоина, казна заработала 3,5 миллиона долларов. Напоминаю, Букеле сделала Биткоин официальным средством платежа в Сальвадоре.

А вы и дальше слушайте про є «реформы»и «затягнути пояси».

так може ключове - "не зареєстровано"? :D

це все, що зробила - це біток дозволила - які реформи.

а що з бандами зробила? немає більше банд - це тепер клуби за інтересами? чи тепер в країні все марковано MS? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.


брешете як завжди або
возводите напраслину (прикрываясь фразой "Вполне возможно")?

вполне возможно, что вы российский шпион, или агент влияния Медвдечука(Рабиновича)
или кого-то из списка єтого видео



нагадайте, хто з гілки був адептом божевільного чаплиги?
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:26

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:........
Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, без будь-якої освіти, більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції

Повторю, не известно, кто его раскручивает.
Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.


а хто його розкручує? подивіться на динаміку його ютуб каналу. там все органіка.

для інтеренсу поцікавтесь (через будь яких "знайомих-знайомих") у військах, які працюють із ФПВ, від кого в них дрони? 30% шанс шо стерня, 30% великі фонди, решта - тіж самі вітчизняні постачальники, але дрібні закупки за рахунок прямих донатів на підрозділ та грошей самого підрозділу
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:31

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:................
Повторю, не известно, кто его раскручивает.


Пінчук мабуть. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко

Почему Пинчук?
И зачем?

Такие как условный Пинчук сразу смекнули,что такие как условный Притула будут в следующем созыве рады и активно начали донатить. Делают два дела
1. Активно финансово помогают для закупок оружия
2. инвестиция в будущих политиков с последующим получением дивидендов. В любом случае вариант беспроигрышный.

Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.

Но, сейчас глубоко плевать откуда берутся донаты, да хоть с торговли к0каином..главное,что на них покупаются нужные вещи для наших военных.

Я не исключаю, что с этого потока делают глоток эти самые волонтёры (бывшая босота и рэкетиры), но сейчас не до этого.

Сейчас ещё можно подискутировать что же эффективней уплата налогов в бюджет, или донаты на эту же сумму в волонтерский фонды.
Востаннє редагувалось hume в Вів 05 гру, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:32

  trololo написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:........
Це дуже сумна історія виходить, якщо взяти на віру що гіп-гопер з напівкріминальним минулим, без будь-якої освіти, більш ефективний у фінансуванні критичних напрямків,ніж державні інституції

Повторю, не известно, кто его раскручивает.
Вполне возможно, что его "эффективность" дутая.


а хто його розкручує? подивіться на динаміку його ютуб каналу. там все органіка.

для інтеренсу поцікавтесь (через будь яких "знайомих-знайомих") у військах, які працюють із ФПВ, від кого в них дрони? 30% шанс шо стерня, 30% великі фонди, решта - тіж самі вітчизняні постачальники, але дрібні закупки за рахунок прямих донатів на підрозділ та грошей самого підрозділу

Вы что такое спрошаете? У ЛАДа и у Фокса только выехавшие патриоты, очень патриотичных что и помогать не грех )))
С днём волонтёра, всех причастных, даже трехкопеечных :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:37

  hume написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Пінчук мабуть. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко

Почему Пинчук?
И зачем?

Такие как условный Пинчук сразу смекнули,что такие как условный Притула будут в следующем созыве рады и активно начали донатить. Делают два дела
1. Активно финансово помогают для закупок оружия
2. инвестиция в будущих политиков с последующим получением дивидендов. В любом случае вариант беспроигрышный.

Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.

Но, сейчас глубоко плевать откуда берутся донаты, да хоть с торговли к0каином..главное,что на них покупаются нужные вещи для наших военных.

Я не исключаю, что с этого потока делают глоток эти самые волонтёры (бывшая босота и рэкетиры), но сейчас не до этого.

Сейчас ещё можно подискутировать что же эффективней уплата налогов в бюджет, или донаты на эту же сумму в волонтерский фонды.

так нахабно обсирати можуть лише аноніми в інеті...

знаю я таких розумників, які в лютому 2022 як здриснули, так десь тільки літом щось оговталися. й звичайно повчають, як треба було робити весною 2022. й вчать правильно волонтерити людей, які ці вже скоро два роки постійно забезпечують фронт
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:37

  hume написав:Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.


а це хіба великі гроші? якщо є 1 млн більш менш активних донаторів (хоча я думаю більше, вірю в наших) то це 100 - 300 грн з одного в середньому. при ціні батона в 30 гривень, понти.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:41

"Війна - це мир", "Правда - це брехня", "Свобода - це рабств

  unicdima написав:СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату

Служба безпеки заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.
Вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта.
-----------------------------------------------------------------------------
чому б це якось не легалізувати?

що саме? боротьбу громадян із беззаконням?

в якому ЗУ є "ухилянт"? це хто? уорвеловський новояз: "Війна - це мир", "Правда - це брехня", "Свобода - це рабство"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:46

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:................
Повторю, не известно, кто его раскручивает.


Пінчук мабуть. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко

Почему Пинчук?
И зачем?

ще плюс один бізнес-стартап-проект, як "Фаріон", "Арестович", "Притула" ... якись та вистрелить і зірве джек-пот
flyman
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